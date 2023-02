Matrimonio in crisi? Come capire se può ancora essere salvato

I l tuo matrimonio è in crisi. Ancora con lui non ne avete parlato, ma ti senti triste e infelice. Oppure, lui ti ha tradita e adesso non sai se lasciarlo oppure no. Prima di prendere una decisione affrettata, fermati a riflettere su ciò che vuoi veramente. Ecco qualche domanda che può aiutarti a capire se vale ancora la pena salvare il salvabile

È successo: eravate felici, gli amici vi invidiavano, la vostra sembrava una coppia indissolubile. Invece, il vostro è un matrimonio in crisi. Ti guardi indietro, rivedi il momento in cui avete iniziato la vostra vita insieme, e quasi non riesci a credere che si possa essere arrivati a questo punto. Il fatto è che non ti senti felice, ma non sai ancora se sia il caso di separarvi o se valga ancora la pena tentare di salvare la vostra unione.

Perché i matrimoni vanno in crisi

Mettere in discussione il valore e la durata di un matrimonio può accadere in qualsiasi momento e per una serie di motivi. L'infedeltà, ad esempio, può far sì che il coniuge tradito si chieda se non sia meglio rompere definitivamente e andare avanti per la propria strada. E il coniuge infedele potrebbe chiedersi come sia finito a sposare la persona sbagliata, invece di aspettare l'amore ideale che ha appena incontrato. C'è chi si ritrova in un matrimonio in crisi a cinquant'anni e oltre. Magari i figli sono già cresciuti e all'improvviso ci si rende conto di avere lavorato come schiavi per raggiungere un “nido vuoto”. E che dire di quelli che hanno una vita così frenetica che, appena si fermano, vanno in crisi e cominciano a chiedersi se sono felici nel loro matrimonio?

Matrimonio in crisi: a volte può essere salvato

Le coppie che decidono di divorziare in età matura sono in aumento. I motivi sono molteplici: le differenze nella gestione finanziaria, i figli che vanno via da casa, la semplice perdita di interesse reciproco. Però, se ti stai facendo la domanda: “Vale la pena salvare il mio matrimonio in crisi?", vuol dire che ancora, forse, non hai motivi validi per divorziare. Magari siete in crisi per motivi economici e ti chiedi se questo basti per separarvi. Oppure sei diventata insicura sul tuo matrimonio. In questo caso, come fai a decidere se vale la pena salvarlo? Se ti senti veramente infelice, come fai a capire se dovresti provare a cambiare le cose o divorziare? Ecco alcune domande che possono aiutarti a determinare se vale la pena salvare il tuo matrimonio.

Tu o i tuoi figli vi sentite insicuri?

Alcune cose non sono negoziabili. La sicurezza è in cima alla lista. Se tu o i tuoi figli state subendo abusi fisici o emotivi, è imperativo che vi facciate aiutare. La separazione in questi casi non è nemmeno in discussione: bisogna lasciarlo e cercare un aiuto esperto. Subito.

Matrimonio in crisi: lui ti ha tradito?

Non è scolpito nella pietra da nessuna parte che il tradimento debba porre fine al tuo matrimonio. Dopotutto, più della metà dei matrimoni scossi dall'infedeltà riesce a sopravvivere. Ma le cose non avvengono per caso e, quando uno dei due tradisce, entrambi i coniugi dovranno assumersi le proprie responsabilità. Certo, ti stai chiedendo se, dopo quello che è successo, vale la pena salvare il tuo matrimonio in crisi. Dipende da come affrontate la questione, se te la senti di perdonare oppure no. Se pensi di poter ritrovare la fiducia oppure no. Nessun matrimonio può sopravvivere senza fiducia, che è fondamentale quanto l'amore e il rispetto. Se il tuo istinto ti dice che non puoi fidarti di tuo marito, di quello che dice, fa e promette, il tuo matrimonio potrebbe non essere salvabile.

Condividete ancora gli stessi valori?

