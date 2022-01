È capitato a tutti nella vita di sentirsi ossessionati con chi non ci ama, le ragioni sono molte e alcune possono essere molto profonde

Sbirciamo i suoi stati sui social, cerchiamo di frequentare gli stessi ambienti, ci informiamo sulla sua vita, ma magari quella persona non lo sa neppure. È capitato a tutti e succede quando ci ossessioniamo con chi non ci ama?

Le motivazioni possono essere davvero tante: da quelle più semplici, fino alle emozioni che teniamo chiuse a doppia mandata nel cuore. Una cosa, però, vale per tutti: l’amore non corrisposto fa soffrire. E, prima o poi, capita a tutti di provarlo.

Magari a volte ci fissiamo con una persona perché pensiamo che sia quella giusta. Altre volte invece l’attrazione verso chi non ci ricambia diventa un circolo vizioso, causato da motivazioni molto più profonde. Oppure la paura di impegnarci davvero ci fa provare emozioni forti solo per persone irraggiungibili.

E, se scaviamo nella memoria, magari ci torna in mente che la prima volta che ci siamo sentiti ossessionati con chi non ci ama è avvenuta nel corso dell'adolescenza. Quell'epoca della vita durante la quale si sperimentano per la prima volta queste emozioni, magari verso star del cinema o della musica.

Perché a volte ci ossessioniamo con chi non ci ama? Ecco qualche motivazione.

Abbiamo paura di impegnarci

Sembra un paradosso, ma è una situazione possibile. A volte ci ossessioniamo con chi non ci ama, perché la relazione sarebbe impossibile, e al tempo stesso aver paura di impegnarci in un rapporto di coppia.

Accade se l’idea di una relazione ci spaventa, ma al tempo stesso è qualcosa che ci piacerebbe vivere.

La soluzione migliore che troviamo? Fantasticare con una persona impossibile, oppure diventare l’amante di qualcuno che non potrà mai amarci, come una persona già sposata o fidanzata.

È una situazione che fa soffrire, perché non sentirsi corrisposti è sempre molto doloroso, ma si tratta di un circolo vizioso dal quale è possibile uscire. Basta avere il coraggio di provare a cambiare.

Siamo persone insicure

Amare un’altra persona significa mettere nelle sue mani le emozioni più profonde e intime.

E se in una relazione di coppia solamente noi amiamo, mentre l’altra persona no? Raccontarci che con il tempo le cose cambieranno non ha senso ed è solo una fonte di ulteriore dolore.

Ognuno di noi ha il diritto di essere amato. Quindi, se la bassa autostima ci porta a ossessionarci con chi non ci ama, significa che forse è il caso di troncare quel rapporto (o di idealizzare una persona) e di andare a cercarci la vera felicità.

Non siamo stati amati abbastanza

Se non siamo stati amati abbastanza da piccoli è possibile che da adulti si possa arrivare addirittura ad accontentarsi di vivere un rapporto emotivamente unidirezionale pur di non rimanere da soli.

Questo può portare a ossessionarci con una persona che non ci ama, ma che sta con noi senza fini sentimentali. E di farcelo bastare, perché riteniamo che sia meglio quello, che stare da soli.

Si può uscire da questa situazione? Probabilmente è utile affrontare una terapia psicologica per fare i conti con quelle mancanze e riuscire a vivere una relazione sana e appagante.

Idealizziamo troppo l’altra persona

Magari era iniziata come una storia senza impegno, ma poi per noi qualcosa è cambiato. Abbiamo lasciato che i sentimenti prendessero il sopravvento e ci facessero sentire ossessionate verso l’altra persona senza essere sentimentalmente ricambiate.

Questo accade perché magari idealizziamo l’altra persona, attribuendole tutte quelle caratteristiche che riteniamo perfette per noi. Ma la verità è che manca quella più importante: l’amore corrisposto.

Che fare? Difficile che le cose possano cambiare, soprattutto se la situazione va già avanti da un po’ di tempo.

La cosa migliore per noi è quella di troncare il rapporto. Staremo male, ma si tratta solo di anticipare (e di farlo con consapevolezza), quello che sarebbe comunque accaduto più avanti e non per mano nostra.

Come uscire da questa situazione

Come uscire da una situazione che ci vede ossessionate con chi non ci ama? I metodi sono diversi e dipendono molto dalle ragioni che ci spingono a provare un sentimento così forte verso chi non ci ricambia.

Se è un caso sporadico nessuna paura: può succedere. Soprattutto all’inizio di un rapporto, quando ancora i sentimenti non sono ben chiari e le aspettative possono essere molto diverse. In questo caso per uscirne potrebbe bastare una full immersion di chiacchiere urgenti con le amiche.

Se, invece, è una modalità relazionale che mettiamo in atto di frequente, potrebbe essere necessario intraprendere una terapia psicologica per cercare di andare a fondo e scavare nelle motivazioni che ci hanno fatto amare qualcuno che non ricambia.

Nei casi più estremi l’ossessione può diventare un disturbo e portare a conseguenze più gravi. Quindi è sempre bene cercare di conoscersi a fondo e comprendere il perché di determinati sentimenti e comportamenti.

La certezza è che se ci ossessioniamo con chi non ci ama questo porta dolore, perché si tratta di sentimento non corrisposto è come una ferita inferta al nostro cuore.

Per superare un momento del genere ci vuole tanto lavoro su di sé, meglio ancora se abbiamo delle persone che ci vogliono bene e che possono starci accanto.