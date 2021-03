Ecco le frasi più belle e gli auguri più commoventi per la Festa del papà: una carrellata di citazioni e frasi divertenti da dedicare al papà, per festeggiare dimostrandogli tutto il tuo affetto



Festa del papà: le frasi di auguri più belle

Il 19 marzo è la festa del papà, il giorno perfetto per dimostrare al proprio padre quanto sia speciale, quanto possa essere allo stesso tempo guida e pilastro, quanto la sua figura sia indispensabile all'interno della famiglia.

Questa bella giornata è celebrata in tutto il mondo, anche se in date differenti e la tradizione vuole che i figli festeggino i papà con regali e biglietti con immagini per la Festa del Papà cariche di sentimento e di frasi belle scritte in calce.

Festa del papà: origini storiche

La storia di questa festa è piuttosto recente e risale precisamente al 5 luglio del 1908, giorno in cui venne festeggiata per la prima volta nella città di Fairmont, in Virginia Occidentale, presso la chiesa metodista locale in commemorazione della morte di oltre 360 uomini, 250 dei quali padri di famiglia, nel disastro di Monongah, la più grave sciagura mineraria degli Stati Uniti.

Successivamente, per la precisione il 19 giugno del 1910 a Spokane nello Stato di Washington, la Signora Sonora Smart Dodd, all’oscuro della celebrazione avvenuta a Fairmont e ispirata da un sermone ascoltato in chiesa per la festa della mamma del 1909, organizzò la prima festa del papà così come la conosciamo oggi e fece in modo che la ricorrenza venisse ufficializzata.

Ancora oggi infatti diversi Paesi seguono la tradizione statunitense e festeggiano i propri papà la terza domenica di giugno.

Nei Paesi cattolici invece, proprio come l’Italia, questa festa viene legata al giorno di San Giuseppe e celebrata quindi il 19 marzo. Leggi anche le frasi di auguri di buon onomastico.

Ci stiamo quindi avvicinando a grandi passi al momento in cui dovremo pensare a come rendere omaggio nel modo migliore ai nostri papà e a come aiutare i più piccoli a preparare la loro sorpresa piena d’amore. Trovare le parole giuste per esprimere il proprio sentimento spesso però non è cosa facile.

Abbiamo quindi raccolto le frasi più belle da dedicare alla figura paterna e a tutto ciò che essa rappresenta, nel giorno della sua festa.

Frasi sulla festa del papà

Alcune delle frasi sulla festa del Papà più belle parlano proprio dell'importanza di questa giornata, ricordandoti perché questa ricorrenza non va dimenticata. Le frasi sulla Festa del Papà ti raccontano un 19 marzo, giorno in cui si festeggia San Giuseppe, pieno di amore e dolcezza.

Il 19 marzo è la tua giornata, Papà, ma spero che tu sappia quanto ti voglio bene ogni giorno

Non serve un giorno per ricordarmi quanto tu, papà, sei importante nella mia vita, ma sono comunque contenta che ci sia

La Festa del Papà è una giornata speciale, un momento in cui regalare abbracci all'uomo più importante della nostra vita

Papà, sono contenta che ci sia questo giorno per festeggiarti e per quel che mi riguarda meriti un pensiero unico sempre

Papà fa rima con affetto e coccole e tu non me le hai mai fatte mancare!

Il giorno più speciale dell'anno? Quello della Festa del Papà, perché è unico...proprio come te!

Sei dolce come un bignè di San Giuseppe, sei unico come questo mese di marzo che è imprevedibile, pazzerello, ma che annuncia la Primavera

Il 19 marzo è la giornata di tutti i papà, ma anche di noi figli che possiamo finalmente festeggiarvi!

Gli auguri per la Festa del Papà andrebbero fatti ogni giorno, ma in fondo non è così male avere una data da aspettare con ansia e da godersi in allegria

Il giorno di San Giuseppe è il giorno di tutti i papà, quelli che si sono svegliati per noi nella notte e ci hanno accompagnato ad ogni passo

Frasi commoventi per la festa del papà

Non mancano le frasi commoventi per la Festa del Papà che sono capaci di strappare qualche lacrima. E se tuo papà mette facilmente mano al fazzoletto, puoi stare certa che queste citazioni lo faranno commuovere. Puoi scrivergliele sul biglietto che gli regalerai, dentro un libro per una dedica sapendo che queste frasi di auguri commoventi arriveranno dritte al cuore.

Caro papà, passa una festa speciale, ti voglio tanto bene e per me ogni giorno è come se fosse la tua festa

Questa festa può sembrare un appuntamento banale, ma io voglio cogliere questa occasione per dirti quanto ti voglio bene e basta questo a far sì che sia una giornata speciale

Papà, sei sempre nel mio cuore, basta pensare a tutto ciò che hai fatto per me perché io mi senta felice

Caro papà, mi dispiace per tutte le volte che abbiamo litigato o che ti ho fatto arrabbiare, ma sappi che ogni cosa che abbiamo condiviso, anche quelle difficili, sono tutte speciali e indimenticabili per me

Non è abbastanza lunga questa giornata per dirti quanto ti voglio bene!

