Il pensiero che farà commuovere le mamme di ogni età? I lavoretti fatti con le proprie mani e con il cuore, semplici da realizzare ma di grande effetto per dimostrarle quanto la amiamo



La festa della mamma, viene celebrata la seconda domenica di Maggio e quest'anno sarà il 9 Maggio. In questo articolo vogliamo darvi qualche idea che aiuti i bambini a celebrare la mamma in questo giorno speciale per manifestare tutto l'amore che provano anche in questo momento così difficile in cui tante cose non si possono fare, ma tante altre si possono realizzare proprio con le proprie mani, stando in casa.

Il dono più bello per la festa della mamma è quello dove non si investe molto denaro, ma tempo e creatività! Dai pensieri più semplici, le frasi per la festa della mamma e i bigliettini per augurarle una buona festa della mamma realizzati a mano, fino a lavoretti che richiedono un minimo di manualità. Qui trovi tante idee da realizzare, semplici e di effetto. Scegli quella che farà felice la tua mamma!

Il bigliettino personalizzato

Un regalo adatto ai bambini: il bigliettino personalizzato.

I più piccoli potranno fare un bellissimo disegno oppure farsi aiutare dal papà o dai fratelli maggiori per realizzare questo tenero pensierino. Si potranno utilizzare dei cartoncini colorati, dei bottoni, nastrini, glitter e pennarelli o colori a cera. Tutto ciò che si ha in casa a disposizione può andar bene per creare un bigliettino personalizzato. Da completare poi con frasi dedicate alla propria mamma o magari anche con una foto!

Fiori in pasta modellabile

Se ai bambini piace lavorare con la pasta modellabile, si possono realizzare dei semplici fiori "finti" da regalare per la festa della mamma!

Le paste modellabili si possono realizzare in casa: dalla pasta di sale alla plastilina o pongo fai da te, alla pasta al bicarbonato. Si può scegliere in base agli ingredienti che si hanno in casa. Tante sono le ricette e i tutorial da cui prendere spunto per realizzare dei fiori coloratissimi che rallegreranno sicuramente la sua giornata.

Una colazione speciale

Un dolce pensiero per la mamma? Preparare per lei una torta! Magari accompagnata da un bigliettino e un mazzo di fiori.

Per festeggiare la mamma non serve un regalo dispendioso: anche una colazione a letto sarà graditissima! Potete sbizzarrirvi a preparare il suo dolce preferito o provare a fare dei croissant fatti in casa o dei biscotti di frolla, semplici da fare, ma sempre apprezzati.

Sei indecisa sul dolce più adatto? Qui trovi delle ricette per realizzare i dolci facili per la festa della mamma.

Se poi te la cavi in cucina, sarebbe bello prepararle proprio un intero pranzo, da mangiare insieme e per farla stare un giorno lontana dai fornelli. Ecco delle idee per le migliori ricette per la festa della mamma

Vasetti di marmellata decorati

Un'idea fai da te molto semplice per mamme che amano fare colazione con pane e marmellata: personalizza i vasetti con tessuti e nastrini decorativi!

Puoi anche preparare tu la marmellata! Prova questa ricetta per realizzare la marmellata di limoni.

Un portacandele

Le candele piacciono sempre, sono un classico. Riescono a creare con la loro luce e il loro profumo un'atmosfera magica.

Un lavoretto molto semplice da realizzare per la festa della mamma è il portacendele. Basta utilizzare un vasetto di vetro e decorarlo con dello spago a cui applicare rametti, fiorellini, sassolini, bottoni; insomma tutto quanto è disponile in casa.

Fiori di campo

Un'idea per sorprendere la mamma? Procurati tanti contenitori di vetro (dai vasi, alle bottiglie o barattoli vuoti) e mettici tanti fiori, anche quelli di campo andranno benissimo, se hai la possibilità di raccoglierli. Posizionali un po' ovunque in casa: sarà un regalo semplice e apprezzato da qualsiasi mamma!

Oppure per questo giorno speciale, potresti ordinare i suoi fiori preferiti on line e farli arrivare direttamente a casa e affidare ai più piccoli la realizzazione del bigliettino. Ricevere fiori è sempre una bellissima sorpresa, e lo sarebbe ancor più in questo momento difficile in cui quasi nessuno suona alla porta.

Dei sali da bagno

Un regalo che è anche un invito al relax per le mamme che sono sempre di corsa: una ciotolina di sali da bagno con qualche fiore. Sarà graditissimo se accompagnato da una giornata dove i lavori di casa saranno interamente svolti dagli altri membri della famiglia... intanto che la mamma si rilassa con i sali!

Dolcetti confezionati

Ci vuole davvero poco per creare un dolce pensiero da regalare! Trasforma una banale tazza in una tazza personalizzata con una scritta e all'interno metti i suoi cioccolatini preferiti. Avvolgi con pellicola trasparente e qualche nastrino. Ne sarà felice.

Una confezione originale

Se preferisci i regali più tradizionali ma non vuoi rinunciare al tocco personalizzato puoi confezionare il dono in modo particolare, per esempio un sacchetto di carta che si trasforma in vaso per fiori recisi. Qualche nastrino e ritagli di cartoncino, faranno fare alla tua confezione un gran figurone.

Un kit da giardino





Le mamme che amano il verde e il giardinaggio gradiranno moltissimo un cestino personalizzato, magari con qualche nuovo attrezzo o semi da piantare!