I primi capelli grigi, un segnale inaspettato per molte donne, possono rappresentare un vero e proprio shock. Anche se spesso associato all’avanzare dell’età, un recente studio dimostra che la comparsa dei capelli grigi può avvenire molto prima di quanto si pensi. Ma qual è l’età media in cui le donne scoprono la prima ciocca d’argento? E quali sono i fattori scatenanti?

A che età spuntano i primi capelli grigi?

Secondo un sondaggio condotto su un campione di 1.000 donne, la metà di esse afferma di aver individuato il primo capello grigio tra i 31 e i 35 anni. Un dato che sfida le aspettative, rivelando che l’inizio dell’ingrigimento può avvenire prima dei 40 anni. Non solo: il 17% delle intervistate dichiara di aver notato i primi capelli bianchi addirittura prima dei 25 anni. Questo dimostra che l’età per scoprire i primi segni d’argento può variare notevolmente, smentendo l’idea che sia una preoccupazione riservata solo a chi è più avanti negli anni.

Stress o geni? Le vere cause dell’ingrigimento

Molte donne attribuiscono l’ingrigimento precoce allo stress, che sia dovuto al lavoro o alle pressioni della vita quotidiana. Tuttavia, gli esperti mettono in chiaro che lo stress non è il colpevole principale. Eva Proudman, esperta di salute dei capelli e del cuoio capelluto, ha spiegato sulle pagine del Daily Mail che il processo di ingrigimento è principalmente legato al deterioramento dei melanociti, le cellule che producono il pigmento dei capelli. Sebbene uno stress emotivo prolungato possa accelerare il processo, non è la causa primaria. In realtà, l’invecchiamento naturale è il fattore chiave.

Come cambia la percezione di sé con i capelli grigi

Oltre alle implicazioni estetiche, i capelli grigi influenzano profondamente la percezione di sé. Secondo lo studio, più della metà delle donne afferma di aver iniziato a preoccuparsi dell’invecchiamento dopo aver scoperto i primi fili argentati. Inoltre, due donne su cinque si sentono in imbarazzo, temendo il giudizio altrui, mentre il 36% dichiara di sentirsi meno sicura del proprio aspetto. Un terzo delle intervistate, inoltre, ammette di percepirsi meno attraente a causa dell’ingrigimento. Al netto di queste impressioni negative, non è detto che una chioma argentata non sia cool, dipende da come viene gestita e valorizzata.

Miti e credenze sui capelli grigi

Nonostante i progressi nella comprensione scientifica, molte donne continuano a credere in vecchi miti sui capelli grigi. Circa una donna su cinque è convinta che strappare un capello grigio possa farne ricrescere altri sette. Quasi una su dieci ritiene che tingere frequentemente i capelli possa accelerare il processo di ingrigimento. In realtà, nessuna di queste credenze è supportata da prove scientifiche.

Geni e stress: chi vince nella battaglia dell’ingrigimento?

Un’ampia fetta delle intervistate, circa l’80%, crede ancora che lo stress giochi un ruolo significativo nell’invecchiamento dei capelli. Tuttavia, il 71% delle donne riconosce che sono i geni a determinare in gran parte quando e come i capelli iniziano a perdere colore. «Lo stress emotivo prolungato può esacerbare il processo di ingrigimento, ma in genere non ne è la causa principale – ha dichiarato Eva Proudman -. I processi di invecchiamento sono di gran lunga il fattore principale nei capelli grigi».

