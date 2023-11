D a 5 a 100 euro i regali più belli per tutte le tasche e le esigenze. Set regalo, cofanetti natalizi, idee curiose per stupire in bellezza donne e ragazze di ogni età

Che sia uno stress o un divertimento, i regali di Natale beauty sono capaci di accontentare vaste fasce di pubblico. E anche di budget. Con meno 5 euro si può fare un pensierino carino senza svenarsi, come ad esempio il classico cadeau da scambiarsi tra amiche e colleghe.

Salendo di prezzo, aumentano le probabilità di trovare regali di Natale beauty originali, anche se si resta in budget contenuti. Oltre i 50 euro, invece, si entra già nella fascia lusso da far sfavillare gli occhi.

Inutile nascondersi, il regalo è una questione anche economica: ecco perché abbiamo stilato una selezione di cofanetti e set natalizi divisi per fasce di prezzo, senza superare i 100 euro. Guarda le idee regalo di cosmesi più belle da donna. Per tutte le età, le tasche e i gusti in fatto di bellezza.

Regali di Natale beauty a meno di 10 euro

Idee regalo beauty per i tradizionali pensierini per le amiche o le colleghe. Piccoli accessori di bellezza a prezzi economici per scambiarsi gli auguri di Natale senza spendere un patrimonio.

Saponi, matite occhi, burrocacao, prodotti per capelli ecc. a partire da circa 5 euro sino a un massimo di 10 euro.

Matita occhi nera racchiusa in un simpatico addobbo natalizio da appendere all’albero, Rougj+ (4,90 euro).

Sfera natalizia di sapone liquido, Laboratorio dei saponi (6,90 euro).

Set di 3 burri nutrienti per il corpo con ingredienti diversi, tutti naturali (rosa canina, mirtillo rosso, melograno), Alverde (6,65 euro da Dm drogerie market).

Cofanetto con 5 maschere viso monouso per varie esigenze cutanee, Geomar (6,90 euro).

Gli essenziali da borsetta: box con crema mani e burrocacaco, Apivita (9,90 euro)

Wave my Hair è un set per ottenere i boccoli senza calore. Contiene la fascia per creare le onde, uno scrunchie e una pinza utili per fissare i capelli, e una pochette per riporre tutto con ordine. Completa il kit un tutorial su come realizzare le onde con la fascia. Jean Louis David (9,90 euro).

Mystery Magic Winter, profumo per capelli ad azione anticrespo per vivacizzare giornate uggiose (9,90 euro da Capello Point).

Regali di Natale beauty entro i 15 euro

Pur essendo un budget contenuto, la fascia di prezzo 10-15 euro permette regalare articoli di bellezza originali e divertenti. Basta cercare un po’ tra le varie proposte natalizie.

Dalla crema per mani di marca francese, in edizione limitata per Natale, al kit gloss e scrub labbra , passando per pochette di trucco e prodotti da bagno mini size. E ancora: profumo roll-on, cerottini anti brufoli, set per capelli, diffusore di ambiente, tante idee di profumeria per spendere massimo 15 euro.

Crema mani edizione speciale Il Piccolo Principe, Clarins (12 euro).

Set essenziale make up: mascara a lunga durata + matita occhi nera + olio labbra per un effetto gloss e rimpolpante, Lovrén (12,50 euro in farmacia).

Un gloss che cambia il colore delle labbra su ognuna in modo diverso, poiché reagisce con il pH individuale della mucosa. Il tool per esfoliare le labbra consente una resa migliore al prodotto, Layla Cosmetics (12,90 euro).

Set con sei bagnoschiuma da viaggio in profumazioni assortite, Yves Rocher (12,95 euro).

Pochette con paillettes di Royal Beauty contenente una mini-palette di ombretti per il trucco delle feste e da sera, mascara e matita occhi nera (14,95 euro).

Alba in Asia è il nuovo profumo femminile per Natale 2023 di L’Erbolario. La versione roll-on in gel è pratica e versatile (14,90 euro).

SOS imperfezioni: patch a base di acido salicilico per bloccare i brufoli sul nascere, PIXI (15,50 euro).

Casa profumata grazie al diffusore per ambiente e candela aromatica ai sentori di mirra di Tesori d’Oriente (13,50 euro).

Kit di shampoo e balsamo liscianti, 2 prodotti al prezzo di 1, So One (12,50 euro in salone).

