L 'albero di Pasqua è una decorazione per la casa dalla simbologia molto profonda: ecco tante idee creative per realizzarlo in versione fai da te e con i bambini



La primavera rappresenta un periodo di gioia e rinascita, e l’albero di Pasqua è un oggetto decorativo molto simbolico in questo senso. Il sole torna a splendere e la natura si riveste di colori. Hai voglia di ispirarti e di cercare tante decorazioni di Pasqua per la casa? Fare bricolage accende la creatività e rilassa, ecco come decorare casa con i fiori e le idee che ci fanno sorridere. Tra i lavoretti di Pasqua fai da te senza dubbio l’albero decorato con gli ovetti è uno dei più amati ed è anche molto semplice da realizzare

In questo articolo ti diamo tante idee per realizzare un albero di Pasqua semplice, da affiancare alle altre decorazioni di Pasqua fai da te.

È tempo di alberi con ovetti appesi, è tempo di Pasqua. Realizzare l’albero di Pasqua non è molto difficile. Per questa che è una delle più amate decorazioni pasquali basta munirsi di pochi, ma colorati, elementi.

C’è anche chi per Pasqua riutilizza lo stesso abete magari artificiale che in genere viene addobbato nel periodo di Natale. Fra le tradizioni di Pasqua è senza dubbio una delle più amate. In questo modo si può creare un piacevole addobbo eccessive spese. L’albero di Pasqua può essere accompagnato anche dall’altare di Pasqua o Sepolcri, una usanza particolarmente viva in alcune zone d’Italia.

Albero di Pasqua: le origini e la storia

Le origini dell’albero di Pasqua sono certamente antiche, anzi antichissime. C’è chi sostiene che l’albero di Pasqua sia una suggestione biblica e che prenda spunto da un passaggio della Genesi in cui Dio fa nascere l’albero della vita, ma è anche vero che noi ne abbiamo ereditato la versione tedesca. La fortuna dell’albero di Pasqua sarebbe infatti legata a Volker Kraft che per primo alla metà degli anni ’60 decorò un albero con le uova di Pasqua per i suoi figli, una delle decorazioni di Pasqua da appendere che si sono mantenute negli anni. La storia dell’albero di Pasqua è misteriosa, molto probabilmente è una decorazione che esiste dai tempi più lontani e che arriva dal Nord, da paesi come Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, ma che è stata accolta da diversi anni anche qui in Italia. L’albero di Pasqua del resto ci offre la possibilità di appendere ed esporre le nostre uova decorate e colorate.

Come creare un albero di Pasqua facile da realizzare e davvero alla portata di tutti? Ecco cosa ti serve e come fare:

Materiale necessario

Rami freschi di melo, ciliegio o pesco

Spugna del vivaio

Un vaso (o un oggetto da poter utilizzare come tale)

Uova di Pasqua da appendere

Istruzioni

Sistema la spugna umida sul fondo del vaso o del recipiente che hai scelto come base e “contenitore” dei rami del tuo albero di Pasqua Disponi i rami sulla spugna, in modo da creare una composizione equilibrata e lasciare a ciascun ramo il giusto spazio Appendi le decorazioni con le uova di Pasqua colorate con il loro nastrino all’albero di Pasqua. Aggiungi altre decorazioni se ne hai preparate altre.

Di seguito vediamo altre idee per realizzare l’albero di Pasqua.

Con i rami secchi

Se non vuoi utilizzare rami freschi, oppure hai difficoltà a reperire i rami di ciliegio, pesco o melo, o semplicemente vuoi avere un albero di Pasqua da riutilizzare ogni anno, puoi sempre affidarti ai rami secchi. I rami essiccati, infatti, hanno ormai assunto una forma definitiva e non deperiranno ulteriormente. La composizione dell’albero di Pasqua con i rami secchi non cambia. Una volta che li hai trovati, dovrai sistemarli in ogni caso all’interno di un vaso o di un contenitore che ti piace e che può avere questa funzione. In questo caso non hai bisogno della spugna del vivaio, perché i rami non devono mantenersi freschi. Dovrai però fare attenzione soprattutto ad una cosa: non usare decorazioni troppo pesanti, altrimenti rischi che i rami si spezzino. Cosa puoi utilizzare? Uova vere a cui hai tolto il contenuto e che hai trasformato in uova di Pasqua decorate, leggerissime e molto belle; fiocchi realizzati con nastri colorati; addobbi in polistirolo, materiale che pesa davvero poco; piccole decorazioni in feltro in varie forme ispirate ai simboli pasquali.