Nel tempo, le persone cambiano. Le circostanze e le esperienze personali modellano e rimodellano i nostri modi di pensare, le nostre credenze e persino i nostri valori. Una coppia che lavora sull'intimità emotiva, di solito evolverà insieme. I due partner avranno ancora la loro individualità, ma riusciranno a condividere valori, priorità e obiettivi. Se con tuo marito non siete nemmeno più d'accordo sulle cose fondamentali, vi ritroverete in costante agitazione. Crescere i figli comporterà conflitti. Potreste finire per litigare tutto il tempo. Ne vale la pena?

Matrimonio in crisi: uno di voi due ha una dipendenza?

Può succedere: la persona che hai sposato, nel bel mezzo della vostra vita insieme sviluppa una dipendenza. Oppure se tu a bere troppo, o fare uso di droghe. La presenza di una dipendenza non è un motivo per porre fine a un matrimonio. Le persone con dipendenze si sposano. E le dipendenze entrano nei matrimoni. Quello che conta è ciò che si fa riguardo a questo problema. Nessuna dipendenza può prosperare, a meno che non possa nutrirsi di negazione e co-dipendenza. E nessun matrimonio può prosperare se chi ha il problema nega di avere bisogno di aiuto.

Provi disprezzo per lui (o viceversa)

All'improvviso ti sei resa conto che provi disprezzo per lui. Oppure è lui che disprezza te, e te lo dimostra. Il che vi fa soffrire. Sebbene il disprezzo possa essere invertito e risolto, è il segno più inquietante della fine di un matrimonio.

Matrimonio in crisi: sei troppo stressata?

Ti senti sopraffatta e stressata per il lavoro, e anche per i bambini. Lo stress uccide. Distrugge la salute del corpo e quella delle relazioni. Le persone in preda allo stress reagiscono in modi al di fuori dei loro schemi normali. Nel tentativo di concentrarsi e trovare soluzioni, possono chiudersi in se stesse e persino cadere in depressione. Possono avere reazioni senza pensare prima a quello che dicono e come lo dicono, oppure smettere di prendersi cura di se stesse. Nessuno di questi comportamenti fa bene a una relazione, ovviamente. Ma, se questo è il motivo per il quale ti stai chiedendo se rompere o no il tuo matrimonio in crisi, beh, forse non è necessario separarsi. Chiediti come sarebbe il tuo matrimonio se avessi le capacità per gestire lo stress in modo più efficace. Come sarebbe se tu e il tuo partner poteste allontanarvi dallo stress e concentrarvi sul vostro matrimonio per un po'?

Vi rispettate ancora l'un l'altro

Il rispetto è un attributo così fondamentale per un matrimonio sano che la sua presenza, anche nei momenti peggiori, è significativa. Se tu e tuo marito vi rispettate ancora l'un l'altro, avete una base per l'empatia, la fiducia e la volontà di lavorare sulla vostra unione. Confronta una relazione rispettosa con una impantanata nel disprezzo e ti renderai conto di quanto hai a tuo favore.

Siete entrambi disposti a lavorare sulla vostra relazione

Le relazioni funzionano in modo molto più semplice ed efficace se entrambe le parti si impegnano a farle funzionare. Ma una relazione può sopravvivere anche se a impegnarsi è uno solo dei partner. Anche la minima volontà di fare il primo passo - chiedere aiuto, modificare il proprio comportamento, eccetera - è una dichiarazione di speranza. Una reciproca disponibilità a lavorare sulla vostra unione è il tuo incoraggiamento a resistere e fare tutto il necessario per salvare il vostro matrimonio in crisi.

Matrimonio in crisi: vi divertite insieme?

Se riuscite ancora a sorridere e ridere insieme, la scintilla del vostro amore è lì. Ti piacerebbe trascorrere una serata fuori insieme, anche solo per un film o una cena? Se vi evitate a tutti i costi, il vostro matrimonio potrebbe avere problemi più profondi da risolvere. Ma se riuscite ancora ad attingere all'amore e al divertimento che hanno definito i primi giorni della vostra storia d'amore, avete molto su cui costruire.