Set per la doppia detersione viso con 2 prodotti detergenti (olio e mousse) + 2 maschere nutrienti monouso + panno struccante, Coop ViviVerde (13,50 euro).

Cofanetto linea volumizzante, shampoo e maschera per capelli fini, Bioclin (11,50 euro in farmacia).

Regali di Natale Beauty per un massimo di 20 euro

Nella fascia 15-20 euro, la selezione dei regali di Natale si fa più ampia: è un budget contenuto che permette di regalare già una palette occhi di qualità o un cofanetto di skincare con più prodotti per la pelle.

Palette natalizia con 9 ombretti in tonalità calde e dorate, Morphe (15,99 euro da Douglas).

Lip balm golosi vegani che colorano gentilmente le labbra, Inuwet (16,99 da Douglas).

Box componibile a scelta con uno o più prodotti per capelli secchi (shampoo, balsamo, spuma leave-in), Milk Shake (a partire da 16 euro in salone).

Beauty case natalizio da appendere, con vari scomparti e organizer, capacità 5 L (non contiene prodotti), P.Travel (19,90 euro su Amazon).

Cofanetto per detergere la pelle del viso, contiene: olio struccante ultra-rapido, mousse detergente detox e scrub illuminante, Patyka (19,90 in farmacia).

Regali di Natale beauty dai 20 ai 30 euro

Se il budget è appena più elevato di 20 euro, ci si può divertire tra set regali di trucco, pochette con più prodotti, box con creme viso o corpo, pur restando entro i 30 euro.

Pochette Mandarina Duck e palette occhi in tonalità versatili per tutti i colori di occhi, capelli e carnagione di Revlon (24 euro).

Una crema corpo zuccherina al latte e vaniglia e una mousse energizzante al melograno per migliorare il microcircolo degli arti inferiori, Loveb (28,50 euro).

Pin Rouge, profumatore d’ambiente in spray per diffondere l’aria natalizia, Wally (28 euro).

Due prodotti specifici per rinforzare ciglia e sopracciglia, Eterea Cosmesi Naturale (29 euro).

Balsamo colorato nei toni neutri e matita coordinata, MULAC (28 euro).

Soffice pochette con mascara + rossetto + mini matita occhi, L’Oréal Paris (24,95 euro).

Scatola in latta con gloss labbra e blush illuminante che si adatta al colore della pelle, poiché reagisce in base al pH individuale, Espressoh (30 euro).

Cofanetto antirughe al retinolo per pelli mature: crema giorno + siero notte + contorno occhi, ROC (30 euro)

Regali sino a 50 euro

Oltre i 30 euro cominciamo a entrare nella fascia di prezzo medio-alta che prevede regali più ricchi, composti da set e cofanetti con più prodotti. Oltre ai cosmetici per viso e corpo, ci sono anche idee regalo per nail art.

La routine per la pelle sensibile che ha bisogno di confort, cofanetto Vinosource di Caudalie: siero + crema + contorno occhi (31,90 euro).

Una speciale confezione di rossetto ricaricabile a forma di portachiavi, Fenty Beauty (32 euro da Sephora)

Dedicato a chi ama cimentarsi con lo smalto semipermanente in casa: kit con lampada LED, smalto rosso, bastoncino anti-cuticole e altri accessori per la manicure, Le Mini Macaron (36 euro).

Effetto glow e bonne mine: un set per brillare e avere un bel colorito con l’illuminante e i 3 blush in crema in differenti nuance, Rare Beauty (36 euro da Sephora).

Cofanetto anti-age viso, detergente + siero ristrutturante + crema antirughe, Rilastil (39,90 in farmacia).

Profumo di pan di zenzero con il cofanetto natalizio Gingerbread che comprende il sapone liquido e il bagnoschiuma in maxi taglia, Alchimia (31,90 euro).

Per l’amica o l’amico che si lamenta di avere sempre la pelle impura: detergente e crema da giorno purificanti + spazzola viso esfoliante, Loecherber Skincare (45 euro).

KO viso lucido: primer opacizzante + spray fissatore per il trucco in una pratica pochette lilla, Milk Make Up (44 euro).

Kit con 4 smalti di cui uno glitterato, Passione Beauty, (31,90 euro)

Box per rinnovare la pelle di viso e corpo: contiene lo scrub corpo al sale marino + la crema esfoliante dermolevigante, Somatoline Expert (34 euro).

Edizione natalizia Diego Dalla Palma: mascara + mini-matita occhi nera + mini struccante occhi. Tutti racchiusi in una pratica pochette retata che a sua volta è inclusa in una scatola di latta, ideale per conservare matite e pennelli trucco (31,90 euro).