Come vedi ci sono davvero tanti modi per rendere bello il tuo albero di Pasqua con i rami secchi, una decorazione che deve trovare il giusto spazio.

Con l’ulivo

Sai che anche l’ulivo benedetto, proprio i rametti che vengono distribuiti la domenica delle Palme, può essere trasformato in uno splendido albero di Pasqua fai da te? È proprio così. Naturalmente non sei obbligata ad utilizzare unicamente l’ulivo benedetto, puoi tranquillamente impiegare per il tuo albero di Pasqua anche rami di ulivo freschi. In questo caso puoi usare la stessa identica tecnica che hai seguito per l’albero di Pasqua basic, evitando persino di usare la spugna e disponendo semplicemente i rami in un vaso e aggiungendo le decorazioni. Inutile dire che anche in questo caso dovrete colorare le uova di Pasqua per avere un albero davvero grazioso! Puoi aggiungere anche qualche decorazione di Pasqua floreale per dare un tocco di colore in più.

Con le luci

L’albero di Pasqua può essere anche luminoso e illuminato, letteralmente, è un’idea pasquale veramente creativa. Se ti stai chiedendo in che modo, sappi che la risposta alla tua domanda è semplice: basta usare le lucette come quelle che adoperi sull’albero di Natale. Questa scelta chiaramente implica una cosa, ovvero non utilizzare rami freschi che devi tenere a bagno, perché come sai acqua ed elettricità non vanno molto d’accordo.

In questo caso hai due possibilità: acquistare un albero di Pasqua, o realizzarne uno tu in maniera semplice. C’è che ti serve è un ramo grande con alcuni rami più piccoli, da tagliare alla base, e da incollare su un piano di compensato o di legno. Lo puoi lasciare naturale, oppure dipingerlo: a te la scelta. Una volta fatto ricordati di sistemarlo vicino a una presa di corrente, così quando metterai le lucine si illuminerà tutto!

Albero di Pasqua fai da con uova e nastri

Se hai più manualità e vuoi provare a creare una decorazione più complessa, ecco un’altra idea.

Materiale necessario

2 rami di nocciolo (oppure

1 vaso basso

spugna da fiorista

colla a caldo

uova trasparenti di diversa grandezza

piume rosse, bianche e rosa

nastro rosso, bianco e rosa

Istruzioni

Tagliate le piume, se necessario, e inseritele all’interno delle uova trasparenti. Con la colla a caldo incollate il nastro attorno alle uova (lungo la chiusura delle uova). Tagliate la spugna da fiorista della grandezza del vaso e inseritela al suo interno. Infilate nella spugna i due rami. Con i nastri attaccate le uova ai rami e, per abbellirlo ulteriormente, potete aggiungere delle farfalle e delle piume. Potete appendere all’albero dei biglietti con scritte delle frasi di Pasqua.

Uova brillantinate : Praticare 2 piccoli fori agli estremi dell’uovo e svuotare il contenuto. Sciacquare l’uovo. Stendere della colla vinilica sul guscio e immergere l’uovo nei glitter. Ripulire l’uovo dal glitter in esubero. Infilare un filo nell’uovo e appendere

: Praticare 2 piccoli fori agli estremi dell’uovo e svuotare il contenuto. Sciacquare l’uovo. Stendere della colla vinilica sul guscio e immergere l’uovo nei glitter. Ripulire l’uovo dal glitter in esubero. Infilare un filo nell’uovo e appendere Intrecci di filo colorato : Gonfiare dei palloncini fino ad una dimensione in proporzione al nostro albero . Spargere il palloncino con colla vinilica e cominciare ad avvolgerlo con dello spago colorato. A fine lavoro, una volta seccato tutto, togliere il palloncino in modo che rimanga solo l’intreccio di filo colorato.

