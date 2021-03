Il 19 marzo è dietro l'angolo, ma cosa regalare ai papà di oggi? Dalle proposte divertenti a quelle più classiche, ecco qualche idea da cui lasciarsi ispirare

I regali per la festa del papà

La festa del papà è una ricorrenza internazionale, che in Italia cade il 19 Marzo, nel giorno di San Giuseppe. Hai già deciso quale sarà il tuo regalo per la festa del papà?

Per non farti trovare impreparata, ti proponiamo tantissime idee regalo per il papà utili ma anche divertenti: dalla t-shirt spiritosa alle cuffie per smartworking, dalla power bank per papà sempre connessi fino alla nespresso portatile, non avrai che l'imbarazzo della scelta.

Il playset divertente

Per il papà nostalgico che, in fondo in fondo, è rimasto un po' bambino il regalo divertente e azzeccato sarà il playset dedicato all'iconico minibus Volkswagen. Targato Playmobil, ha cofano posteriore e porte laterali apribili, portapacchi con cinghie da fissare e persino sedile posteriore reclinabile.

Lo zaino sportivo

Papà appassionato di trekking e sempre pronto a nuove avventure? Per lui il regalo giusto può essere lo zaino sportivo. Firmato Salewa, è super capiente, ha due tasche laterali per le borracce e anche una tasca interna tattica. In più è comodissimo da indossare.

Il dispenser elettrico per il vino

Se invece il papà è un intenditore di vini, largo a un regalo utile ma anche originale: si tratta di un dispenser elettrico che serve anche come decanter. Dotato di una guarnizione in gomma ermetica, funziona con una batteria agli ioni di litio incorporata e ricaricabile tramite USB. In più, può essere utilizzato per qualsiasi bottiglia di vino perché ha un attacco universale.

Il power bank super potente

Papà sempre connesso? Quest'anno puoi regalargli il nuovo power bank Fast Energy di Varta che garantisce massima velocità, efficienza e tecnologie all'avanguardia. In un'ora il dispositivo può raggiungere l'80% di ricarica. Disponibile in tre versioni (10.000 mAh, 15.000 mAh, 20.000 mAh).

Il set per il sushi

Papà sushi addicted? Ecco il regalo con cui farlo felice quest'anno: il super set con cui potrà sbizzarrirsi a preparare, anche a casa, i classici roll giapponesi. Sicuro e resistente, include 10 Pezzi tra cui stampi di tante forme diverse, compresa quella a forma di cuore.

La t-shirt spiritosa (e personalizzata)

Per strappargli un sorriso e ricordargli quanto è importante, il regalo giusto per il papà può anche essere la t-shirt con dedica da personalizzare. Disponibile in nero o in bianco, è realizzata in cotone 100% e può essere lavata senza problemi in lavatrice.

Le cuffie per smartworking

Papà in smartworking? Se lavorare da casa non è sempre facile, quello che ci vuole, sono delle cuffie tattiche con cancellazione del rumore. Quelle di Mpow hanno il microfono incorporato, perfetto per le call. Oltre a contrastare il rumore ambientale, sono comode da indossare e possono supportare fino a 22 ore di conversazione... ideali anche per quelle riunioni che sembrano non finire mai.

Un giro del mondo... in 8 birre

Se ama la birra non potrà non apprezzare questa speciale box di degustazione. Realizzata in Italia, offre 8 tipi di birra, prodotte utilizzando materie prime e tecniche tipiche di 8 paesi diversi. Completa di depliant con spiegazione, gli permetterà di compiere un viaggio insolito alla scoperta di tradizioni diverse.

La box golosa e divertente

Se il papà ama il fai-da-te ma è anche goloso non resisterà a questo kit speciale. All'interno infatti sono racchiuse due chiavi inglesi, una pinza, un cacciavite e un martello... interamente di cioccolato al latte con dettagli di cioccolato fondente.

La macchina da caffè portatile

Infine, per il papà che può rinunciare a tutto tranne che a un buon caffè, ecco il regalo utile e originale al tempo stesso: si tratta di una pratica macchina da caffè che permette di godersi il piacere di un espresso ovunque. Per accenderla basta collegarla al cavo di alimentazione dell'automobile: mette la cialda e il gioco è fatto!

Accompagna i tuoi doni con degli auguri di Buona Festa del Papà o delle frasi per la Festa del Papà magari con biglietti con immagini per il 19 Marzo. Non ti resta che scegliere tra le nostre proposte!

