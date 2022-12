Con la carta, il das, le tempere o materiali riciclati: tante idee da realizzare insieme ai bimbi per un Natale creativo

Lavoretti di Natale da realizzare con i bambini

Natale si avvicina e per i bambini è un momento magico, reso ancor più festoso dai lavoretti a tema natalizio per addobbare la casa, la cameretta o l'albero di Natale

Per un Natale all'insegna del fai da te e delle attività da fare in casa con i bambini ecco tante idee per fare lavoretti facili a tema natalizio.

Puoi anche cimentarti in cucina con loro per farli divertire con la preparazione dei biscotti da appendere all'albero di Natale o addobbare insieme la tavola delle feste. L'infanzia dei bambini è magica, così come l'atmosfera nataliza: non perdere l'occasione per trascorrere con loro momenti che ricorderete a lungo nel tempo! Creare piccoli addobbi di Natale con i genitori per i piccoli è ancor più motivo di gioia!

Non servono materiali costosi, anzi molte volte il riciclo serve per prendere spunto e creare alberi, stelle, fiocchi o per costruire un piccolo presepe fai da te. Prendi spunto da qui per realizzare insieme ai tuoi bambini tanti lavoretti semplici ma unici!

Le pigne Babbo Natale

Hai conservato delle pigne dai lavoretti d'autunno? Ecco come trasformarle in simpatici Babbi Natale per decorare la tua casa a Natale. Ti basterà aggiungere dei ritagli di feltro e formare dei cappellini e disporli insieme a luci colorate.

L'impronta-renna

Ecco come i piedini dei bambini si trasformano in buffe renne di Babbo Natale! Fai intingere i piedi dei bimbi nella tempera marrone e poi fai fare le impronte sul cartoncino colorato. Infine decorate le orme come in foto. Il tocco in più? Gli occhietti mobili: puoi acquistarli in cartoleria.

I festoni alberelli

Gli alberelli di Natale di carta: una decorazione semplice da fare con i bambini. Piega in 4 un cartoncino verde e disegna su un lato la sagoma di un abete aiutandoti con il righello. Fai in modo che le punte siano attaccate una all'altra. Ritaglia i pezzi da eliminare e il tuo festone di alberi di Natale è pronto!

Le pigne renne

Una piccola pigna si trasforma in una simpatica renna! Usa piccoli pezzi degli addobbi natalizi tradizionali e non dimenticare gli occhietti mobili che rendono buffa questa piccola renna!

Decorazioni albero con la pasta modellabile

Per i lavoretti di Natale da fare con i bambini puoi utilizzare anche la pasta modellabile: puoi far fare tante forme, semplici da realizzare anche per i bambini piccoli, stelline e alberelli per esempio. Quando saranno secche potete dipingerle con colori vivaci e appenderle all'albero di Natale. Quando il das è ancora morbido ricordati di fare un piccolo foro in alto dove farai passare il nastrino per appenderle.

Alberelli con bastoncini di legno

Un'idea originale per riutilizzare i bastoncini di legno dei ghiaccioli e tanti pompon colorati: assemblali come in foto per realizzare tanti alberelli di Natale per decorare casa o come idea regalo.

La ghirlanda di feltro

Ritaglia il feltro in tante sagome a forma di foglia di pungitopo in verde e poi uniscile con la colla a formare una piccola ghirlanda. Un'idea semplice per un addobbo natalizio da fare con i bambini.

Ghirlanda di cartoncino

Realizza tante formine con il cartoncino ondulato e poi appendile ad un cordoncino. Una decorazione semplice in stile nordico per il tuo albero di Natale o le tue finestre.

Le renne con i tappi

Tieni da parte i tappi di spumante: ecco delle simpatiche renne!

Le pigne alberello

Le lunghe pigne dei pini diventano graziosi alberelli di Natale con un po' di fantasia e qualche materiale riciclato. Fai fare ai bambini tante pigne-alberello, fissale su una base solida e usale come segnaposto per la tavola di Natale: i piccoli di casa si sentiranno grandi!