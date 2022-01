Perché troverai l’amore solo quando smetterai di cercarlo ossessivamente

A nche tu ti tormenti per essere ancora single? A quanto pare Cupido mette i bastoni tra le ruote di chi ricerca l'amore ossessivamente: potrai trovarlo solo quando smetterai di cercarlo

Siamo cresciute tutte con Carrie Bradshaw che univa la sua passione per la scrittura al forte desiderio di trovare l’amore in New York City e siamo rimaste piacevolmente contente nel vedere come la sua favola in qualche modo si sia avverata, non per tutte è così però. La verità è che spesso ci auto-sabotiamo ed è proprio quel desiderio ossessivo di ricerca dell’amore che ci porta a non trovarlo. In questo articolo vogliamo svelarti perché troverai l’amore solo quando smetterai di cercarlo.

Ti capita di chiederti perché tu sia ancora single? Oppure ti guardi attorno e vedi amiche felici nelle relazioni e ti chiedi quando toccherà anche a te? Probabilmente sei focalizzata su una ricerca quasi ossessiva tanto da non circondarti da persone davvero interessanti per te poiché idealizzi l’idea di essere innamorata. La verità è che se l’amore fa bene è solo perché lo provi con la persona giusta per te. Quindi smetti di ossessionarti dalla ricerca del partner e vedrai che quando meno te lo aspetti arriverà e travolgerà la tua vita.

Coltiva l’amore per te stessa

Trovare un fidanzato o un marito non è la cosa più importante che tu possa fare; nonostante la società a tratti ancora fortemente maschilista ti faccia sentire meno importante, non hai meno valore solo perché sei ancora single. Molte donne attribuiscono una grande importanza al trovare l’anima gemella ASAP ma quante relazioni finiscono perché non si hanno visioni comuni? Quello che vogliamo consigliarti è di non avere fretta ma soprattutto di focalizzarti su te stessa.

Smettere di ossessionarti dalla ricerca dell’amore e iniziare a valutare un amore per te stessa ti metterà in posizione di attirare persone più positive e adatte; se ti mostrerai meno disperata e meno affamata d’amore gli uomini saranno più propensi ad uscire con te e saranno loro stessi ad avvicinarti. L’ossessione per le relazioni può far male, godersi invece la propria compagnia imparando a conoscersi può fare la differenza. Non dimenticare che essere single ha anche i suoi lati positivi.

Cambia prospettiva

Sappiamo quanto possa essere fastidiosa la domanda “non hai ancora trovato un partner?” o “sei l’unica della compagnia senza un fidanzato, perché non esci con qualcuno?”. Per poter iniziare a reagire bene alle domande scomode è importante avere consapevolezza delle proprie scelte e cambiare prospettiva. Tu non sei sola, sei in compagnia della persona più importante della tua vita: te stessa. E stai coltivando questa relazione 1 a 1 che durerà tutta la vita.

Non pensare che il tuo momento da single sia tempo sprecato, stai focalizzandoti sui tuoi obiettivi, sul chiarirti le idee su cosa cerchi davvero e sui tuoi bisogni. Molto fa il nostro modo di porci: chi è disperatamente alla ricerca di un uomo si mostra bisognosa d’amore e questo fa allontanare ogni possibilità di storia d’amore, al contrario una donna sicura di sé ed indipendente ha più opportunità di lasciare il segno.

Impara a stare sola

Per stare da soli serve coraggio e sono sicura che anche tu ne abbia da vendere; finita una relazione affrontare i primi momenti da single può essere sconfortante ma poi chi lavora su se stessa sa quanto possa far bene un momento con se stesse. Imparare a stare sola – o meglio – imparare a stare con te stessa, ti mette in posizione di comprendere la vera te, le tue esigenze e soprattutto non ti porta ad accontentarti della persona sbagliata.

Quante volte guardando le nostre amiche o conoscenti pensiamo stiano con la persona sbagliata? Potrebbe essere che si stiano accontentando poiché non hanno imparato a stare sole. La solitudine fa paura a molte ma imparare ad affrontarla trovando in relazioni d’amicizia, familiari o tra colleghi appoggi alternativi può fare davvero bene. Il trend di viaggiare da soli nasce proprio per questo motivo: le persone imparano ad apprezzare la compagnia di se stesse.

Investi su di te

Credi in te stessa e inizia ad investire su di te; c’è chi decide di mettersi alla prova, chi pensa sia giusto sfidarsi e chi capisce l’importanza di dedicarsi a se stessa. Non importa che sia sul piano professionale o personale, devi fare in modo ogni giorno di nutrire le tue ambizioni e la tua autostima. Non è un male quello di puntare a costruire la tua carriera, alcuni esperti hanno mostrato come una donna con soddisfazioni professionali sia più sicura e serena tanto da trovare poi l’amore poiché sa che un uomo non sarà l’unico protagonista del suo mondo.

Essere single non significa essere soli

C’è chi reputa un cliché quello della stabilità delle amicizie rispetto all’amore ma vogliamo dirti che non lo è assolutamente; le amicizie durature che si basano su rapporto sinceri sono relazioni importantissime da coltivare e che possono nutrirti ogni giorno. Non solo quando sei single, gli amici sono la famiglia che ti scegli.

Oltre alle persone che già frequenti però puoi anche pensare di fare nuove conoscenze; concentrarti su un nuovo hobby o frequentare un corso può aprirti le porte a nuove conoscenze: attenzione, non stiamo parlando di nuovi amori ma di persone che possono iniziare a far parte della tua vita.

Lavora sul tuo equilibrio

La terapia fa sempre bene e prendersi cura della salute mentale è importante tanto quanto prendersi cura di quella fisica. Se sei single e pensi di cercare ossessivamente l’amore inizia a lavorare su te stessa; solo così riuscirai a relazionarti nel modo giusto con gli altri.

Insomma, vuoi trovare l'amore? Metti da parte app di incontro e inizia a concentrarti su te stessa.