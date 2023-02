Vuoi che ti chieda di sposarlo? 5 segreti che non conosci

F requenti un uomo ormai da mesi e vuoi che ti chieda di sposarlo. Ma non lo fa. Le tue amiche vi invitano ai loro matrimoni, ma il "vostro" momento non arriva mai. Non sai come fargli capire che vorresti qualcosa di più: una famiglia, dei figli. Ecco cinque cose che dovresti sapere

Vi frequentate da un bel po' di tempo. La vostra è una relazione esclusiva, conosci la sua famiglia e i suoi amici e fate sempre le vacanze insieme. Lui viene a casa tua, i tuoi genitori lo trattano come un figlio. Ma c'è un problema: non ti ha ancora chiesto di sposarlo. Vedi le tue amiche che una dopo l'altra vanno all'altare, ma quel momento per te non arriva mai. Perché non si decide a farti “la proposta”? Eppure, hai provato in ogni modo possibile a fargli capire che non aspetti altro. Quando uscite, ti fermi davanti alle vetrine delle gioiellerie a guardare gli anelli. Trovi tutte le scuse per passeggiare insieme a lui davanti agli atelier che vendono abiti da sposa. Gli parli dei preparativi del matrimonio delle vostre amiche, o delle tue cugine. Niente: lui non capisce. O non vuole capire. Ma allora come fare?

Vuoi che ti chieda di sposarlo? Parla chiaro

La regola numero uno è che bisognerebbe sempre parlare chiaro. Inutile pensare di poter fargli intendere le cose: gli uomini non leggono tra le righe. Se lo porti davanti a una vetrina piena di anelli preziosi, penserà che vuoi solo guardarli, o che ti piacerebbe acquistarne uno. Non immaginerà di certo che è un modo per fargli capire che è arrivato il momento di chiederti la mano. Allo stesso modo, non otterrai nulla portandolo davanti alle vetrine degli abiti da sposa. Anche perché, per quanto tu possa essere pronta a fare il grande passo, sei sicura che lo sia anche lui?

No agli ultimatum

Se per noi donne il momento giusto è quando troviamo la persona giusta, o pensiamo di averla trovata, gli uomini ragionano diversamente. Per la maggior parte di loro, il momento giusto arriva solo quando hanno voglia di sposarsi. Per molti di loro il matrimonio è come un virus: lo prendono ogni pochi anni. Ergo: non puoi forzarlo a sposarsi. Quindi, se sei stanca di aspettare, sappi che non ha senso minacciare di lasciarlo se non ti sposa. Vietato dare ultimatum: se gli dici «o mi sposi o me ne vado», un uomo intelligente sceglierà sempre la seconda opzione. E questo ti riporta al punto di partenza. Ecco cinque segreti che devi conoscere per arrivare al momento in cui lui si inginocchia davanti a te trepidante e ti porge finalmente l'anello.

Vuoi che ti chieda di sposarlo? Non accontentarti

Sei responsabile della tua vita. Se proprio sei decisa a sposarti, fallo accadere nel modo che più desideri e scegliendo l'uomo migliore tra i milioni disponibili. Sì, milioni. Non sta scritto da nessuna parte che quello con il quale stai uscendo adesso sia l'unico per te. Quindi, se ti rendi conto che lui non ti merita, che ha un cattivo carattere, che non ti rende felice, passa pure oltre. Vedrai che quello giusto arriverà.

Non sprecare il tuo tempo (o il suo)

Se vuoi dei figli, non puoi permetterti di sposare un ragazzo carino e senza lavoro che beve troppo. Pensaci bene: puoi permettertelo? Allora non puoi nemmeno permetterti di uscire con lui. Passa oltre, cerca quello giusto. Sii certa di una cosa: l'uomo che è destinato a te, arriverà. Magari è già dietro l'angolo.

Vuoi che ti chieda di sposarlo? Sii chiara su ciò che vuoi

Avere le idee chiare sull'esatto tipo di uomo che stai cercando è la corsia preferenziale per una veloce proposta di matrimonio. Fai un elenco delle caratteristiche che cerchi in un uomo, scrivile con un linguaggio positivo e specifico. Poi valuta se la persona che hai appena conosciuto, o con la quale stai uscendo da un pezzo, è proprio quella che vuoi nella tua vita.

Non cercare di cambiarlo

Se stai cercando di cambiarlo, sarebbe un idiota a chiederti di sposarlo. Ci sono milioni e milioni di candidati per te. Limita i tuoi lavori di ristrutturazione alla tua casa ed evita tutti gli uomini che non vanno bene per te. Inutile frequentare, o continuare a stare con una persona che non ti piace così com'è. Passa oltre.

Vuoi che ti chieda di sposarlo? Datti un tempo limite

La regola pratica è di sei mesi per gli appuntamenti, un anno per fidanzarsi e trasferirsi insieme e 18 mesi per il matrimonio. Questo dovrebbe essere il programma. Puoi crearne uno tuo, ma seguilo. Se lui è troppo confuso per seguire il tuo ritmo, è troppo confuso anche per diventare tuo marito. Se stai dicendo a te stessa che questo programma è troppo duro, potresti essere in attesa di una proposta. Se pensi che questo programma sia troppo diretto e non sufficientemente romantico, hai ragione. Il romanticismo fa parte del matrimonio per tutta la vita e hai bisogno di un marito che sia un pianificatore, un amante e anche un guadagno. Perché il matrimonio, la vita e i figli sono molto, molto costosi. E il tuo tempo è più che prezioso.