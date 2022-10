D a chi ci sentiamo attratti e perché, il mistero irrisolto del desiderio. Ecco cosa guardano gli uomini nelle donne. E perché

Attrazione e desiderio

Fascino, lo abbiamo chiamato e in fondo, pur nella molteplicità di teorie e ricerche, non sappiamo sciogliere il mistero che lo circonda: è la materia complessa del desiderio, un mistero irrisolto. Secondo le ricerche i feromoni sessuali sono profondamente implicati nella scelta del partner e questo è uno dei motivi che rende l'odore del nostro corpo uno dei principali motivi di attrazione (o repulsione!) fra noi e l'altro.

Che cosa guardano e cercano davvero gli uomini nelle donne? Ci sono dei must che proprio non passano inosservati e, attenzione, non si tratta solo di un bel paio di gambe o un seno prorompente! Uno dei principali motivi di attrazione riguarda, non a caso, gli occhi: è lo sguardo, che ci presenta al mondo e racconta chi siamo, il nostro carattere e la forza che abbiamo.

Seno

Grande o piccolo non importa, ognuno ha i suoi gusti: quello che conta è che... lo guardiamo! Secondo uno studio apparso su Archives of Internal Medicine guardare il seno di una donna costituisce un momento di piacere e un'esperienza positiva in grado di influire sul benessere psicologico tanto da abbassare la pressione sanguigna (secondo uno studio tedesco, purché la contemplazione duri almeno dieci minuti al giorno!).

Lato B

Per alcuni è un'ossessione. Perché agli uomini piace il lato B? Spesso è sempre lì dove va a cadere l'occhio. Secondo la scienza il motivo è collegato a ricordi ancestrali. Nei suoi studi la sessuologa Ingelore Ebberfeld ha ricordato la postura degli uomini primitivi; natiche e cosce compaiono, ovunque, nei dipinti antichi, dagli affreschi alle tele. Dalla preistoria a oggi il lato B rimane uno dei più celebrati e amati, una parte del corpo considerata erotica e capace di suscitare attenzione immediata.

Labbra

Labbra, in particolare quelle carnose, grandi o a forma di cuore, considerate sensuali e capaci di scatenare le fantasie erotiche più segrete. Perché amiamo le labbra carnose? Come nel caso dei glutei e del seno la causa potrebbe risiedere nella linea... curva! Il ricordo del corpo della madre, accogliente e morbido, il ricordo della prima forma di contatto e amore, benessere e calore.

Una donna in grado di preservare il mantenimento della specie: labbra piene e morbide sarebbero viste come legate a un'elevata concentrazione di estrogeni, spiega uno studio dell'università scozzese di St Andrews

Lo stile

Riguarda l'abbigliamento e il modo di apparire, ma non solo. L'argomento stile è una questione complicata almeno quanto il desiderio: stile è quello della camminata o il modo tutto nostro di muovere le mani, o scuotere i capelli. Stile, in fondo, è l'espressione, unica, con cui ci esponiamo al mondo. Tu che stile hai? Negli anni ci modifichiamo: sono gli eventi della vita a cambiarci, ma anche ciò che desideriamo essere.

Ti stai lasciando limitare dalle convinzioni e dalle abitudini? No! Osservale e... trasformale!

Lo sguardo

Gli occhi e, al di là del colore, ciò che lo sguardo comunica costituiscono una delle caratteristiche della donna che più attraggono gli uomini. In quanti modi può essere uno sguardo? Malizioso, espressione di sincerità, franco e diretto, misterioso, forte, intenso... se c'è una cosa a cui un uomo non può resistere è la profondità di uno sguardo che dice senza bisogno di parole.

Indipendenza

Si tratta di un'altra delle cose che uno sguardo, talvolta, riesce a comunicare: l'autonomia, la spiccata tendenza del carattere, fiera e orgogliosa, che ci vuole indipendenti. Una donna autonoma, si sa, può essere temuta e altrettanto sarà amata: prima di tutto da se stessa, ma anche dall'uomo che ama la libertà. E non si tratta, ovviamente, solo di una questione economica, bensì di un'indipendenza più grande e difficile: quella del carattere e dei sentimenti, delle emozioni, della consapevolezza per la propria vita.

Odore: il fattore invisibile che secondo gli studi si nasconde dietro l'attrazione fisica fra due partner potenziali

Mani e piedi

Anche tu sei il tipo di persona a cui non passerà mai inosservata la forma della mano o di un piede? Sei in ottima compagnia! Considerate una parte estremamente erotica, con le dita accarezziamo, colpiamo, afferiamo, graffiamo... uno dei motivi per prendersene sempre cura e imparare a valorizzare ogni parte del nostro corpo, con amore e uno sguardo capace di farci sentire regine di noi stesse.