L’amore dopo i Cinquanta: 10 regole per trovare la tua anima gemella

N on è mai troppo tardi per trovare l'amore, quindi non perdere la speranza: anche dopo i Cinquanta puoi incontrare la tua dolce metà

Non importa se qualche capello grigio comincia a colorire la tua chioma o se qualche ruga si staglia sul tuo viso. Anche dopo i Cinquanta hai il diritto di prendere in mano la tua vita e rimetterti in gioco: Cupido è sempre pronto a scoccare la sua freccia e l'amore tornerà a bussare alla tua porta. Insomma, non c'è un'età per trovare la propria anima gemella. Alcune regole possono fare la differenza.

Trova l'amore dopo i Cinquanta

“I 50 sono i nuovi 30”: forse è proprio vero e allora cosa aspetti? Non importa se prima qualcosa è andato storto. Evita di rimuginare sul passato e accantona i fallimenti. Non rinunciare all’amore né alla possibilità di essere felice: la scintilla può ancora accendersi. Dimentica gli ex scomodi e riapri il tuo cuore: un’anima gemella è pronta a riconquistarlo.

Arrivata ai cinquant’anni, hai accumulato più consapevolezza e vanti un bagaglio colmo di esperienze. Non vivere con rassegnazione i tuoi sentimenti. Anzi, un nuovo inizio può essere dietro l’angolo. Perché farti sfuggire l’opportunità? Anche dopo i Cinquanta, Sessanta o Settanta puoi iniziare relazioni gioiose e appaganti. Parola chiave: “decluttering”. Quindi, sgombera tutto ciò che è vecchio e fai spazio alle novità. Niente rimorsi né rimpianti. Non piangerti addosso e rimettiti in gioco. Tuttavia, se fatichi a scioglierti, segui alcuni consigli che possono davvero esserti d’aiuto.

Non accontentarti

Anche se i segni dell’età cominciano a farsi sentire (e vedere), non sentirti vecchia o poco attraente. Punta in alto e non accontentarti. Quindi non scendere a compromessi e non abbassare i tuoi standard. Ritenta se qualcosa è andato storto e fai tesoro delle esperienze vissute. Non solo: secondo uno studio dell’Università di Stoccolma, «la possibilità di sedurre con estremo successo è proporzionale alle esperienze vissute nel corso degli anni». L'amore può arrivare quando meno te lo aspetti, perché non c'è una data di scadenza per innamorarsi. Insomma, trovare l’amore non è un’utopia (neppure dopo i Cinquanta).

Valorizzati e non dimenticare di puntare sulla tua persona. A 50 anni, riparti da te stessa, consapevole dei tuoi punti di forza e delle tue insicurezze. Ormai, hai la maturità giusta. Conosci bene i tuoi gusti e hai le idee chiarire sui tuoi desideri. Vivi nuove relazioni con serenità e sentiti libera. Insomma, ricordati di ricominciare da te: a 50 anni sei nel pieno della tua realizzazione personale, quindi non precluderti niente. Riscopri entusiasmo e intraprendenza per essere davvero seducente ed esaltare la tua femminilità. Vivere l'amore anche in età più matura si rivela un'esperienza rigenerante. È un vero elisir (da assaporare con più intensità e consapevolezza).

Sii sicura di te stessa per trovare l'amore dopo i Cinquanta

Hai raggiunto l’età in cui non hai più bisogno di filtri. Non devi piacere a tutti i costi, ma ti basta essere te stessa. Le donne a 50 anni devono mostrare la propria sicurezza, frutto di ferite, difficoltà, delusioni, perdite e tradimenti. Sii grintosa e determinata: è l’atteggiamento giusto per vivere un amore meno platonico ma più realistico. Mostra chi sei davvero e sarà un successo. La sicurezza è il tuo asso nella manica. La grinta è il sex appeal delle donne over 50.

Non avere paura

A volte ti senti davvero poco attraente, talvolta incombe l’incubo del tradimento (magari per una donna più giovane). Non avere paura di essere felice, anzi vivi appieno il momento. Quindi, accantona i timori. Affronta le tue debolezze e dimentica i fantasmi del passato che ogni tanto tornano ad assillarti.

Stai alla larga dagli egoisti

Amore significa non scendere a compromessi, anche a cinquant’anni o più. Prima di intraprendere una relazione, chiediti cosa desideri davvero. Quindi scegli un partner amorevole e premuroso, propenso all’ascolto. La tua anima gemella deve assicurarti la stabilità emotiva che hai desiderato per anni e che finalmente ti meriti. Stai alla larga dagli egoisti e preparati ad accogliere la vecchiaia con serenità.

Coltiva le tue passioni e trova l'amore dopo i Cinquanta

Se non hai famiglia o i tuoi figli sono ormai grandi, non cadere nella solitudine. Non trascurarti, scaccia la nostalgia e dedica più tempo a te stessa. Non rinunciare alle tue passioni e coltiva gli hobby che preferisci.

Dedica del tempo alla vita sociale e allo sport

Il benessere emotivo è fondamentale, anche a 50 anni (e più). Quindi, se pensi di non essere sufficientemente aggiornata sulle tendenze del momento, cerca di rimediare e concediti qualche coccola in più. Non rinunciare a una seduta rigenerante dall'estetista né a un appuntamento dal parrucchiere. L'immagine conta e se hai cura di te stessa, ne risentirà in positivo anche la tua autostima. Per fare del bene al tuo corpo, anche quando comincia a perdere tonicità, pratica un po' di sport. Non è necessario andare tutti i giorni in palestra: concediti del tempo per una passeggiata, per zumba, pilates, yoga o qualsiasi altra attività a cui non sapresti dire di no. Riacquisterai il coraggio di cui hai bisogno e darai prova del tuo animo più audace.

Sono questi gli ingredienti giusti per riaffacciarti al mondo (e metterti alla ricerca della tua dolce metà). Rimanere in contatto con amici e parenti è importantissimo: non trascurare gli affetti, mantieni i contatti con le persone più care e dedica del tempo alla vita sociale. Così ti sentirai meno sola, eliminerai quel senso di inadeguatezza e sarai veramente rigenerata. Insomma, è quello che serve per apparire davvero irresistibile (e fare colpo sul partner).

Torna a viaggiare

Se da troppo tempo non vivi l'avventura di un viaggio, è ora di rimettersi in movimento. Viaggia, anche da sola, per riscoprire la tua indipendenza emotiva. Ricorda che non devi trovare un'anima gemella soltanto per paura della solitudine. Non solo: viaggiare può rivelarsi il modo migliore per conoscere altre persone e riassaporare la bellezza dello "stare insieme". Oggi, inoltre, si organizzano viaggi appositamente per i single: la soluzione giusta per chi vorrebbe intraprendere una nuova relazione.

Sii paziente

Forse è vero che la pazienza ha un limite, ma tu non demordere. Armati di buona volontà e mantieni la calma: a volte serve più tempo del previsto per incontrare una persona per la quale valga davvero la pena mettersi in gioco. Mantieni un atteggiamento perseverante e non lasciarti condizionare dalle sfortune passate. Con l'età sei diventata più esigente, quindi non mollare.

Mantieni uno spirito ottimista per scoprire l'amore dopo i Cinquanta

Coltiva le tue energie e mantieni un atteggiamento positivo. Sii coraggiosa e torna a sperimentare ciò che la vita ti offre. L'amore arriva anche dopo i Cinquanta e anche quando gli anni aumentano le cose da fare sono tantissime. Guarda l'amore con uno spirito ottimista: la tua anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo.