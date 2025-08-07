Durante la stagione estiva, tra giornate al mare, ritmi rallentati e clima caldo, dedicare tempo allo styling dei capelli diventa un’impresa difficile. Molte persone, infatti, preferiscono rinunciare a piastre, ferri e phon, lasciando che la chioma segua la sua natura. Un approccio che ha adottato anche Alessia Marcuzzi, che sui social ha mostrato come abbracciare il proprio capello mosso, valorizzandone il volume e la luminosità, senza ricorrere a strumenti a caldo.

La naturalezza di Alessia Marcuzzi

Nel periodo delle vacanze, la conduttrice televisiva ha deciso di lasciar spazio alla naturale texture dei suoi capelli, mostrando un look fresco, spontaneo e dall’effetto volutamente spettinato. La chiave di questo stile risiede nella capacità di mantenere il giusto volume alla radice e definire le onde con semplici accorgimenti. Uno stile che richiama l’estetica «beachy» , perfetta per l’estate, resa ancora più intensa dalla schiaritura solare tipica dei capelli chiari dopo esposizione a sole e salsedine.

La tecnica dello scrunching

La tecnica che Alessia Marcuzzi utilizza per ottenere questo effetto naturale e definito è nota a chi ha familiarità con i capelli ricci: si tratta dello scrunching. Un gesto semplice che consiste nello strizzare le lunghezze con le mani, sollevando le ciocche verso l’alto. In questo modo si esalta la forma delle onde, dando corpo e consistenza ai capelli, anche quando non sono appena stati lavati. Lo scrunching può essere utilizzato sia dopo lo shampoo, per modellare la chioma durante l’asciugatura all’aria, sia nei giorni successivi, per ravvivare il movimento naturale dei capelli prima di uscire. È una tecnica che non richiede strumenti né calore, ed è ideale per chi desidera un look curato ma informale. Un altro passaggio utile, soprattutto se si parte dai capelli umidi, è l’applicazione di una mousse leggera o di una schiuma specifica per onde e ricci. Questi prodotti aiutano a dare struttura alle onde e a mantenere la definizione nel tempo. Applicati uniformemente, possono essere distribuiti con la stessa tecnica dello scrunching, in modo da ottenere un risultato omogeneo.

La scelta della Marcuzzi

L’approccio mostrato da Alessia Marcuzzi rappresenta una soluzione pratica e a basso impatto per chi, durante le vacanze, vuole prendersi cura dei propri capelli senza stress e senza ricorrere al calore. Il risultato è una chioma piena di movimento, dall’aspetto naturale, con onde morbide e voluminose che non appesantiscono il viso e che si adattano perfettamente all’atmosfera rilassata delle vacanze. Questo tipo di styling si adatta facilmente a diversi tipi di capello, anche se risulta particolarmente efficace su quelli mossi o ricci naturali. Chi ha i capelli lisci, invece, potrebbe utilizzare la stessa tecnica su capelli bagnati, aiutandosi con prodotti texturizzanti, per ottenere un minimo di movimento e dare l’illusione di un’ondulazione più spontanea.

Lo stile wild fa tendenza

La scelta di esaltare la texture naturale dei capelli riflette una tendenza più ampia, che privilegia la semplicità e l’autenticità. In estate, infatti, è sempre più diffuso il desiderio di alleggerire le routine di bellezza, puntando su gesti rapidi, efficaci e rispettosi della natura del proprio corpo. In questo contesto, i capelli diventano protagonisti di un look genuino e dinamico, che non ha bisogno di troppi artifici per risultare curato. Alessia Marcuzzi, con la sua chioma bionda illuminata dal sole e lo stile volutamente wild, interpreta perfettamente questa filosofia. Il suo esempio dimostra come, con pochi gesti e prodotti essenziali, sia possibile ottenere un effetto estetico armonioso e fresco, perfetto per le giornate di mare e le serate d’estate.