: Gonfiare dei palloncini . Spargere il palloncino con colla vinilica e cominciare ad avvolgerlo con dello spago colorato. A fine lavoro, una volta seccato tutto, togliere il palloncino in modo che rimanga solo l’intreccio di filo colorato. Biscotti: Preparare biscotti a forma di coniglietto , rondine, gallinella o qualsiasi altra forma in tema con la pasqua

, rondine, gallinella o qualsiasi altra forma in tema con la pasqua Perline : Svuotare le uova e risciacquarle. Stendere sul guscio dell’uovo la colla vinilica e applicare perline, strass o bottoni. Far passare un filo e appendere

: Svuotare le uova e risciacquarle. e applicare perline, strass o bottoni. Far passare un filo e appendere Carta di riso : Svuotare sempre le uova e risciacquarle . Stendere la colla vinilica e applicare la carta di riso dai colori tenui e delicati, strappandola al posto del taglio netto delle forbici.

: Svuotare sempre le uova e . Stendere la colla vinilica e applicare la carta di riso dai colori tenui e delicati, strappandola al posto del taglio netto delle forbici. Uova fiorite : Rompete le uova con un cucchiaino togliendo solo la parte superiore. Svuotatele e utilizzatele come vaso in cui inerire un fiore: un singolo tulipano o un mazzetto di violette renderò il vostro albero di Pasqua colorato e allegro

: Rompete le uova con un cucchiaino togliendo solo la parte superiore. Svuotatele e utilizzatele come vaso in cui inerire un fiore: un singolo tulipano o un mazzetto di violette renderò il vostro albero di Pasqua colorato e allegro Uova travestite da coniglietti : Come sempre svuotate le uova bucando i due estremi con un ago . Applicate quindi sul lato più stretto dell’uovo due ritagli di carta a forma di orecchie. Con un pennarello disegnate poi gli occhi i baffi e i denti del coniglio

: Come sempre svuotate le . Applicate quindi sul lato più stretto dell’uovo due ritagli di carta a forma di orecchie. Con un pennarello disegnate poi gli occhi i baffi e i denti del coniglio Ovetti di cioccolato : La soluzione più veloce e golosa per un albero di Pasqua tutto da mangiare! Basterà procurarsi tantissimi ovetti al cioccolato confezionati con della carta colorata e vivace

: La soluzione più veloce e golosa per un albero di tutto da mangiare! Basterà procurarsi tantissimi ovetti al cioccolato confezionati con della carta colorata e vivace Fili e fettuccine colorate : Svuotate le uova e ricopritele di colla vinilica diluita: arrotolate quindi le uova con i fili o le fettucce altrettanto i colori. Una volta deciso e preparate le decorazioni da appendere sull’albero , introdurre nel vaso una di quelle spugne che usano i fioristi e disporre in maniera armoniosa ed equilibrata i rami nella spugna. Dopodiché appendere le decorazioni ai rami senza esagerare con il rischio che un ramo si spezzi.

: Svuotate le uova e ricopritele di colla vinilica diluita: arrotolate quindi le uova con i fili o le fettucce altrettanto i colori. Una volta deciso e preparate le decorazioni da , introdurre nel vaso una di quelle spugne che usano i fioristi e disporre in maniera armoniosa ed equilibrata i rami nella spugna. Dopodiché appendere le decorazioni ai rami senza esagerare con il rischio che un ramo si spezzi. Decorazioni all’uncinetto: L’idea è di decorare l’albero di Pasqua con decorazioni all’uncinetto. La nostra proposta è di creare con i ferri da uncinetto le campanelle e le farfalle, così da un lato ricorreremo ad uno dei simboli della festa religiosa e dall’altro invece ad uno dei simboli della primavera, del resto le due ricorrenze sono strettamente legate l’una all’altra.

