Come fare decorazioni natalizie fai da te in pasta di sale

S e avete del tempo libero, magari da trascorrere con i vostri figli, potreste sfruttarlo per realizzare delle simpatiche decorazioni natalizie con la pasta di sale. Il risultato vi piacerà e sicuramente i vostri bimbi si divertiranno un mondo. Ecco alcune idee che potete mettere in pratica senza difficoltà.

Come fare la pasta di sale

Prima di iniziare a creare le decorazioni natalizie con la pasta di sale, è importante sapere come prepararla. Il procedimento è semplice, bastano pochi passaggi. Innanzitutto, mescolate 2 bicchieri di sale fino polverizzato, 2 bicchieri di acqua tiepida e 4 bicchieri di farina. Se volete, potete aggiungere dei coloranti alimentari per colorare la pasta di sale. Impastate bene il composto con le mani o con l’aiuto di un robot da cucina per circa 5 minuti, fino a ottenere un impasto omogeneo e malleabile. Se la pasta di sale risulta troppo appiccicosa, aggiungete altra farina. Se invece risulta troppo granulosa, aggiungete qualche goccia d’acqua. Ora è pronta per essere utilizzata per le vostre decorazioni.

Mano dei bimbi

Un’idea facile è per esempio quella di chiedere ai bimbi di fare la loro impronta con le mani. Fatta asciugare, potrete decorare la manina di pasta di sale come preferite.

Pupazzo di neve e albero di Natale

Con l’aiuto di formine da biscotti potete realizzare dei pupazzi di neve o il classico albero di Natale. Fate un piccolo foro in alto in modo che poi potrete appenderli, fateli asciugare al solo o cuoceteli in forno e una volta pronti, potrete dipingerli con i colori a tempera. Lasciate asciugare i colori, inserite il nastrino nel foro e appendete il vostro albero di Natale o il vostro pupazzo di neve all’albero.

Ciambelline

Potete anche realizzare delle ciambelline con tanto di glassa e zuccherini colorati sopra. Cuocetele e poi avvolgete il nastro intorno al buco della ciambella e appendetelo all’albero.