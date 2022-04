Idee creative per Pasqua per decorare la casa con il fai da te, tanti tutorial da fare con i bambini e spunti per incartare le uova in maniera originale



Idee creative Pasqua

Usa i fiori per creare un centrotavola creativo dal fresco effetto green è una delle bellissime decorazioni di Pasqua per la casa che si possono realizzare facilmente. Le idee creative per Pasqua spaziano dagli addobbi ai lavoretti da realizzare in compagnia dei bambini, toccando anche la cucina, luogo privilegiato di questa ricorrenza per via dei numerosissimi dolci (su tutti le uova di Pasqua, ovviamente) tradizionali e preparazioni salate che vengono sfornate in vista di questa domenica così speciale.

Le decorazioni di Pasqua fai da te sono semplici da realizzare, anche perché ti accorgerai che esistono tantissimi generi di tutorial, per tutte le mani, cioè per qualsiasi grado di abilità tu abbia. Le più facili richiedono davvero poco sforzo

Fra queste la più conosciuta è senza dubbio l'albero di Pasqua fai da te che si può creare in molti modi diversi e originali. Basta prendere dei rami freschi (ma volendo puoi usare anche rami finti o secchi) e appendere qualche ovetto colorato, e colorare le uova di Pasqua è davvero davvero facilissimo, e il gioco è fatto.

Idee creative per Pasqua con i fiori

Pasqua è una festa intrinsecamente legata all'avvento della Primavera. Basta pensare a come coincidano perfettamente l'ideale di rinascita spirituale con quello di rinascita della natura. Per questa ragione alcune delle idee creative per Pasqua sono con i fiori, cioè prevedono l'impiego di fiori freschi e profumati o di deliziosi fiori di carta o pannolenci.

Le decorazioni di Pasqua floreali possono servire per abbellire una stanza, ma è soprattutto in tavola che trovano il loro vero posto. Cosa c'è infatti di più bello di un centrotavola pasquale che alterna nella sua composizione ovetti e fiori? Un'altra idea floreale veramente deliziosa è usare i gusci rotti e puliti con vasetti per germogli e fiori freschi, da sistemare sulla tavola o su altri mobili: una delle decorazioni di Pasqua più facili e belle.

Non solo, i fiori freschi li puoi usare anche per arricchire un cestino pasquale che potrebbe risultare troppo secco senza un punto di colore.

Decorazioni di Pasqua in feltro e pannolenci

Il feltro e il pannolenci sono due dei materiali con cui ci si può maggiormente sbizzarrire nella creazione delle decorazioni pasquali. Con due pezzetti di feltro o pannolenci colorato (verde e arancione) si possono realizzare dei conetti a forma di carotina da riempire di ovetti di cioccolata. Ritagliando dal feltro le sagome di piedini e orecchie e utilizzando due gomitoli di lana grossa bianca, puoi realizzare un morbidissimo coniglietto pasquale.

Sempre ricorrendo al feltro o al pannolenci puoi dare vita a una dolce gallinella pasquale, sia imbottita che in 2D. Divertiti a farle delle zampe lunghe, così da farle penzolare dalla mensola dove la appoggerai. Puoi fare dei festoni con delle morbide figure ritagliate dal feltro o dal pannolenci, ma puoi anche usarli come fossero delle fettucce e creare delle sagome vuote ma dotate di una certa profondità.

Con il cucito

Se sai cucire sicuramente avrai molte possibilità in più per quanto riguarda le idee creative di Pasqua. Intanto il cucito può dare risalto alle creazioni in feltro e pannolenci, semplicemente ripassando lungo gli orli puoi ottenere un effetto a contrasto veramente bello. Chiaramente però l'aspetto più bello è poter creare delle decorazioni da zero solo con il cucito.

Ad esempio con il cucito e della stoffa leggera e colorata si può assemblare un sacchetto con le orecchie. Con le stoffe patchwork si possono creare anche degli animaletti imbottiti, ideali per la tua Pasqua shabby chic: la gallinella, il coniglietto, il pulcino, dolci e soffici si rivelano perfetti regali per i bambini. In alternativa puoi anche utilizzare dei vecchi asciugamani e ottenere un morbidoso effetto!

Carta per le uova di Pasqua: idee originali

Se prepari in casa le tue uova di Pasqua in cioccolato, potresti avere voglia di trovare soluzioni originali anche per incartarle. Se vuoi che la superficie cioccolatosa venga notata in tutto il suo splendore (anche perché magari l'hai decorata con piccoli dettagli di pasta di zucchero) utilizza della carta trasparente, chiudendola con il nastro che usereste per qualsiasi pacco regalo.

Un'idea più colorata è quella di incartare le uova di Pasqua con la carta crespa, prima però devi rivestire l'uovo con la carta argentata, per proteggerlo dalla carta. Anche in questo caso puoi chiudere la carta con un nastro, con un fiocco o persino con una coccarda. Sulla carta puoi anche incollare delle decorazioni in quilling se questa tecnica rientra fra le tue abilità.

Con i bambini

I bambini amano la Pasqua, festa che stimola il loro approccio creativo alla vita. Con il loro aiuto puoi creare veramente tantissime decorazioni per le uova di Pasqua e non solo, da piccoli cestini usando le vecchie mollette, a morbidi pulcini fatti con i gomitoli di lana morbidi e caldi (e non necessariamente gialli). Anche un palloncino colorato può essere trasformato in un pulcino!

Con le paste modellabili, che divertono i più piccoli che amano manipolare e giocare con le consistenze, si possono creare anche ovetti, sagome di colombe e coniglietti. L'unico limite, in poche parole, è la fantasia! Se hai l'occasione di portarli al parco, divertitevi a raccogliere insieme il materiale necessario per creare le ghirlande di Pasqua.



Biglietti di auguri di Pasqua

I biglietti di inizio Novecento non smettono mai di esercitare la delizia di un fascino antico, vero? Abbiamo perso l'abitudine di scrivere i biglietti d'auguri di Pasqua, eppure esprimere un piccolo pensiero con delle frasi di Pasqua può essere divertente per noi e dolcissimo per chi lo riceverà. Divertiti a cercare su internet vecchi modelli, oppure esprimi la tua fantasia e disegna tu stessa motivi inventati e giochi geometrici: un modo per ritagliare qualche minuto del nostro tempo dedicando un attimo a una persona cara.