Se ami le decorazioni di Pasqua in stile shabby chic, non puoi proprio fare a meno dell’albero di Pasqua bianco. Il modo per ottenerlo è uno solo, ovvero dipingerlo. Puoi recuperare un tronco un po’ grande con dei rametti (come ti suggerivamo di fare nel caso dell’albero con le luci), oppure puoi rivestirlo con carta o altri materiali di un bel bianco.

Se opti per questa soluzione, ti consigliamo di usare come addobbo delle uova di Pasqua dorate o argentare, per un effetto davvero elegantissimo, oppure in colori pastello, per un effetto che tende di più al trend “baby”. Per abbellire la base puoi aggiungere della finta paglia e sistemare degli ovetti colorati lì accanto.

In alternativa puoi usare degli ovetti di Pasqua tutti bianchi per decorare dei rami freschi o secchi, la decorazione avrà un aspetto più country, ma sarà ugualmente bellissima.

Le uova sono il simbolo per eccellenza della Pasqua. Vediamo come realizzare un albero di Pasqua fai da te utilizzando delle uova dipinte.

Occorrente

Contenitore, ramoscelli secchi e/o fioriti, nastri e fili colorati, spillo, colori a tempera o naturali, pennello piatto, forbici

Optional: spugna per fiorai, biglie, sassolini, palline in gel, olio d’oliva o vernice trasparente lucida, pistola per colla a caldo, bottoni colorati, passamanerie

Il contenitore

L’albero di Pasqua può essere tenuto in casa come centrotavola o elemento decorativo, così come nel porticato e perfino in giardino, usando le uova decorate per ravvivare un alberello spoglio. Scegli la tipologia di contenitore per l’albero in base al luogo dove vorrai esporlo.

Hai una vasta gamma di possibilità: dal secchiello per il ghiaccio all’innaffiatoio, dal vaso trasparente o in coccio al barattolo in vetro.

Spugna per composizioni floreali, biglie, sassolini, palline in gel servono per mantenere in posizione verticale ed ordinata i rami all’interno del contenitore. Dai la preferenza a biglie e palline gel se il contenitore è trasparente. Usa della spugna per composizioni floreali se impieghi un vaso in coccio o un secchiello in ferro.

L’albero

Per fare l’albero ti basta fare incetta di rami, frasche, piccoli tronchi fronzuti, da inserire in maniera decorativa ed armonica nel contenitore appena preparato.

Puoi anche usare ramoscelli prelevati dalle piante in fiore in questo periodo quali magnolia, forsizia, cotogno, pesco.

Quando hai terminato di disporre i ramoscelli e sei soddisfatta del risultato, puoi iniziare a decorare l’albero.

Le uova

L’albero di Pasqua dev’essere decorato con le uova, simbolo della rinascita. Avete la possibilità di usare quelle sode o quelle fresche. Partiamo da queste ultime. Per svuotare un uovo crudo appoggiati su una ciotola capiente e con uno spillo forane un’estremità. Gira l’uovo e fora anche l’altra estremità. Sempre con lo spillo allarga gradualmente il forellino e rompi il tuorlo. Gira l’uovo, soffia sul buchino piccolo (puoi anche usare una siringa) e fai fuoriuscire tutto il contenuto nella ciotola. Cerca di non far entrare in contatto il liquido con il guscio. Tieni da parte per fare una bella frittata. Sciacqua le uova svuotate immergendole in acqua con un pochino d’aceto, poi mettile a scolare e lasciale asciugare bene.

Se vuoi evitare quest’operazione, ricorri alle uova sode. Una volta cotte e raffreddate, prima di colorarle, strofinale con aceto bianco per rimuovere eventuali impurità e favorire l’assorbimento dei colori.

