Come realizzare il presepe fai da te: 3 idee originali

Creare il presepe in casa è una bellissima attività per coinvolgere i tuoi bambini

Stufa del solito presepe con le vecchie statuine in gesso? Se quest’anno hai voglia di cambiare e di realizzare un presepe originale, ecco qualche idea semplice su come costruire da zero le statuine, le casette e lo sfondo.

Per creare un semplice presepe di Natale fai da te parti dalle statuine: facilissime, in plastilina o das, modellate seguendo le sagome dei personaggi principali. Rendi morbida la pasta manipolandola poi dalle la forma di un ovale. Se sei esperta puoi giocare ulteriormente con le forme, rendendo la figura più precisa. Oppure usa il cutter per sagomare le linee di un ovale più piccolo, il viso, e disegnare le pieghe dell’abito in modo da rendere i volumi. In alternativa utilizza gli stampi in silicone, da riempire con un impasto di ceramica. Dopo aver fatto asciugare le statuine, dipingile di bianco e coprile con un velo vernice spray lucida. Per realizzare le casette, invece, utilizza dei blocchi di polistirolo: si modellano facilmente grazie all’aiuto di un taglierino e si possono dipingere con colori acrilici reperibili in tutti i negozi di fai da te.

Il presepe fai da te in cartone è un’alternativa originale e low cost rispetto alla classica rappresentazione della Natività. Innanzitutto, stila un progetto: così saprai quali materiali ti servono e come procedere. Già nei mesi precedenti è necessario reperire imballaggi e scatole di cartone, per avere a disposizione la materia prima di questo presepe. Dopo aver costruito la base, passa alle casette: su Internet, se non sai come iniziare, sono presenti numerosi modelli di abitazioni da cui puoi prendere spunto. Creare le statuine in cartone è invece più complesso: se hai buona manualità puoi provarci (parti da una base, spessa, tagliala e dentro incastonaci la figura) oppure puoi utilizzare le classiche statuine in plastica o gesso che si trovano in commercio.

Il presepe con sassi dipinti è un’idea semplicissima da realizzare ma di grande effetto. Sarà sufficiente reperire il quantitativo necessario di sassi di diverse dimensioni ma non troppo grandi, e dipingere, con i colori acrilici, le figure che intendi disporre nel presepe. Il resto del presepe andrà costruito nei metodi tradizionali, poiché realizzare le abitazioni con i sassi non sarebbe fattibile, a meno che tu non sia dotata di particolari doti artistiche e di bricolage.

Presepe nel baule

L’idea alternativa? Il presepe nel baule: utilizza una vecchia valigia, da riempire con uno strato di polistirolo. Con lo scotch di carta fissa la stampa di un cielo stellato all’interno del coperchio e ricopri lo strato di polistirolo con del muschio. Puoi utilizzare statuine da acquistare oppure creare tu le figure in das o plastilina. Se ami l’effetto total, utilizza una vernice bianca o blu in modo da creare un originale presepe monocromo.

Sfondo di luci

Scegli un angolo, dove posizionare uno strato di cartone da ricoprire di muschio. Per il fondale usa una carta per impacchettare con tante stelle oppure dipingi un cartoncino utilizzando tempere blu notte e giallo per le stelle. Con quattro aste di legno crea una semplice cornice a cui fissare il cartoncino con qualche chiodino, poi buca il foglio: dietro potrai posizionare qualche lucina in modo da creare l’effetto cielo stellato.