Con la fine dell’estate e la ripresa delle attività scolastiche e lavorative, torna anche l’esigenza di un look ordinato e facile da gestire. I tagli di capelli ideali per il rientro puntano tutto sulla semplicità senza rinunciare allo stile. Scegliere un taglio che richieda poco tempo per essere sistemato ogni mattina è il primo passo per affrontare la giornata con meno stress. Le proposte per l’autunno si concentrano su tagli corti e versatili, perfetti per iniziare la nuova stagione con grinta e senza troppe complicazioni.

Lixie, praticità e leggerezza

Una delle opzioni più apprezzate è il lixie, versione leggermente allungata del pixie cut. Si tratta di un taglio corto, comodo e veloce da asciugare, che richiede pochissima manutenzione. Ideale per chi desidera un look ordinato e pulito senza passare troppo tempo davanti allo specchio. Grazie alla sua struttura semplice, si adatta bene a diversi tipi di viso e può essere personalizzato con frange o ciuffi laterali.

Il french bob tra i tagli più amati

Tra i tagli corti più amati c’è anche il french bob, una rivisitazione moderna del classico caschetto. Questo stile arriva appena sotto le orecchie o poco sopra le spalle e può essere arricchito con una frangia, dritta o sfilata. Il risultato è un look raffinato, con un tocco francese che dona eleganza. La leggera scalatura e le punte dritte lo rendono adatto a chi cerca un taglio ordinato ma non banale, facile da gestire anche con una piega naturale.

Il taglio ideale per i capelli ricci

Per chi ha capelli ricci, il taglio ideale per il rientro è il curly shag. Questa proposta, che unisce le caratteristiche del mullet a quelle di un taglio scalato, valorizza il volume naturale della chioma e rende più semplice la gestione quotidiana. È perfetto per chi vuole mantenere un aspetto curato senza domare ogni singolo riccio. Il risultato è un look fresco, vivace e di forte personalità, ideale per chi non ha paura di osare.

L’effetto pieno del Bubble bob

Il bubble bob è un altro taglio corto che si distingue per la sua forma tondeggiante. I capelli vengono modellati per aderire alla testa creando un effetto «a bolla», compatto ma al tempo stesso elegante. Questo taglio è pensato per chi desidera ordine e definizione, ma senza rinunciare a un tocco di originalità. L’aggiunta di una frangia leggera può renderlo ancora più interessante, donando al volto un’aria sofisticata e moderna.

Il taglio con la riga laterale

Il bob con la riga laterale torna protagonista tra le tendenze autunnali. Semplice da realizzare e perfetto per valorizzare i lineamenti, questo caschetto asimmetrico regala volume e movimento alla chioma. Spostare i capelli da un lato all’altro può fare una grande differenza nell’aspetto finale. Un piccolo trucco per ottenere maggiore corposità? Asciugare i capelli nella direzione opposta rispetto a quella abituale, per poi riportarli al loro posto: il volume sarà assicurato.

Capelli in ordine fin dal mattino

Per chi desidera svegliarsi con i capelli già in piega, esistono alcuni accorgimenti utili da mettere in pratica la sera prima. Una soluzione efficace è quella di utilizzare una federa di seta, che riduce l’attrito tra i capelli e il cuscino, preservando la piega durante la notte. In alternativa, i bigodini morbidi rappresentano un ottimo alleato per aggiungere movimento alla chioma senza sforzi al risveglio. Infine, quando il tempo è poco e i capelli appaiono spenti, lo shampoo a secco può dare un aspetto ordinato in pochi secondi, in attesa di una piega più accurata la sera stessa.