Nessuno lo sa veramente, eppure chiederselo stuzzica la curiosità di tutti... e tutte. Hai voglia di giocare? Ogni donna è una costellazione variegata e mutevole con qualità diverse, ecco che cosa la rende unica.

L'attrazione ha regole misteriose, ma c'è una parte femminile che corrisponde esattamente a un uomo che la sa vedere: quando accade scatta la scintilla. Immagina il corpo della donna ed ecco un'imprevedibile rassegna di quali parti potrebbero accendere la miccia giusta. Che cosa fa innamorare davvero un uomo? Iniziamo da....

Innamorarsi "di testa"

Le donne con la testa suscitano un'incredibile dose di fascino. Di loro ti accorgi perchè hanno uno sguardo brillante e carattere d'acciaio. Sanno passare energia e... non sbagliano quasi mai, anche se questo a dire il vero a volte le rende insopportabili. Innamorarsi di una donna per la sua testa capita agli uomini che amano convidere gli orizzonti, e le visioni, per immaginare paesaggi ancora sconosciuti, insieme. E non temono le discussioni!

Innamorarsi... per il cuore

Amare sull'onda della passione è entusiasmante, ma non è tutto. L'esistenza sa essere terribilmente complicata e più passano gli anni più ce ne rendiamo conto. Esperienze, sbagli, cicatrici: ogni vita è un romanzo incredibile. A volte ancora giovani si è già vissuto moltissimo, questo rende una persona ancora più sensibile e saggia. Quando un uomo e una donna si incontrano mettendo in comune tutti i sorrisi e le lacrime vissute, allora hanno trovato un abbraccio in cui trovare rifugio. E un cuore che batte all'unisono.

Innamorarsi... mano per mano

Le braccia delle donne sono forti. Da secoli, per secoli, hanno sollevato pesi immani, metaforici e concreti. Cullano bambini e lavano anziani, preparano pranzi e cene, impastano biscotti, fanno il bucato; consolano, rattoppano, disegnano i nostri sogni migliori. Tutto con le mani: espressioni della Cura. Dietro c'è una donna concreta, pragmatica, che prende di petto la sopravvivenza e conosce il valore della fatica. L'uomo che si innamora di lei ama la vita autentica, la sincerità e l'onestà.

Innamorarsi di pancia

Secondo le ricerche dentro la nostra pancia vive "un secondo cervello": è collegato alle emozioni, il territorio ancestrale più oscuro e pericoloso che possiamo esplorare. Ma ci sono donne che non temono di camminare in equilibrio sul filo della passione e lo sanno fare con la bellezza estrema dei funamboli in bilico sul vuoto. A muoverle è il fuoco, ma anche una saggezza che arriva molto più lontano, è la consapevolezza che per vivere davvero dobbiamo osare. Perché l'amore è sempre un rischio. Ma vale la pena provarci se vogliamo non avere rimpianti e chi ama questa donna lo sa: il suo coraggio ferma il tempo.

Innamorarsi... "di piedi"

Ci sono donne che camminano e continueranno a farlo ogni giorno, fino all'ultimo respiro. Non possono farne a meno: sono sognatrici, sono inquiete, sono (forse) troppo idealiste, ma quel che è certo è che... non si arrenderanno mai. I piedi sono il simbolo di ciò che ci sostiene e della nostra verticalità. L'uomo che si innamora di una donna sognatrice è altrettanto idealista e sognatore. Curioso, passionale, ama essere sorpreso, prima di tutto dalla vita: due così non possono che incontrarsi con un progetto da convidere, pronti a prendersi per mano e camminare insieme verso la vita che osano immaginare.