Sport sulla neve, i più divertenti con i figli

li sport sulla neve da provare con la tua famiglia. Dalla Snowbike allo Snow rafting, le attività che uniscono adrenalina e divertimento

In questi ultimi anni si stanno affermando diversi sport sulla neve, inimmaginabili fino a pochi decenni fa. A fianco dello sci da discesa, di quello nordico e dello snowboard, gli amanti della montagna hanno scoperto nuovi modi di scendere i pendii e percorrere sentieri innevati. Dalla bicicletta da neve alle discese sui gonfiabili fino allo Snow rafting, sono tante le attività che puoi sperimentare con la tua famiglia. Divertimento e adrenalina sono assicurate. Ecco alcune idee...

Sport sulla neve: la Snowbike

Se ami le gite in mountain bike, puoi sperimentare la snowbike. Si tratta di una bici dotata di pneumatici più larghi, appositamente progettata per la guida sulla neve. È un mezzo che richiede più equilibrio e forza rispetto alla bicicletta normale, quindi è consigliabile per i bambini dai 10 anni in su. Le snowbike possono essere noleggiate per la giornata. Pedalare su un bel sentiero innevato è un'esperienza unica che puoi condividere con tutta la famiglia.

Sport sulla neve: lo Snowcoot

Restando in tema bicicletta, lo snowcoot è un mezzo che regala grandi emozioni. Un po’ snowboard, un po’ bici da cross, si tratta di una sorta di BMX senza ruote. Al posto delle gomme, monta due tavole da snowboard; quella anteriore direzionale e quella posteriore fissa. È uno sport praticabile anche dai bambini. È possibile noleggiare gli snowcoot ma - soprattutto se non sai sciare - è consigliabile prendere un paio di lezioni con un maestro e iniziare su piste facili e con un'inclinazione minima. Si conduce con il manubrio, proprio come una classica bike, con cui puoi decidere la direzione da prendere.

Discese sui gonfiabili

Non hai bisogno di alcuna abilità per questo "sport", in realtà si tratta di una sorta di scivolo che fa impazzire i bambini ma piace molto anche ai grandi. Basta sedersi o sdraiarsi su questi grandi anelli gonfiabili e farsi scivolare lungo delle apposite piste, dai pendii assai lievi. Grande divertimento per tutta la famiglia, in assoluta sicurezza.

L'intramontabile slittino

La discesa sullo slittino e sul bob è una delle attività classiche da fare con i figli sulla neve. Che si tratti delle tradizionali slitte di legno oppure dei "vassoi" di plastica con i tipici freni laterali a leva, sfrecciare lungo i pendii su questi mezzi dal sapore antico ci farà ricordare con un pizzico di nostalgia le memorabili discese di "Heidi" con l'amico Peter.

Sport sulla neve: lo snow rafting

Sapevi che si può fare rafting anche in inverno? Al posto del fiume un canale innevato, è uno sport adrenalinico adatto a tutta la famiglia (bimbi dai 7 anni in su). Ogni gommone porta di solito un massimo di 8 passeggeri alla volta. La velocità della discesa varia a seconda del peso della barca e delle condizioni della neve, ma il divertimento è assicurato e l'esperienza resterà nella memoria. In alcune zone, come Val Aurina o in Val di Sole, ci sono delle piste apposite e c'è un insegnante che accompagna i piccoli sciatori in quest'avventura.