Sei innamorata di un softboy? Ecco come capirlo

S ei stanca dei "belli e dannati" che ti spezzano il cuore e non si impegnano mai. Per fortuna, hai trovato un partner carino e dolce. Sei sicura che non sia un softboy? Ecco che cos'è e perché non dovresti fidarti

È difficile immaginare un ragazzo più irritante e doloroso del classico “bello e dannato”. Ma che tu ci creda o no, là fuori ce n'è uno. È conosciuto come il softboy, e sembra essere l'esatto opposto dell'idiota che ti ha spezzato il cuore. È gentile, sembra così innamorato e dolce. Ma ti strapperà il cuore, dormirà con tutte le tue amiche e ti farà venire voglia di torcergli il collo.

Che cos'è un softboy

Il softboy è il ragazzo tenero che solitamente poche di noi consideravano. A scuola era il tipico sfigato in amore, perché nessuna lo voleva in quanto troppo dolce e poco “dannato”. Ma quando prendiamo una delusione dal bello di turno, da chi corriamo? Ovvio, dal softboy che abbiamo trattato come amico per anni. Perché è dolce, sa capirci e ascoltarci, ci sprona intellettualmente. Il problema con i softboy è che sembrano così adorabilmente avvicinabili, rispettosi e dolci. Sembrano così pronti a impegnarsi, ed è per questo che sono così odiosamente brutali quando hai a che fare con loro. Non sei sicura che il ragazzo con cui stai uscendo sia un softboy? Cerca questi segnali di avvertimento la prossima volta che lo vedi.

Critica la sua ex

Spesso ti parlerà del terribile, orribile, pessimo mal di cuore che la sua ex gli ha provocato subito dopo averlo incontrato. Potrebbe persino parlare di quanto fosse impegnato con lei, solo che poi lo ha lasciato e gli ha spezzato il cuore in tanti piccoli pezzi. In generale, un ragazzo che parla della sua ex in questo modo spesso è dannoso per te. I softboy lo fanno in modo da poter mostrare quanto sono sensibili. Inoltre, sperano che tu li consoli. Peccato che poi spariscano. Se ti arrabbi per questo, non ti chiamerà psicopatica. Piuttosto, ti farà gli occhi da cucciolo e ti dirà che è così dispiaciuto. Poi sparirà di nuovo. E di nuovo. E di nuovo. Finché non ti renderai conto che non è affatto un ragazzo tenero.

Il softboy ti dice che è un artista

Il softboy è colto, intelligente, ama l'arte. Potrebbe anche essere un artista su commissione. Tuttavia, spesso userà questo suo ruolo come scusa quando si renderà conto che vorresti che si impegnasse con te. Il più delle volte ti dirà che deve «concentrarsi sulla sua arte».

Ti fa sentire un mostro se ti arrabbi con lui

Ti ritrovi a stare male per avergli urlato contro, anche quando si è appena tirato indietro senza motivo. Non puoi arrabbiarti con lui. Ti fa sentire un mostro per questo. Il softboy è un maestro nel maneggiare i sensi di colpa e potrebbe anche essere più bravo di tua madre.

Il softboy è uno pseudo-romantico

Il softboy è il tipo di uomo che ti invierà spezzoni del tuo film preferito, video di canzoni romantiche, ma sarà veloce a dirti che voi due siete "solo amici". Cucinerà per te e ti terrà abbracciata tutta la notte, ma insisterà che non è possibile che voi due finiate per stare insieme per sempre. Dopotutto, siete solo amici. Forse amici di letto.

Ti dice che sta vedendo un'altra

A differenza dei “belli e dannati”, il softboy è sincero sul fatto che sta vedendo un'altra. Ma questo non significa che non ti legherà a sé. Infatti, in genere ti dirà che «non funzionerà mai con lei» o che «in realtà non è ancora una cosa seria». Potrebbe anche farvi conoscere e provare a mettervi l'una contro l'altra. Forse lo sta facendo per farti arrabbiare e, se provi a discuterne con lui, ti dirà che sei irragionevole. Si scuserà, forse si lamenterà e poi ti dirà che è «così difficile scegliere».

Il softboy non è un vero cavaliere

Parlerà regolarmente di quanto sia importante trattare bene una ragazza o di quanto lui sia cavalleresco. Ti dirà quanto sua madre si sia impegnata per insegnargli il bene e il male, ma non è difficile notare che le sue parole non corrispondono davvero alle sue azioni. Sebbene non sia completamente maleducato, è stranamente indifferente nei confronti delle donne a cui chiaramente piace. Se poi gli chiedi se ha intenzione di impegnarsi con te, esiterà e poi dirà: «Sì... alla fine». In altre parole, tiene a dirti che una relazione impegnata è in un futuro molto lontano. Stranamente, non si preoccupa mai di dirti che sarà proprio "con te".