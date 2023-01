Relazione al capolinea? Questi segnali ti dicono che è finita

S tate insieme da un po' di tempo, o anche da anni, ma non sei felice. Senti che qualcosa non va. Capita a tutte di trascinare una relazione al capolinea: la maggior parte delle volte ci si rifiuta di guardare in faccia la realtà. Ecco i segnali che ci aiutano a riconoscere la fine di una storia

Le relazioni perfette non esistono. Non può essere sempre tutto rose e fiori. A volte si litiga, poi si fa pace, ci si allontana per poi ritrovarsi. Non sempre le crisi portano alla fine di un rapporto. Talvolta, se gestite bene, possono aiutare la relazione a evolvere. Questo, però, non può diventare un alibi per trascinare una "relazione al capolinea", magari per paura di restare da sole. Ma come si fa a sapere quando è arrivato il momento di porre fine a una relazione? Ecco alcuni segnali per capirlo.

Parli sempre della tua relazione “al futuro”

Ascolta bene te stessa. Se parli sempre del miglioramento della vostra relazione in un ipotetico futuro, allora c'è qualcosa che non va. Non si può portare avanti una storia pensando che le cose andranno meglio “quando”. Qualche esempio di frasi che potresti ripeterti spesso e che invece indicano che la vostra storia è arrivata al capolinea: so che mi apprezzerà di più quando i suoi amici si sposeranno. Sopporterà meglio la mia ansia quando avremo finito gli studi, oppure quando questo periodo difficile sarà passato. Ci sentiremo più connessi quando andremo a vivere insieme.

Relazione al capolinea: lui cerca di cambiarti

Una cosa è che la persona che ami ti chieda di non mettere più così tanto aglio nel condimento dell'insalata. Un'altra è chiederti di perdere dieci chili o ottenere un lavoro migliore. Vorresti sentirti amata dal tuo partner incondizionatamente. Ma se lui vuole che tu cambi, questa è probabilmente una proiezione della sua insicurezza. Se proprio non vuoi lasciarlo, digli di andare in terapia e lasciarti continuare a essere te stessa. Altrimenti mollalo: inutile trascinare una "relazione al capolinea".

Ti senti amata e sostenuta, ma solo quando sei felice

Molte di noi ci sentiamo amate e supportate dal partner quando siamo felici, piene di fiducia e a nostro agio. Ma cosa succede quando stiamo vivendo una giornata "no", magari siamo molto stressate al lavoro, siamo costrette a letto con l'influenza o siamo in preda all'ansia? Cosa succede quando perdiamo qualcuno che amiamo, veniamo licenziate o riceviamo una diagnosi che capovolge il nostro mondo? Se il nostro lui sparisce, vuol dire che è tempo di lasciarlo.

Relazione al capolinea: lui ti offende in continuazione

Non c'è giorno che tu non ti senta sottovalutata, frustrata, ferita, insignificante, sola. Il tuo partner ti manca continuamente di rispetto e ti fa sentire in colpa per qualsiasi cosa, anche la più insignificante. Raramente, poi, ti chiede scusa. Certo, siamo umani, di tanto in tanto può capitare di offendere il partner, magari durante un litigio. Oppure di non essergli di supporto. Se lui sbaglia occasionalmente e poi ti chiede perdono, questo potrebbe non essere un motivo per farla finita. Ma se lo fa in continuazione, vuol dire che la vostra relazione è al capolinea.

Lui non vuole stare con i tuoi amici o la tua famiglia

Uno dei segnali che ci fanno capire che stiamo vivendo una "relazione al capolinea" è la ritrosia del partner a conoscere le persone che amiamo. Convincerlo a trascorrere del tempo con i tuoi amici e la tua famiglia è stranamente difficile? Hai paura di dirgli che tua cognata vi ha invitati a cena? Partecipare alla festa di compleanno del tuo migliore amico richiede ore di trattative? I tuoi colleghi a volte si chiedono se il tuo partner esista davvero? Se ogni volta che devi proporgli di uscire con i tuoi amici o la tua famiglia, ti senti come se gli stessi chiedendo di consegnarti tutti i suoi averi e trasferirsi in Antartide, allora c'è qualcosa che non va. Certo, lui non deve per forza amare ogni membro della tua famiglia e tutti i tuoi amici. Ma è importante che almeno provi a conoscerli. Tu fai lo stesso, giusto?

Ti fa sentire irragionevole ogni volta che hai bisogno di qualcosa

Ogni volta che ti mostri gelosa o insicura della vostra relazione, ti fa sentire pazza o irragionevole. Così finisci per chiedergli scusa. Ma tutti noi abbiamo i nostri momenti "no" e dovremmo rispettare il fatto che i nostri partner abbiano i loro. Siamo tutti imperfetti e alcune emozioni come la gelosia, l'insicurezza, la rabbia possano innescare comportamenti o reazioni fuori misura. Se hai ormai perso la capacità di vedere chiaramente che i tuoi bisogni sono giustificati e meritevoli di attenzione, questa è un'enorme bandiera rossa. Meriti di poter chiedere cose o esprimere le tue emozioni senza per questo doverti sentire "pazza". A proposito, farti sentire eccessivamente sensibile o "pazzo" è una classica tattica di gaslighting, una forma di manipolazione psicologica violenta e subdola per fare dubitare la vittima dei suoi pensieri e giudizi. Può avere effetti devastanti.

Ti senti sicura della vostra relazione solo quando siete insieme

Dovresti sentirti felice e sicura quando siete insieme, ma anche quando siete separati, quando il tuo partner è fuori a bere senza di te e in qualsiasi altro scenario. Se ti senti in gran parte abbandonata o insicura quando non siete insieme, o non comunicate mai nemmeno digitalmente, questo è un segno che la relazione non è sana come dovrebbe essere.

Relazione al capolinea: lui ti tiene nascosta

Sono passati sette mesi e non hai incontrato i suoi genitori che vivono a soli tre isolati di distanza? Il tuo partner non ha mai pubblicato una tua foto su Instagram? A seconda delle circostanze, mantenere la relazione segreta inizialmente può aumentare l'eccitazione. Ma arriva un momento in cui essere il suo "piccolo segreto" è degradante. Meriti di sapere che il tuo partner è orgoglioso di te e che è davvero impegnato nella vostra relazione.

Sei troppo diversa da lui

Molte persone scoprono che la loro "metà migliore" le rende "una persona migliore". Imparare ed essere ispirati dai nostri partner è uno dei meravigliosi vantaggi di avere una relazione. Ma molte persone cominciano a comportarsi in modo completamente diverso quando sono vicine al proprio partner. Se ti senti come se stessi recitando una parte, comportandoti e rispondendo in base a come pensi che dovresti fare, piuttosto che in modo autentico, potresti dover rivalutare che cosa sta succedendo. Se non sei in grado di essere te stessa con il tuo partner, potrebbe non essere la relazione giusta per te.