L 'amicizia vera, quella autentica, va celebrata ogni giorno. Abbiamo raccolto le frasi più belle sull'amicizia vera, da dedicare in ogni occasione

Le più belle frasi sull'amicizia vera

Nella vita s’incontrano tante persone, alcune rimangono semplici conoscenze, altre volte nasce un'amicizia profonda.

Ma come riconoscere una vera amica? Quali sono i segnali per capire se quella che abbiamo accanto è un’amica di cui possiamo fidarci (e affidarci) o un'amica falsa? Certo è che quando si ha la fortuna di avere un'amica vera, è importante celebrare l'amicizia e coltivarla ogni giorno.

L’amicizia, si sa, è una forma d’amore: un dono prezioso che va conservato come un tesoro, un concentrato di sentimenti e di emozioni positive, anche se talvolta contrastanti. Per questo i rapporti tra amiche, come quelli amorosi, nascondono delle insidie e generano delle delusioni che quando arrivano sono difficili da superare.

Abbiamo cercato i tratti e i sentimenti per così dire universali che tutte le amiche dovrebbero nutrire e offrirsi reciprocamente.

Tanti tipi di amicizia

Chi trova un amico trova un tesoro, si diceva una volta. E il mondo è pieno di tesori (diciamo noi pensando positivamente).

C’è la migliore amica di sempre, quella dell’infanzia o dell’adolescenza, quella delle “prime volte” e con la quale si ha da sempre (e per sempre) un’intesa superiore. Ci sono le amicizie che nascono in età più adulta (all'università, sul posto di lavoro o per uno stesso interesse), con cui si condividono gusti, passioni, sogni e ideali di vita.

Ci sono le amiche delle amiche, quelle perfette per fare gruppo, che per una sorta di tacita regola implicita, diventano (quasi) automaticamente delle persone care. E, poi, a un certo punto della vita, per coincidenze particolari o accidentali, arrivano le amiche di sangue, quelle che entrano in scena all'improvviso e dal nulla si trasformano in sorelle.

Un'amica ti ascolta, ti comprende, ti rispetta

Complicità, risate, divertimento, ma più di tutto ascolto, comprensione, accoglienza. E, ancora, assenza d’invidia, di gelosia e di competizione, libertà di scegliere e di sbagliare, di allontanarsi per poi tornare.

Le vere amiche non devono per forza essere d’accordo su tutto, avere le stesse idee politiche o religiose. Se c’è rispetto reciproco, infatti, le opinioni e i modi differenti di essere non sono un ostacolo.Questo, almeno, in teoria. Nella pratica capita che non sempre le persone riescano ad agire e a comportarsi da vere amiche, quando serve davvero.

Una amica vera, quindi, si riconosce prima di tutto per quello che fa (nella realtà) e non per quello che dice di voler fare.

Una vera amica è una mano tesa che arriva da sola o subito dopo una specifica richiesta senza attesa né ripensamenti. Una vera amica, si sa, si vede nel momento del bisogno.

Una vera amica è colei che chiama e, chissà perché, non disturba mai ogni volta che lo fa. Un’amica sente la nostra mancanza se non ci vede. Un’amica vera ha la capacità unica di apparire (magicamente) nell'istante più opportuno e di sparire (senza lasciar tracce di sé) quando serve…per poi tornare, con una gran smania di sapere, chiedere e starci ad ascoltare, nel momento giusto.

L'amicizia vera resiste al tempo

L'amicizia vera resiste al tempo e agli urti della vita, riesce a plasmarsi, ad adattarsi agli eventi, a cambiare con essi per diventare più profonda e matura. Questo spiega come ci siano amiche così speciali che anche se si rivedono a distanza di anni scoprono che nulla è cambiato e tutto è rimasto (meraviglioso) come l'ultima volta che si sono incontrate.

Una vera amica è disposta a sacrificarsi, a rinunciare a se stessa e al suo orgoglio se necessario, mettendosi in secondo piano e attendendo il momento giusto per entrare in scena.

Una vera amica cammina verso di noi (o con noi), non percorre strade diverse, non cerca di superarci e non ci lascia mai indietro.

Un’altra cosa bella che solo le vere amiche fanno è quella di cambiare spontaneamente i propri piani se necessario. Non conta quanto importanti o improrogabili siano gli impegni presi, se serve un’amica cancella pranzi, cene e riunioni, lascia partire treni e aerei per starci accanto. Questo gesto svela tutta la generosità e la più totale assenza di egoismo che una vera amica ha (o dovrebbe avere) per la sua migliore amica, ed è tra i più grandi segni d’affetto e di amore che si possano ricevere.

Un’amica vera non si nega mai, non trova scuse né alibi, è schietta e sincera. Inoltre, si ricorda di tutto quello che ci è successo, anche dei dettagli, perché ci ascolta davvero.

Un’amica vera e sincera dice sempre la verità. È incapace di mentire e parla sempre chiaramente, in modo che il suo messaggio (di assenso o dissenso) arrivi forte e chiaro. Dal più semplice “quel vestito proprio non ti dona” al più perentorio “così non va, è ora che tu ti rimetta in carreggiata e ricominci a vivere”: una vera amica sente il profondo desiderio di farci capire che dobbiamo migliorare o cambiare.Alla faccia di chi, per semplicità e superficialità, ci dice sempre “sei perfetta” e “vai bene così” e non vede l'ora di cominciare a parlare di se.

Per ultimo, ma non certo per importanza, un’amica vera è fedele, non nel senso che non ha altre amiche, ma nel senso che non racconterà mai in giro le nostre confidenze, non sfrutterà mai le debolezze e si schiererà sempre dalla nostra parte.