Ora sei pronta a decorarle. Puoi impiegare le tempere o i colori alimentari. Usa un pennarello piatto e applica almeno un paio di mani di colore. Alla fine, per renderle lucide, usa un panno imbevuto nell’olio o una vernice trasparente fissativa. Oltre al colore di fondo sbizzarrisciti poi con pois, fiorellini, faccine sorridenti oppure con colla glitter, stencil, mini decalcomanie.

Decorazione dell’albero

Non ti resta che addobbare l’albero con le uova dipinte.

Taglia il nastrino in tanti pezzi quante sono le uova da appendere, nella lunghezza adeguata a far pendere le uova dai rami ad altezze differenti. Per appendere i gusci di uova crude, con molta delicatezza fai passare il cordoncino attraverso entrambe i forellini di ogni uovo. Fai un nodo alla base ed in cima all’uovo, quindi lega al ramo con un fiocchetto.

Se hai optato per le uova sode, usate la pistola per colla a caldo. Con un goccio di colla applica a ciascun uovo il nastrino (piegatelo in 2 e fissatelo nel punto della piega), poi sovrapponi un bottoncino colorato o un fiorellino di raso e lega al ramoscello con un fiocchetto.

E i più piccoli? I bambini adorano decorare l’albero di Pasqua fai da te. Il nostro consiglio è di coinvolgerli sin dall’inizio, essendo questa una delle decorazioni di Pasqua facili, ovvero dal progetto iniziale (scelta dello stile dell’albero, rami secchi o freschi etc) e portare avanti questo tutorial insieme fino alla sua conclusione. Lascia che siano loro, sotto la tua guida, a realizzare le decorazioni, a tingere gli ovetti di Pasqua, a disporre i rami e gli addobbi. Nessuno ti vieta, se al tuo bambino piace, di creare anche più di e di sistemarli poi in stanze diverse e persino in balcone. L’albero di Pasqua fai da te è veramente semplice e per questo si adatta in maniera particolare alle abilità creative dei più piccoli.

Come addobbare l’albero di Pasqua fatto con i bambini

L’alberello di Pasqua, composto da rami di un albero in fiore, può essere decorato nei più svariati modi. Basta appendere qualche uovo decorato per dare subito un’atmosfera di festa alla casa oppure può essere anche molto “ricco”! Chiedi ai tuoi bambini di realizzare delle uova colorate o dei bigliettini a tema pasquale da appendere ai rami. Puoi adibire anche tutto un angolo di casa con i simboli della Pasqua: galline, pulcini e uova, oltre all’alberello. Per addobbare l’albero di Pasqua puoi fare dei lavoretti con i bambini per colorare le uova. Ci sono diversi metodi; si possono colorare con i coloranti alimentari e fare anche un effetto marmorizzato, oppure si possono anche colorare con gli ingredienti di cucina: cipolla, zafferano, caffè… una versione più divertente da proporre ai bambini!

Se invece hai la fortuna di avere un giardino puoi far addobbare dai bambini un alberello! Ulivi e palme sono ovviamente le piante più indicate per il periodo pasquale, ma in assenza si possono anche usare piante che fioriscono in questa stagione, come pesco o ciliegio. Un’alternativa all’alberello di Pasqua è disporre diversi ramoscelli in vasi più piccoli; se ci sono più bambini in casa può essere un ottimo espediente per non farli litigare: ognuno addobberà il suo ramoscello con il proprio gusto e creatività! Fai scegliere ai tuoi bambini cosa appendere e fai decorare le uova di Pasqua in base alla loro età e capacità. I più grandi potranno fare dei disegni più precisi, ma prendi in considerazione anche i “pasticci” dei più piccoli e usali per decorare l’alberello di Pasqua!

Albero di Pasqua comprato

Dopo aver visto tutti i modi per decorare l’albero di Pasqua, vediamo dove comprare un alberello finto adatto alla creazione dell’albero di Pasqua, soprattutto se non hai la possibilità di procurarti i rami veri di un albero o se non hai abbastanza manualità o tempo a disposizione.