Se pensi che alla tua età non ci sia proprio nulla da imparare su come si lavano i capelli, fermati un attimo. Tutti sanno farlo, ma qui ti spieghiamo come lavare i capelli senza rovinarli. Un gesto tanto semplice quanto essenziale come lo shampoo può dare risultati molto diversi…dipende da come si usa. Ma anche dalla temperatura dell’acqua, dal tipo di shampoo, dal tempo a disposizione…qui trovi dieci dritte utili per evitare dieci errori che magari già fai, le conoscevi tutte?

Usare l’acqua bollente

È vero, soprattutto nel periodo più freddo l’acqua calda risulta decisamente piacevole, ma anche decisamente dannosa per i capelli. Si tratta sempre di alte temperature che, esattamente come i tool e le piastre, danneggiano e indeboliscono la fibra capillare. Un consiglio da tenere a mente soprattutto se colori i capelli: l’acqua calda fa sbiadire più velocemente la tinta, toglie luminosità e morbidezza.

Non spazzolare i capelli prima del lavaggio

Spazzolando i capelli prima del lavaggio eviti che si aggroviglino troppo mentre fai shampoo e balsamo. In questo modo, riduci anche il tempo necessario a pettinarli da bagnati (un passo che, fra l’altro, andrebbe evitato in toto – i capelli bagnati sono fragilissimi!). In più, pettinarli prima serve ad eliminare i capelli “morti” che verrebbero via durante il lavaggio, intasando lo scarico della doccia.

Esagerare con lo shampoo

Esagerare con la quantità di shampoo pensando di lavare meglio i capelli è un errore comune. E il risultato è sempre lo stesso: chioma appesantita e sporca in un nanosecondo. Molto meglio ridurre la quantità e applicarlo nei vari punti della testa, diluire con acqua e massaggiare a lungo. Il tempo che dedichi a questo step conta molto più di quanto credi! Inoltre ottieni una pulizia accurata, capelli leggeri e zero spreco.

Strofinare eccessivamente

Quando asciughi o lavi i capelli, evita di strofinarli con troppa forza tra le mani: il rischio è di stressare la fibra e renderli più fragili. Lo stesso vale per l’asciugamano — meglio dire addio alle frizioni energiche! — che possono spezzare e opacizzare le lunghezze. Al posto di “strofinare”, coccola il cuoio capelluto con un leggero massaggio con la punta delle dita: stimola la circolazione e lascia i capelli più sani e luminosi.

Non lavare i capelli a testa in giù

Lavare i capelli a testa in giù può sembrare un dettaglio, ma fa una grande differenza. Aiuta a sollevare le radici (dando più volume alle chiome con capelli fini e piatti) e permette a shampoo e balsamo di distribuirsi uniformemente, pulendo meglio l’apice, la nuca e le zone dietro le orecchie (ciò quelle che si sporcano di più) evitando le lunghezze. In questa posizione, poi, il massaggio al cuoio capelluto diventa più efficace, stimolando la circolazione e favorendo capelli più sani. La gravità, poi, mantiene le ciocche separate, riducendo grovigli e rendendo la pettinatura più facile.

Usare spesso purificanti e antiforfora

Spesso abbiamo l’impressione che più laviamo e “sgrassiamo” i capelli, più a lungo resteranno puliti. Errore: la cute percepisce la mancanza di sebo e va in allarme, producendone ancora di più. È ciò che si chiama “effetto rebound”. Se usati troppo frequentemente, gli shampoo purificanti e quelli antiforfora (ricchi di tensioattivi altamente lavanti, ma spesso privi di principi attivi condizionanti) possono alterare l’equilibrio naturale del cuoio capelluto, provocando irritazioni, prurito o arrossamenti. Inoltre, anche le lunghezze alla lunga tendono a diventare secche, fragili e meno elastiche. Qui trovi qualche dritta per scegliere lo shampoo che fa per te.

Bagnare poco la chioma

Non basta bagnarli velocemente: i capelli, soprattutto se secchi o spessi, impiegano qualche momento per assorbire davvero l’acqua. Se non si lascia questo tempo, lo shampoo non si distribuisce in modo uniforme e il lavaggio risulta poco efficace.

Applicare lo shampoo direttamente sulle lunghezze

Lo shampoo va concentrato solo sulla cute, dove si accumulano sebo e impurità. Le lunghezze si puliscono da sole con la schiuma che scende durante il risciacquo. Evita stress inutili!

Applicare balsamo o maschera alla radice

Il balsamo e ancor più la maschera sono uno step davvero importante nella hair routine perché entrambi (la maschera in modo particolare) richiudono le squame che lo shampoo ha aperto durante il lavaggio. Se le cuticole sono ben chiuse riduci di molto effetto frizz e opacità). Ricorda, però, che si applicano solo sulle lunghezze, o la testa si sporca subito.

Non seguire l’ordine corretto

A qualcuno potrà sembrare scontato, ma l’ordine in cui applicare i prodotti non è scontato. Lo ricordiamo qui: shampoo – risciacquo – balsamo – risciacquo – maschera – risciacquo.