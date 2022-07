S ingle e fiere di esserlo: questo sembra essere l'ultimo trend in fatto di relazioni che riguarda le donne

Siamo tutte cresciute con le aspettative di una società che ha già deciso per noi le tappe da fare; diplomarsi, trovare un lavoro, crescere professionalmente e contemporaneamente investire sui sentimenti cercando prima un partner per poi costruire una famiglia. E se invece la felicità non fosse quella di coppia? Se essere single facesse stare meglio che in una relazione? Single e fiere di esserlo, è questa la nuova tendenza.

Negli ultimi anni abbiamo visto come l’amore sia considerato tale in tante forme diverse; indipendentemente dall’orientamento sessuale, sono sempre più comuni relazioni poliamorose, avventure, coppie aperte e dinamiche relazionali che funzionano purché ci sia il consenso delle parti coinvolte. E se fosse l’essere single il segreto della felicità?

La vergogna di essere single

Si parla spesso sui social di Single Shaming, le prese in giro che arrivano online da chi è in coppia e schernisce chi invece non ha trovato la propria anima gemella. Ma è davvero così brutto essere single? La risposta è no. Lo stato sentimentale di una persona può dipendere dalla propria volontà, o magari no. Eppure negli ultimi anni sembra che non avere accanto qualcuno possa far sentire le donne sbagliate ed emarginate.

Il fenomeno colpisce soprattutto le donne; il maschilismo dilagante continua a vedere l’uomo single over 40 ancora come uno scapolo affascinante mentre l’universo femminile sembrerebbe quasi da emarginare solo perché non ha trovato la metà della mela.

Il trend del single shaming arriva dall’esterno; il più delle volte non è chi in quel momento sta vivendo una vita spensierata ad avere il peso del proprio stato ma le persone che gli stanno attorno. La verità è che non tutti desideriamo lo stesso stile di vita; c’è chi non vuole una relazione a lungo termine, chi preferisce l’avventura, chi in questo momento vuole divertirsi, chi non crede nella monogamia e ancora chi vuole investire sul proprio lavoro. La bellezza di essere single è così tanta che alcuni registi hanno persino dedicato a questo stato sentimentale dei film!

Felici di essere single: l’equilibrio

Secondo alcuni trend sembrerebbe che l’essere single, soprattutto nelle over 30, sia diventato quasi un trend. Molte donne scelgono questo stato per poter migliorare la propria carriera, dedicandosi alla crescita professionale senza dover rendere conto a nessuno.

Alcune statistiche hanno mostrato come i single siano più forti di carattere, sappiano stare soli evitando compagnie sbagliate e soprattutto come non escludano quasi mai a priori l’amore ma analizzino le uscite in modo da poter far entrare nella propria vita solo chi può essere ritenuto un valore aggiunto.

L’arte di non accontentarsi

L’amore è visto come qualcosa di importante nella vita ma mentre alcuni studi portati avanti mostrino come l’uomo non abbia una naturale inclinazione alla monogamia c’è chi vive il proprio status di single con gioia evitando sensi di colpa o vergogna per storie leggere ed avventure.

Sono soprattutto le donne a mostrarsi felice del proprio stato; una statistica di persone intervistate ha mostrato un 61% femminile entusiasta mentre solo il 49% degli uomini è lieto di stare solo. non accontentarsi è il motivo per cui alcune donne, soprattutto dopo relazioni importanti, preferiscono vivere in solitudine.

Le donne fiere di essere single sottolineano come non si tratti di solitudine: hanno amici e una vita sociale piena. Si parla per lo più di avere ben chiari i propri standard e non scendere mai sotto l’asticella. Eccessivamente pretenziose? Forse. Intransigenti? In alcuni casi anche. Ma in questo modo si evitano discussioni e rotture tentando di cambiare una persona che non corrisponde a ciò che si desidera.

Perché stare bene con se stesse è importante

Single e fiere di esserlo? Bisogna saper stare bene con se stesse. Sapersi bastare è un esercizio su cui le persone devono lavorare; l’amore per se stessi è importantissimo e solo così si riesce davvero a svoltare. Amare se stessi è un lavoro importante che va fatto su di sé; alcuni esperti spiegano che chi non riesce a provare amore verso se stessa probabilmente troverà grande difficoltà a farsi amare.

Single e fiera di esserlo: ecco perché funziona

Ci sono diversi motivi per cui essere single ha così tanto successo. Partiamo dalla sensazione di libertà; non dover rendere conto a nessuno se non a se stesse è uno dei motivi principali. Poter fare ciò che si desidera, che sia esplorare il mondo o restare in pigiama sul divano, senza giudizi, senza doversi sforzare per compiacere un’altra persona. I bisogni al primo posto: perché essere un po’ egoisti serve a stare bene.

Il sano egoismo viene visto come qualcosa di negativo da molti ma in realtà è molto più dannoso annullarsi per rispondere alle aspettative di altri; single non significa essere soli ma stare in compagnia di se stessi e ovviamente poi di amici e altre cerchie sociali.

Avere padronanza al 100% del proprio tempo che può essere investito sulle proprie passioni è uno dei motivi per cui molte persone non sono disposte a condividere la propria vita con un’altra. E poi non dimentichiamo la bellezza di vivere i primi appuntamenti, la leggerezza delle prime uscite, le farfalle nello stomaco per le cotte vissute senza dargli eccessivamente importanza.

Insomma, single e fiere di esserlo: questo sembra essere l'ultimo trend in fatto di relazioni.