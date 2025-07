Cerchi un taglio che sia fresco ma glamour, corto ma non troppo, insolito senza arrivare a essere stravagante? La risposta è il grown-out pixie un taglio che parte da una base corta ma si ammorbidisce con delicate lunghezze intorno al viso. Lo sceglie anche Emma Stone, certificando sul red carpet del film Eddignton quella che era già una tendenza annunciata. Si tratta di un hair style perfetto per l’estate perché è facile da gestire e da mantenere. Può essere interpretato in chiave sofisticata come fa l’interprete di Povere Creature, ma anche in maniera più easy e sbarazzina.

Il pixie lungo di Emma Stone

Emma Stone già alla cerimonia degli Oscar aveva inaugurato la sua pixie-cut era. Sul red carpet della première di Eddington a Los Angeles torna a sfoggiare ancora una volta il capello corto, ma in una versione rinnovata. Il suo grown-out pixie, naturale evoluzione del precedente taglio, è morbido e voluminoso. Ha le basette mosse per dare movimento e una frangia arrotondata e leggermente spettinata. Un’acconciatura dinamica che ingentilisce le linee definite con un tocco di morbidezza. L’attrice completa l’hair look con un castano noce moscata molto naturale, che le valorizza gli occhi e l’incarnato.

L’importanza dell’hair care

Lo styling di un grown-out pixie è una delle cose più semplici del mondo, a patto che la tua hair care routine sia sempre eseguita a regola d’arte. Se vuoi lo stesso effetto di Emma Stone, i capelli devono essere sempre mantenuti in salute con maschere nutrienti e oli leggeri: il fatto che la chioma sia corta non significa che tu possa dimenticarti di fare attenzione. Una volta nutrita e valorizzata la tua capigliatura puoi sbizzarrirti e sperimentare.

Lo styling

Per il grown-out pixie, l’effetto out of bed è l’ideale. Applicando un prodotto texturizzante puoi dare movimento ai capelli e ti basterà anche pettinarli, o meglio spettinarli, con le mani. Se ti piace una resa più studiata, ma che conservi un tocco di brio, potresti fare come Emma Stone e dare movimento ai capelli lavorando le singole ciocche in modo che non manchi dinamicità ma tutto sia nella giusta misura. Oppure potresti pettinarli all’indietro raccoglierli dietro le orecchie se cerchi un risultato più composto e rigoroso. Un’altra alternativa è l’effetto wet, perfetto anche come acconciatura anti-caldo. Insomma: nonostante sia un taglio corto, i modi per giocarci e personalizzarlo non mancano.

Perché scegliere il pixie lungo

Se porti da un po’ i capelli corti e per te è il momento di farli crescere, il grown-out pixie di Emma Stone potrebbe essere una buona soluzione. Ma anche se hai la chioma lunga e vorresti darci un taglio, però hai paura di osare troppo. Studiato proprio per crescere in maniera ordinata, questo hair cut è l’ideale per chi, soprattutto in estate, vuole distanziare gli appuntamenti dal parrucchiere ma non ama apparire in disordine. Se vuoi avere molte possibilità di personalizzazione, se non vuoi dover dedicare troppo tempo all’acconciatura, se ti piace seguire le tendenze ma non esserne schiava… allora questo è il taglio che fa per te.

Leggi anche Colore di capelli che ringiovanisce: le tinte giuste per per ogni età