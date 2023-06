I benefici del basilico per illuminare pelle e capelli

P er essere green e avere un occhio di riguardo al portafoglio, ti basta recuperare dalla tua cucina un ingrediente prezioso: conosci le proprietà benefiche del basilico?

Puoi creare un potpourri di erbe aromatiche per la salute di pelle e capelli, ma c’è una pianta che sicuramente ami adoperare in cucina i cui benefici ti sorprenderanno: hai mai sperimentato sul tuo corpo le proprietà del basilico?

I benefici del basilico: provalo su pelle e capelli

Per fare bella la tua pelle e migliorare la salute dei tuoi capelli bastano ingredienti 100% naturali e facilmente reperibili. È il caso del basilico, che probabilmente anche tu conservi in cucina. Puoi usarlo per insaporire i tuoi piatti o semplicemente come decoro, ma puoi persino sperimentarlo sul tuo corpo. Tocca con mano le sue proprietà benefiche e non potrai più farne a meno.

Per Plinio il basilico sarebbe in grado di “espellere dal cuore i vapori malinconici". Unendo aroma fresco e azione antisettica, la pianta svolge un trattamento purificante ed esfoliante per la pelle. Insomma, la natura resta la migliore amica della tua bellezza. Ed è proprio il basilico una pianta “beauty” a cui non puoi rinunciare, sia per la tua skincare quotidiana sia per la chioma. Simbolo dell’Italia nel mondo, meglio se abbinato a qualche pomodoro e un po’ di mozzarella, il basilico è un segreto di bellezza incredibile.

Utile per illuminare la pelle, la pianta che tieni sul terrazzo ti aiuterà non solo a preparare dei manicaretti sopraffini: prova il basilico per una skincare naturale, poco dispendiosa e a km 0. Il segreto sta nelle foglie: l’olio del basilico, presente proprio nelle sue foglioline dal verde intenso, ha proprietà davvero uniche. In caso di pelle sensibile, soprattutto se a tendenza acneica, è quello che ci vuole per disinfettare. Persino se trattamenti, tinte e stress hanno reso secchi e sfibrati i tuoi capelli, il basilico ti viene in soccorso: illumina la chioma e frizionato sul cuoio capelluto fortifica i follicoli deboli.

Per scoprire proprio tutti i benefici del basilico, perché non sbizzarrirti con una maschera per il viso homemade? Facile e veloce, ti basta pestare le foglie di basilico e poi aggiungere un po’ di yogurt: è la soluzione giusta per irradiare il tuo viso. E se non sopporti le tue smagliature, non dovrai fare altro che aggiungere il basilico pestato all'olio di oliva o di mandorle. È l'ideale per donare un effetto elasticizzante al tuo corpo. In alternativa, prova ad aggiungerci il miele: creerai così una maschera nutriente per viso e capelli.

Non puoi fare a meno del basilico se vuoi eliminare brufoli e punti neri, ma è anche una soluzione anti-age assolutamente da provare. Con le sue proprietà antiossidanti, la pianta è perfetta per contrastare i danni dei radicali liberi. Se vuoi dire stop a quelle odiate rughe, unisci foglie di basilico tritate e olio di cocco (noto per le sue proprietà nutrienti). Otterrai così la soluzione giusta per contrastare i segni dell'età. Il basilico è anche un ottimo tonico per la pelle: ti basta aggiungere alle foglie secche un po' d'acqua e poi applicarle sul viso, aiutandoti con dei batuffoli di cotone. Per potenziarne l'efficacia, fallo prima di andare a dormire.

Alla sua azione tonica e rifrescante, aggiunge proprietà benefiche per la tua chioma. Le sue proprietà favoriscono la ricrescita dei capelli e aiutano a mantenere sano il cuoio capelluto. Non solo: in caso di forfora è l'ideale, grazie alle sue proprietà antiossidanti e antimicotiche.

Non solo corpo e chioma...

Scopri i benefici del basilico non solo su pelle e capelli: ebbene sì, perché la sua azione disinfettante ti aiuta anche ad alleviare i fastidi delle punture d'insetto ed è l'ideale in caso di gengive infiammate.

In mezzo litro d'acqua fai bollire 50 g di foglie di basilico ed ecco già pronto un collutorio disinfettante per bocca e gengive. In alternativa, provalo sulla pelle: è un ottimo tonico schiarente. E non è finita qui... In caso di punture di zanzare, puoi provare ad alleviare l'irritazione non solo con la miracolosa aloe vera. Ti basta strofinare una foglia di basilico sulla puntura e prontamente il suo olio calma prurito e rossore. Inoltre, favorisce la microcircolazione ed è quindi l'ideale per dare nuova luce alla pelle spenta e stanca. Puoi usare il basilico persino per un pediluvio rigenerante, indicato in particolare per contrastare il cattivo odore causato da un'eccessiva sudorazione e dall’uso di calzature sportive.

Non solo in salse, antipasti e insalate: il basilico è un rimedio prezioso per il benessere dell'organismo, contribuendo alla bellezza della chioma e alla salute della pelle. Insomma, è utile dalla testa ai piedi. Rinvigorisce le chiome più stressate e aiuta a mantenerle in salute. Sulla pelle grasse svolge un'azione purificante e allontana dal viso i segni di stanchezza. Ma usa gli impacchi di basilico anche sul resto del corpo: sono perfetti per rendere la pelle morbida e favorirne l'elasticità.

Come curare il basilico

Che tu lo tenga in terrazzo o in giardino, il basilico resta una delle piante più diffuse perché semplice da curare e gustosissima. Puoi anche sbizzarrirti e provare varietà diverse. Cura una bella piantina di basilico genovese, più alta e dall'aroma delicato, e attorno perché non tenere anche il basilico messicano (o cannella) e quello liquirizia? Il primo ha un retrogusto fruttato e foglie rosse, mentre il secondo ha un profumo caratteristico e fiori viola.

Scoperte le varietà del basilico, sei davvero sicura di saperlo curare? Alcuni semplici trucchi ti vengono in aiuto (e la tua amata piantina ti ringrazierà). L'ideale sarebbe piantare il basilico in un vaso di terracotta, piuttosto largo e profondo. Alla base metti un po' di argilla espansa: è il segreto per evitare i ristagni d'acqua (che per la pianta sono deleteri). Fondamentale anche il punto in cui lo collochi: meglio una zona semiombreggiata e protetta dalle correnti d'aria. Il basilico ama il sole, eccetto nelle ore più calde (altrimenti le foglie rischiano di bruciarsi). È utile tagliare le punte di frequente, per ritardare la fioritura e favorire la crescita di nuovi rami. E di quanta acqua necessita? È bene annaffiare spesso il basilico, ma attenta: non devi usare una grande quantità d'acqua e le foglie non vanno bagnate.