Una festa del papà indimenticabile? Sarebbe se trascorressimo una giornata io e te, insieme tutto il tempo, a fare ciò che ci piace di più: mangiare gelati, vedere vecchi film

Papà, spero un giorno di essere un genitore speciale come lo sei stato tu

Tanti auguri caro papà, a te che sei stato e sempre sarai la stella polare di ogni mia scelta

In questa giornata di festa voglio dirti, caro papà, che ti voglio tanto bene e che anche se non ci vediamo spesso ti penso ogni attimo

Papà, come te nessuno mai

Frasi di Auguri per la festa del papà

Pronta a scrivere il tuo biglietto per augurare una buona festa del Papà? Ecco alcune frasi di auguri per la Festa del Papà che possiamo utilizzare per accompagnare regali e sorprese confezionate appositamente per la ricorrenza del 19 marzo

Tanti auguri al mio super Papà! Un eroe vero che mi ha dimostrato il suo valore ogni giorno

Papà, tanti auguri a te che hai accolto ogni mio errore con un sorriso

Auguri al papà migliore del mondo, forse non la frase più originale, ma senza dubbio la più sincera

Un milione di auguri al mio papà, perché ci sei sempre, anche quando sei stanto o ti ho fatto arrabbiare

Gli auguri più belli li dedico a te papà, che sei l'uomo che mi ha resa la donna che sono

Papà, tu pensi sempre a tutti noi, ti auguro oggi di pensare un po' anche a te stesso e di vivere ogni esperienza desideri

Tanti auguri a te, papà, che questa festa ti porti la sicurezza di sapere quanto bene ti voglio

Auguri speciali al papà più buono, bello, dolce e divertente del mondo

Un mondo di bene e di auguri per te che sei il mio papà adoratissimo

Papà, tanti auguri da chi ti ama più di tutto e che sa quanto gli hai dato

Frasi per la festa del papà divertenti e simpatiche

Si può anche scherzare con le frasi per la Festa del Papà, non bisogna necessariamente utilizzare un tono commovente, soprattutto se mal si accorda alla tua personalità ironica e dissacrante o a quella del tuo papà. Ecco quindi delle frasi per la Festa del papà divertenti e simpatiche, tutte da ridere:

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez)

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

I padri hanno molto da fare per riparare al fatto di avere dei figli. (Friedrich Nietzsche)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

Ci tengo molto al mio orologio. Me l'ha venduto mio padre sul letto di morte! (Woody Allen)

Mio padre ha preso da sua zia Mary. Rifiutava la Bibbia perché diceva che il personaggio centrale non era assolutamente credibile. (Woody Allen)

Adoro travestirmi da vongola andare a prendere i miei figli a scuola e sentir dire c’è tuo padre vestito da vongola che ti aspetta, poi il giorno dopo invece andare vestito normale e sentire i loro amici che dicono c’è una vongola vestita da tuo padre (Alessandro Bergonzoni)

I padri non devono né vedere né sentire. Questa è l’unica vera base della vita di famiglia. (Oscar Wilde)

Frasi semplici per bambini piccoli da dedicare al papà

I bambini piccoli adorano fare gli auguri al loro papà, perché giustamente per loro è speciale. Può darsi che apprendano qualche frase a scuola dalle maestre, ma possiamo aiutarli anche noi a confezionare delle frasi per la Festa del Papà davvero facili e adatte a tutte le età

Papà, ti voglio tanto bene! Sei il mio eroe

Caro papino, che bello giocare con te!

Buona festa del papà al mio super papone

Tanti auguri al mio papà a cui voglio un bene grande come il mondo

Tantissimi auguri al mio papà, capace di raccontare qualsiasi favola

Papà, tanti auguri per la tua festa!

Papà, il mio regalo per la tua festa sono un mare di bacini

Auguri al papà più speciale e mitico di tutti

Papino un bacio speciale per i tuoi auguri

Papà, per la tua festa ecco un abbraccio grande così!

Frasi per la festa del papà che non c'è più

La festa del papà è per tutti, anche quando purtroppo il papà è venuto a mancare, lasciando un vuoto che non può essere colmato. Il 19 marzo può diventare un'occasione per ricordarlo, e anche se c'è molta malinconia è importante pensare sempre a come vorrebbe vederci il nostro papà: con un sorriso sul volto. Ecco alcune frasi dedicate a chi non ha più al suo fianco il papà:

Papà, sei sempre nel mio cuore

Il cielo ha un pezzo del mio cuore: il mio papà

La stella che brilla per me si chiama papà

Il mio sole resti sempre tu papà

A te che sei lassù, ma non hai mai lasciato il mio cuore

Tutti ogni sera ripensiamo a qualcuno, e quel qualcuno ci manca da morire

Frasi sul legame padre-figlia

Si dice sempre che il rapporto padre figlia sia speciale e bisogna ammettere che è proprio vero! C'è feeling e complicità e, sebbene possa capitare di litigare tanto, fra padri e figlie c'è una dolcissima tenerezza. Per questa ragione abbiamo pensato a delle frasi per la Festa del Papà che esaltino questa speciale relazione.

Siamo testardi uguali, siamo determinati alla stessa maniera: questo è ciò che ci fa litigare, ma anche quello che ci rende una coppia unica!

Nessuno mi fa arrabbiare come te, ma nessuno mi vuole bene come te

Papà, ma due come noi...ma dove li trovano?!?

Ogni volta che mi accorgo che ho preso una tua espressione, un tuo sguardo mi riempio di gioia

Tale padre, tale figlia: ecco il più bello dei complimenti

Papà, il tuo è l'abbraccio da cui tornare sempre

Quando ti guardo negli occhi so sempre se ho fatto la cosa giusta...o no!

Non smetti mai di farmi sentire una figlia orgogliosa

Non c'è nulla di più bello che sapere che ci sei

Ti ho già detto quanto mi mancano i tuoi predicozzi, proprio ora che hai finalmente rinunciato a farmeli?