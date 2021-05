L a festa della mamma si festeggia anche a distanza: ecco tutti i consigli per sentirvi vicine anche se a distanza

Se per la festa della mamma sei lontana da casa, se stai costruendo il tuo futuro e vivi la tua vita indipendente, è perchè qualcuno ha creduto in te fin dal principio. Qualcuno si è fatto carico H24 e 7/7 dei tuoi bisogni, delle tue speranze, di desideri, idee, paure, ansie e dubbi che ti hanno portato ad essere la donna di cui una madre sarebbe fiera.

Ecco perchè è importante che lei ricordi, che viviate vicine o lontane, che il vostro legame è indissolubile come i vostri ricordi, e che le sei grata per ogni momento in cui da lei sei stata amata, e sicuramente la Festa della Mamma è un momento fortemente simbolico in questa ottica.

Come festeggiare una mamma quando non la si può abbracciare? Resterai stupita di quanti modi esistono per esserle accanto, quantomeno virtualmente, o per coccolarla con una sorpresa fatta con il cuore senza uscire di casa.

Leggi anche: I regali per la festa della mamma

Video chiamata di famiglia

Sappiamo bene che le conoscenze tecnologiche sono una skill di cui non tutte le madri sono dotate, ma ormai Watsapp e videochiamate sono diventate pane quotidiano anche per chi ha superato una certa età. Il piacere di vedere la propria figlia sorridere, anche solo dietro uno schermo, è un piccolo momento di gioia ormai alla portata di chiunque e che ogni donna non vorrebbe mai lasciarsi sfuggire. Organizzare una videchiamata su Skype, o su Whatsapp, è oggi molto semplice e veloce, e anche piuttosto economico.

Coinvolgi anche fratelli, cugini, zii, nonni e nipoti vari. Per ogni parente in più che riuscirai ad assodare il valore della videochiamata di famiglia si moltiplicherà esponenzialmente. Alla mamma farà piacere vedervi tutti insieme anche se distanti. Ovviamente non sarà la stessa cosa che gettarsi fra le sue braccia e sentirsi immediatamente a casa, ma ti permetterà di fare gli auguri per la festa della mamma e dirle "ti voglio bene" guardandola negli occhi.

Video messaggio con i nipotini

Ricordati sempre che le nonne sono mamme due volte! Se a tua volta anche tu sei mamma, tieni presente che, per quanto tu gli possa mancare, lei sentirà tantissimo anche la lontananza dei nipotini!

Come festeggiare la festa della mamma coinvolgendo la nonna quando non la si può andare a trovare? Puoi creare una coreografia o un piccolo spettacolo con i tuoi bimbi, riprendere tutto con lo smartphone e inviarlo a tua madre con un delizioso messaggio. La farei felice due volte!

Video album con le vostre foto

È proprio vero che i doni migliori sono quelli più genuini, che si palesano come idee semplici ma cariche di amore. Prepara una breve presentazione video con powerpoint o altre applicazioni, inserisci una bella canzone di sottofondo, che le faccia piacere ascoltare, e falle rivivere per pochi minuti la vostra vita insieme grazie alle vostre foto migliori.

Quello che per te richiede poche ore di lavoro potrebbe essere un regalo che la mamma guarderà e riguarderà ogni sera prima di andare a letto per parecchi giorni dopo il 10 di maggio.

Sfida in cucina

La vostra passione condivisa è la cucina? No problem! Il modo migliore per soprendere una mamma chef è quello di preparare il suo piatto preferito o la torta della sua festa insieme, anche se a distanza.

Armati di ingredienti e fantasia, posiziona il telefono in un angolo comodo della cucina e fai partire una videochiamata tutta culinaria! Fai vedere a mamma, passo dopo passo, come sei diventate brava a cucinare, ovviamente, senza mai farle dimenticare chi ti ha insegnato. Se poi, oltre lo schermo, si metterà anche lei a preparare la stessa pietanza, sarà una competizione divertentissima!

Pranzetto o cenetta a distanza

Immediatamente successiva alla preparazione di un piatto via videochat, ecco un'altra idea a sfondo culinario! Si, non sarà proprio come mangiare insieme, ma sarà comunque un momento di intimità domestica mamma-figlia che non dimenticherete.

Cucinate tutto per tempo, sedetevi entrambe comode e fate in modo che il laptop o lo smartphone inquadri il necessario. È il momento di annullare le distanze e gustare il pranzo, la cena ma anche la colazione o la merenda chiaccherando come se non foste sedute proprio allo stesso tavolo.

Sfilata di moda virtuale

E se invece ciò che ti manca di più è avere un parare genuino e sincero, organizza una piccola sfilata con i tuoi abiti preferiti (o anche quelli che hai appena comprato) e chiedi a mamma di darti qualche consiglio!

Come conosce lei il tuo corpo, nessuno mai! E sicuramente le farà piacere guardarti mentre ti fai bella solamente per i suoi occhi! Dopotutto la mamma ha anche sempre qualche buon consiglio.

Un momento beauty per due

Perchè non dedicarsi alla cura del corpo insieme? Almeno virtualmente. Un bel pomeriggio passato all'insegna del benessere e del beauty, solo mamma e figlia. Le mamme hanno sempre qualche asso nella manica quando si tratta di rimedi naturali ma potete stupirla anche voi con qualche facile ricetta per scrubs fatti in casa e maschere per il viso totalmente con prodotti totalmente genuini! Prendersi cura di se stesse è un ottimo modo per rispolverare il vostro rapporto madre-figlia e viziarvi un po' a vicenda!

Guardare una serie tv insieme

Perché invece non colmare la distanza con la mamma abbonandosi insieme alle proprie serie preferite? È anche un modo per scoprire passioni e interessi comuni. Da un po' di tempo esistono abbonamenti anche formato famiglia, per godersi momenti di svago con le nostre persone preferite.

Chissà, magari la mamma diventerà in una fan accanita delle nuove seire disponibili, oppure una inguaribile nostalgica dei vecchi film d'amore. Con Netflix si può aggiungere l'etensione NetflixParty, che consente di sincronizzarsi contemporaneamente sulla stessa puntata di una serie e godersi lo spettacolo insieme, senza perdere neanche un colpo di scena! In questo modo farete un regalo a vostra mamma ma anche a voi stesse: quale modo di migliore di passare tempo di qualità se non rilassandosi "insieme" sul divano?