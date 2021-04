Scopri con noi tante idee e ispirazioni per una perfetta ghirlanda di Pasqua. Perché è sempre il momento buono per decorare la casa a festa!

Ghirlande come decorazioni di Pasqua

Non solo Natale. Se ami decorare la tua casa a festa anche il periodo della Pasqua può riservarti tante piacevoli sorprese. Un momento unico per celebrare non solo l’importante ricorrenza religiosa ma anche l’inizio della primavera e lo sbocciare della vita nuova dopo la quiescenza dell’inverno e proprio a questo servono le decorazioni di Pasqua per la casa.

Una ghirlanda è l’elemento decorativo ideale per regalare alla tua casa tutta la gioia e lo spirito di questa festa e per fare degli auguri di Pasqua che parlino soprattutto agli occhi. Non servono grandi abilità ma per questo che è uno dei più comuni lavoretti di Pasqua fai da te, come sempre, un po’ di creatività, di fantasia e soprattutto di voglia di provare e mettersi in gioco.

Elemento ricorrente le immancabili uova per decorare - da scegliere finte o meglio di zucchero per evitare che si formino sgradevoli odori - colorate e non, rametti secchi per la struttura, e poi fiori e verde di stagione in quantità, proprio come per l'albero di Pasqua fai da te. E perché non usare le piume? Puoi anche appendere o incastrare nella ghirlanda dei biglietti con delle belle frasi di Buona Pasqua.

Scopri tutte le nostre idee e ispirazioni per le decorazioni di Pasqua fai da te, di certo troverai quella giusta per la tua casa. Le idee creative per Pasqua sono davvero infinite.

Scegli una ghirlanda di Pasqua con tante uova dipinte nei colori classici della primavera: bianco, giallo e verde. A unire le uova, oltre alla colla a caldo, tanti rametti sottili di vite decorati con piccoli fiori bianchi. E perché non optare per una ghirlanda di Pasqua tutta naturale con i fiori più tipici della stagione come violette e viole del pensiero? Il dettaglio in più sono piccoli fiocchi in nastro verde chiaro, utili anche per appendere la ghirlanda. La ghirlanda perfetta per la Pasqua è quella composta da tante uova colorate. Di zucchero o dipinte sono l'ideale per trasmettete l'atmosfera gioiosa di questa festa. Per la tua ghirlanda di Pasqua puoi scegliere di abbinare piccole uova colorate a tanti fiori delicati e primaverili, il tutto tenuto insieme da rami secchi che fungono anche da struttura. Una ghirlanda di Pasqua raffinata e discreta è quella composta da un semplice cerchio di rami dipinti di bianco, arricchito da un piccolo gruppo di fiori colorati - in questo caso arancioni - e magari da qualche ovetto di quaglia. C'è anche l'alternativa shabby chic, per una ghirlanda pasquale discreta e raffinata, composta da un semplice cerchio di rametti secchi sbiancati "ad arte" e da delicati fiori di giacinto rosa. Il calicanto, uno dei primi fiori a colorare aiuole e giardini con i suoi delicati fiori gialli è perfetto per realizzare una ghirlanda di Pasqua. I suoi rami sono infatti lunghi e flessibili, e si prestano ad essere lavorati e piegati con facilità. Il calicanto, uno dei primi fiori a colorare aiuole e giardini con i suoi delicati fiori gialli è perfetto per realizzare una ghirlanda di Pasqua. I suoi rami sono infatti lunghi e flessibili, e si prestano ad essere lavorati e piegati con facilità. Originale e insolita è la ghirlanda composta da grandi uova bianche e candide piume. Più pasquale di così! E perché non scegliere una ghirlanda pasquale supercolorata, allegra e gioiosa come la primavera? È composta da sottili rami verdi intrecciati, arricchiti da fiori e ovetti di tonalità forti e decisamente pop.