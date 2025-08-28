È stata l’estate delle vie di mezzo, almeno per quanto riguarda i capelli. Il caschetto, né lungo né corto, l’ha fatta da padrone come taglio e anche i colori più gettonati sono stati quelli poco definiti, a metà tra due colorazioni come il bronde (che si colloca tra il biondo e il castano) e il biondo ramato. Ma cosa succederà in autunno? La tendenza è destinata a continuare, con le nuance che nella nuova stagione si fanno più profonde e intense.

Capelli biondi

Il biondo non è più quello di una volta: le tonalità chiare e compatte che tanto piacevano in passato non sono più così amate. Ora si preferiscono colori sfumati e sfaccettati, che si avvicinano al castano: saranno questi la tendenza capelli dell’autunno.

Smokey bronze

Il confine tra il biondo scuro e il castano chiaro non è mai stato così sottile come con lo smokey bronze. Una tonalità metallica e seducente, che richiama la cenere, e che punta a un effetto naturale tramite la multistratificazione. Grazie alle radici più scure e il colore che si schiarisce sulle lunghezze, non richiede troppa manutenzione.

Biondo sabbia

Per portare con te un po’ di estate anche con l’inizio dell’autunno, per i tuoi capelli scegli il biondo sabbia. Elegante e caldo, è l’ideale per illuminare la chioma senza che sembri artificiale. È considerato un colore neutro, che aggiunge luminosità al viso e si adatta a diverse carnagioni mescolando tonalità clade e fredde.

Biondo cashmere

Il biondo cachmere è l’ideale se desideri un colore di capelli che dichiari eleganza senza sforzo. Le tonalità calde e fredde perfettamente bilanciate lo rendono sofisticato. Una colorazione morbida, avvolgente e di classe proprio come il filato a cui deve il nome. Emana lusso con i suoi riflessi dorati, cenere e caramello e ti farà sentire una vera lady.

Capelli castani

Chi ama portare i capelli castani dovrà concentrarsi su tonalità calde, che siano morbide e luminose allo stesso tempo.

Mocha Mousse

Già protagonista delle scorse stagioni, il mocha mousse sarà di tendenza anche il prossimo autunno. Si tratta di una tonalità medio-scura di marrone, calda, elegante e cremosa che richiama le sfumature del caffè. Dona profondità, lucentezza e naturalezza ai capelli, mantenendo un equilibrio tra i toni scuri e le rifiniture calde grazie ai riflessi che donano tridimensionalità.

Espresso Martini

La colorazione Espresso Martini prende ispirazione dall’omonimo cocktail. È una tonalità di castano profondo e sofisticato, con riflessi freddi e brillanti che richiamano il colore intenso del caffè espresso mescolato a note glaciali. Partendo da una base castano scuro o bruno, si applicano tonalizzanti freddi, spesso con sfumature cenere o moka freddo, per eliminare ogni traccia di rossiccio o calore. Il risultato è un colore ricco, lucido e multisfaccettato, una perfetta alternativa al nero.

Caramello caldo

In autunno la nuance caramello caldo sarà più trendy che mai per i tuoi capelli. È una tonalità avvolgente e luminosa che unisce sfumature dorate, ambra, rame e miele su una base castana o biondo scuro, creando un effetto solare e vibrante. Luminosità naturale e riflessi morbidi sono i suoi punti di forza. Inoltre, questa colorazione valorizza la texture dei capelli, donando movimento e tridimensionalità.

Capelli rossi

Dopo anni in cui avevano perso slancio, i capelli rossi tornano a riprendersi il loro posto sulla scena. Le tonalità dell’autunno vanno da quelle ramate alle più scure e intense.

Ginger spice

Come si deduce dal nome, il Ginger spice è una tonalità di capelli vivace e speziata, ispirata agli iconici rossi ramati degli anni ’90. Si tratta di un rosso caldo e intenso, con forti sfumature rame, aranciate e dorate, che creano un effetto brillante e deciso, senza risultare artificiale. Per ottenerlo, si parte da una base biondo scuro o castano chiaro, su cui si applica una tinta ramata o rosso dorato, spesso con una tonalizzazione specifica per mantenere vivo il riflesso aranciato senza virare al rosso ciliegia. Richiede una certa manutenzione per mantenere la brillantezza del pigmento, perciò sceglilo se hai tempo (e voglia) di ritoccarlo regolarmente.

Cherry cola

Il colore di capelli cherry cola è una tonalità intensa e sofisticata che unisce la profondità del castano scuro con riflessi rossi e borgogna. Si ottiene partendo da una base castana o bruna, sulla quale vengono applicati pigmenti rossi caldi o violacei, modulati in base all’intensità desiderata. Un mix di luminosità e profondità, alla luce naturale fa apparire il colore ricco e brillante, mentre in ambienti meno illuminati rivela sfumature più scure e misteriose. È una scelta perfetta se desideri un look audace ma elegante, che valorizza soprattutto le chiome medie o lunghe.

Auburn red scuro

Il colore di capelli Auburn red scuro è caldo e avvolgente, ideale per chi vuole illuminare la chioma senza rinunciare alla profondità dei toni più intensi. Si tratta di un mix equilibrato tra castano e rosso, con sfumature ramate che aggiungono brillantezza e movimento ai capelli. Alla luce naturale sprigiona riflessi caldi e vibranti, mentre in ambienti più scuri mantiene un’eleganza sobria e sofisticata. Partendo da una base castana medio-scura, si applicano pigmenti rossi ramati, dosati per esaltare la luminosità senza risultare eccessivi.