Pelle sublime con il cofanetto Melvita contenente il bagnodoccia cremoso e l’olio secco nutriente (34 euro).

Cofanetto natalizio di Dolce&Gabbana, comprende: Lip Lacquer + Mini mascara + profumo Devolution travel size 10 ml (46 euro).

Cofanetto profumo Fleur d’oranger intense + specchietto decorato, Fragonard (46 euro).

Detox per capelli: shampoo + conditioner + leave anti-inquinamento, Thermal (49,60 euro)

Speciale acido ialuronico per dissetare la pelle: siero + crema + contorno occhi, ISDIN (49,90 euro).

Regali di Natale da 50 a 70 euro

Superata la soglia dei 50 euro, c’è un’ampia scelta di cofanetti viso per tutte le tipologie di pelle. La parte del leone la fa l‘anti-age con creme antirughe, rassodanti ed effetto lifting.

Routine rassodante di NUXE: crema giorno full size + crema contorno occhi full size + crema notte mini taglia (54,90 euro).

L’iconica cipria in perle luminescente Meteorites di Guerlain in una confezione natalizia decorata in verde leopardo (64 euro).

Cofanetto per pelle secca, crema viso + contorno occhi, Nutriage di Cosmetici Magistrali (64,40 euro)

Matis festeggia il Natale con un’edizione limitata firmata Cruciani. La sac contiene la cc cream per uniformare la pelle grazie ai pigmenti incapsulati e il primer per ridurre le imperfezioni (54 euro anziché 71 euro).

Un regalo per riparare i capelli danneggiati e levigare la fibra, Olaplex (54 euro).

La box antigiallo per i capelli biondi, bianchi e grigi: shampoo + balsamo + maschera, Maria Nila (56 euro di cui il 5% va in beneficienza).

Speciali capelli ricci, un prezioso scrigno con shampoo + maschera + crema di definizione del riccio, Alfaparf (64,40 euro in salone).

Cofanetto Lifting Viso Puro Lusso: un regalo per trasformare la propria casa in una spa grazie ai prodotti da applicare in successione: scrub, maschera, creme e oli viso a base di ingrediente termali di Salsomaggiore. Il kit comprende anche l’asciugamano, il tool da massaggio viso, il portachiavi, la pochette dorata e il biglietto di auguri, Tempie della Salute (65 euro anziché 80 sul sito Tempiedellasalute.it)

Casa e ufficio al profumo di gelsomino con il cofanetto Sweet Jasmin di Rituals: profumo d’ambiente spray, candele e diffusore con bastoncini (65,90 euro).

Beauty routine per tonificare la pelle: crema rassodante + fiale effetto lifting + lozione microesfoliante, Korff (69 euro in farmacia).

Cofanetto Dr Hauschka per rigenerare la pelle: crema giorno + siero giorno e notte + crema mani (65 euro).

Regali beauty sino a massimo 100 euro

Dai 70 euro in poi, si è già nel regno del lusso con regali preziosi che lasciano il segno.

Cofanetto con pochette The Bridge contenente la crema liftante rassodante e una mini taglia del siero viso della stessa linea, Collistar (71 euro).

Un regalo ideale per avvicinare un’amica allo smalto semipermanente, contiene: base, top, solvente, pinze, lampada LED portatile + 2 colori a scelta, Manucurist (89 euro anziché 125).

Un best seller antirughe di Filorga: la crema Time-Filler 5XP full size + siero e contorno occhi mini size. Completa la box la candela natalizia in edizione limitata (72 euro).

Una preziosa scatola in latta con crema giorno e notte fortificante + contorno occhi correlato, entrambi in formato full size, Bionike (72,80 euro).

Set antimacchia Clinique, contiene il siero best seller nel formato da vendita, Even Better Clinical + la mini-taglia della crema contro le macchie dell’analoga linea + il contorno occhi mini size (82 euro).

Scatola regalo per una beauty routine anti-age: detergente viso + crema giorno e notte + maschera anti età, MIAMO (84 euro).

Profumo e body lotion profumata, Ginza, Shiseido (92 euro).

Asmana Experience: una giornata in SPA a Firenze. Il pacchetto da 99 euro (anziché 109) comprende ingresso giornaliero, massaggio da 20 minuti e pranzo o cena all’OASI self-restaurant. I prezzi sono da intendersi a persona.