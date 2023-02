Progettate le nozze? 10 cose da fare prima di sposarvi

S tate progettando il vostro matrimonio. Da mesi non parlate d'altro che di inviti, bomboniere, cerimonia. Ma così perdete di vista i valori che renderanno il vostro matrimonio duraturo e felice. Ecco dieci cose da fare prima di sposarvi

Finalmente avete deciso di sposarvi. Siete presi dai preparativi per il grande giorno. Tra tante scelte da fare – l'abito, la chiesa, le bomboniere e così via – va a finire che con lui non parlate d'altro che di dettagli e decisioni da prendere. Ma così perdete di vista tutto il resto, e non va bene. Specie se il matrimonio è tra molti mesi. Invece di passare tutto il tempo a parlare di cerimonia e festeggiamenti, non sarebbe meglio prepararsi a un matrimonio duraturo e felice? Ecco dieci cose da fare prima di sposarvi per rafforzare il vostro legame e rendere il passaggio alla vita coniugale più disinvolto.

Sicuri di conoscervi bene? Parlate, parlate, parlate...

Prima di impegnarvi a trascorrere il resto della vostra vita insieme, non sarebbe bene che ciascuno di voi conoscesse approfonditamente i valori e le convinzioni dell'altro? Se non parlate adesso di religione, aspettative sulla famiglia e anche idee politiche, potreste ritrovarvi a litigare più avanti. Non è detto che dobbiate essere d'accordo su tutto, ma bisogna rispettare i reciproci punti di vista e assicurarvi che non diventino un motivo di attrito prima o dopo la cerimonia nuziale. Se, parlando, scoprite di trovarvi agli estremi opposti, sappi che può ancora funzionare, ma potrebbe richiedere uno sforzo extra per decidere come gestire il conflitto prima che si verifichi.

Luna di miele? Meglio fare la “luna di fidanzamento”

Tra le cose da fare prima di sposarvi, c'è un viaggio. Vi darà la possibilità di capire come ciascuno di voi gestisce le situazioni stressanti. Il che è prezioso per la vostra vita futura insieme. Anche se avete già imparato l'arte della fuga di coppia, questo è un buon momento per considerare l'idea di fare una “luna di fidanzamento”. Quindi, se non lo avete ancora fatto, prenotate una vacanza. Non deve essere lontana, lunga o costosa. Che sia in macchina, in campeggio, o un weekend in una casa in affitto non conta: sono tutti ottimi modi per condividere esperienze al di fuori della loro solita routine, creare nuovi ricordi e abituarsi a risolvere insieme problemi (una gomma a terra, voli cancellati, e così via). Naturalmente, sono anche divertenti e romantici.

Cose da fare prima di sposarvi: parlate di soldi

Tu e il tuo futuro marito dovreste essere d'accordo su argomenti fondamentali come le finanze, anche se non sono sempre divertenti o facili da discutere. Parlare di risparmi, gestione del bilancio familiare e delle spese è una delle cose da fare prima di sposarvi. Meglio avere questa discussione in anticipo, in modo da non trovarvi lungo la strada in situazioni che potrebbero danneggiare il vostro matrimonio.

Avete già parlato di bambini?

Non solo soldi. Sarebbe bene avere le idee chiare anche su eventuali figli. Li volete entrambi? Se sì, quanti? Condividi con lui le tue aspettative prima di scambiarvi i voti nuziali. Avere figli è un impegno enorme, personalmente e finanziariamente, per il resto della vostra vita, e cambierà il vostro rapporto. Le coppie si sposano pensando che sia qualcosa che possono risolvere in seguito, o si pensa di poter far cambiare idea all'altra persona, ma raramente finisce bene. È importante essere d'accordo su questo fin dall'inizio.

Cose da fare prima di sposarvi: un corso di ballo

Tra le cose da fare prima di sposarvi, prendi in considerazione l'idea di un corso di ballo. Per un motivo completamente diverso da quello che immagini. Certo, è un ottimo modo per imparare a muoversi sulla pista insieme, ma è altrettanto importante perché vi distrarrà dallo stress della pianificazione del matrimonio. È un'opportunità per imparare insieme, ridere insieme e trascorrere del tempo insieme, con i telefonini spenti e concentrati l'uno sull'altro.

Siete già andati a convivere?

La maggior parte delle coppie convive prima di sposarsi. Se non lo avete fatto, meglio pensarci prima di dirvi “sì”. Per una buona ragione: la convivenza prima del matrimonio ha vantaggi economici – per esempio, si paga un affitto invece di due -, ma è anche senza dubbio il modo migliore per testare la vostra compatibilità. È importante imparare il buono, il cattivo e il semplicemente brutto del tuo partner, le sue strane abitudini, l'igiene, la sua routine mattutina e assicurarti che siate compatibili. Se non potete o non volete vivere insieme prima del matrimonio, magari per la posizione geografica o per motivi religiosi, puntate almeno a trascorrere i fine settimana insieme.

Cose da fare prima di sposarvi: il "gioco dei nomi"

Parlare di eventuali cambi di nome è una delle cose da fare prima di sposarvi. È facile presumere che seguirete la tradizione, ma negli ultimi tempi stiamo assistendo a così tanti percorsi diversi che è meglio affrontare l'argomento in anticipo. Che tu decida di prendere il cognome del tuo coniuge, mantenere il tuo, combinare i due, creare un nuovo cognome o scegliere qualcos'altro, considera le implicazioni per entrambe le famiglie e per eventuali futuri figli.

Hai già conosciuto la sua famiglia?

Che si tratti della cerchia ristretta di amici o di tutta la sua famiglia, conoscere le persone più importanti della vita dell'altro ti dà un'idea di chi è lui come persona. Se il tempo e la geografia lo consentono, trascorri del tempo insieme a lui e ai suoi cari. Se siete troppo distanti, sfrutta le potenzialità di Internet. Costruire solide relazioni con la famiglia e gli amici stretti della tua dolce metà rafforzerà anche il legame tra voi due. Importante: se le vostre famiglie provengono da parti opposte del Paese, o addirittura del mondo, inizia a parlare adesso di come trascorrerete del tempo con ciascuna di loro una volta sposati, specialmente quando si tratta di vacanze.

Cose da fare prima di sposarvi: un corso di vino

Uscire dalla vostra zona di comfort e imparare qualcosa insieme rafforzerà il vostro legame. Tra le cose da fare prima di sposarvi via libera, quindi, a un corso di cucina, un seminario di fotografia digitale o una sessione di yoga per principianti o, perché no, a degustazioni di vino. Non solo può essere un passatempo divertente, ma una migliore comprensione del vino vi consentirà di selezionare meglio quello per il vostro matrimonio. Nel corso della vostra vita, vi basterà ritrovarvi davanti a un bicchiere di quel vino per ritornare subito con la mente al vostro grande giorno.

L'album di nozze? Meglio quello di fidanzamento

Avete già scelto il fotografo per il matrimonio? Potreste chiedergli di scattarvi le “foto del fidanzamento”. Dopotutto, state per trascorrere il giorno più importante della vostra vita con lui o lei, quindi rompere il ghiaccio in anticipo può essere un modo intelligente per farvi sentire più a vostro agio davanti alla macchina fotografica quando arriverà il momento. È anche un'occasione per ridere dei momenti imbarazzanti, rilassarsi insieme ed essere ancora più entusiasti del vostro grande giorno.