La festa degli innamorati dovrebbe essere un'occasione di felicità per tutti, coppie e single. Ecco qualche spunto per renderlo un giorno speciale e importante, per rilanciare il rapporto con se stessi e la propria vita sentimentale

San Valentino, un giorno per festeggiare l'amore

San Valentino è la festa degli innamorati: le coppie festeggiano organizzando qualcosa di romantico, dichiarano il proprio amore, impazziscono alla ricerca del regalo di San Valentino per lei o per lui. Questo lo sanno tutti.

Così come tutti sanno che i single preferiscono ignorare la questione oppure, non riuscendo ad ignorarla affatto, finiscono a struggersi abbracciando fantasmi e disillusioni. Quello che invece non tutti sanno, è come vivere il 14 febbraio in maniera positiva, recuperando il significato più profondo e letterale della ricorrenza.

Innanzitutto va ricordato che San Valentino è una festa: ciò significa che si tratta di un'occasione di gioia, durante la quale si celebra l'amore e dedicandogli tempo ed energie.

In secondo luogo, San Valentino celebra gli innamorati, il che non vuol dire "chi è in coppia", ma chi ama qualcosa, qualsiasi cosa. E dal momento che tutti amano - o dovrebbero amare - almeno se stessi, tutti hanno un motivo per festeggiare San Valentino e dedicarsi all'amore, in un giorno di felicità dove non si ghettizza chi è single o chi non vuole "fare cose" per forza perchè in dovere, perchè questo non ha niente a che fare con l'amore.

Ma quindi, quale sarebbe dunque lo spirito giusto per affrontare il fatidico 14 febbraio?

Amarsi di più

Non importa di cosa, o di chi. È un giorno in cui sfruttare l'occasione per amarsi un po' di più, in qualsiasi senso lo si voglia fare, e soprattutto senza alcuna discriminazione di status sentimentale. Tuttavia, anche se il punto di partenza per celebrare l'amore può essere comune - vale a dire: innamorarsi di se stessi - single e coppie possono farlo in modo diverso, e con obiettivi diversi.

Sarebbe bellissimo festeggiare San Valentino tutti i giorni, anche se forse è difficilmente realizzabile. Piuttosto che non mantenere il proposito, fissa un giorno, e festeggia l'amore, per te stessa e/o per la coppia, una volta al mese!

Usa il giorno di San Valentino per coccolare corpo e mente, fai qualsiasi cosa che ti dia energie positive (una serata con gli amici, shopping, una passeggiata...) e senza drammatizzare prenditi del tempo riflettere - sentire - con calma su cosa desideri e su cosa ti ha fatto soffrire in passato.

Chiediti: come voglio essere amata? Come posso amarmi? Di che tipo di persona mi voglio innamorare? Quali sono i presupposti che desidero nella mia prossima relazione? Se vuoi, puoi anche mettere tutto nero su bianco, in una bella lettera d'amore indirizzata te stessa o al tuo prossimo amore.

Per chi è in coppia

San Valentino può essere una giornata importante per rilanciare la vostra vita insieme.

Celebrate l'amore che vi unisce, passate del tempo a ripensare ai i vostri ricordi più belli, fate anche qualcosa di semplicemente speciale, dedicandovi alla vostra coppia e alla vostra intimità, riscoprendo il gusto di flirtare, confidarvi e stare insieme. Prendetevi del tempo per capire cosa desiderate davvero l'uno dall'altra e dalla vostra storia e lanciatevi in nuovi progetti. Un esempio? Eliminare le routine negative e coltivare l'amore e la passione quotidianamente.