Alla fine, è tutta questione di mezze misure. Se il caschetto è il taglio medio per eccellenza, anche questo presenta molte variazioni che lo rendono più o meno lungo. A metà tra un long bob e un micro bob si trova il Korean bob, una lunghezza strategica che ammorbidisce i tratti e non impegna troppo sul fronte della manutenzione.

Cos’è il Korean bob

Se i trend che arrivano dalla Corea li hai amati tutti, dalla skincare al make-up, allora non puoi farti scappare questo hairstyle. Il Korean bob fonde linee pulite e morbidezza naturale, dandoti un’immagine dolce ed eterea. La frangia incornicia delicatamente il volto e la lunghezza, che arriva appena sotto la mandibola, slancia il collo. Il movimento morbido e naturale addolcisce i tratti, regalandoti un tocco di fascino effortless.

Perché è perfetto per l’autunno

Il Korean bob promette di essere uno dei tagli più amati dell’autunno. Morbido e delicato, bilancia i capi strutturati che inizi a indossare in questa stagione e la lunghezza che lascia nudo il collo dà il via libera a sciarpe e colli alti. Lo styling è versatile e basta poco per essere in ordine e inoltre ti permette di distanziare a tuo piacere gli appuntamenti dal parrucchiere. Se eseguito bene in partenza infatti può permettersi di allungarsi di qualche centimetro senza perdere smalto. Inoltre si adatta bene a ogni tipo di outfit: dai più formali ai più sensuali, da quelli casual a quelli eleganti.

A chi sta bene

Uno dei tratti distintivi del Korean bob è che, tramite piccole variazioni, si adatta praticamente a ogni forma del viso. Basta lavorare sulla frangia e su pochi centimetri di lunghezza per renderlo perfetto. Per esempio se hai un viso tondo il taglio dovrà arrivare sotto la mandibola e avere una frangia laterale. Se invece hai il volto allungato è preferibile dare volume ai lati e una frangia vistosa. Questo haircut è l’ideale per capelli fini, perché crea otticamente l’illusione di maggior volume e corpo.

I consigli per lo styling

Proprio per la sua bellezza naturale ed effortless, il Korean bob non ha bisogno di accorgimenti particolari per lo styling. Basta il phon e un colpo di spazzola per essere pronta in men che non si dica. Se ami dedicare più attenzione alla piega, puoi usare bigodini di velcro sui capelli asciutti nella zona superiore per aggiungere un po’ di volume. Oppure con una spazzola tonda o un ferro arricciacapelli puoi creare delle onde delicate. Il tuo taglio di capelli ti regalerà grandi soddisfazioni.

