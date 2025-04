I capelli ricci sono senza dubbio bellissimi ma non propriamente semplici da gestire e tenere in ordine. Il pregio dei capelli ricci è che donano un grande volume all’acconciatura ma, spesso e volentieri, questo pregio viene messo in ombra dalla tipica secchezza dei capelli ricci. Nei passi di questa guida, vi spiegheremo nel dettaglio come fare degli impacchi naturali per capelli ricci. In questo modo, potrete idratare in modo semplice e veloce i vostri capelli e non spendere troppi soldi per acquistare costosissimi prodotti che, a volte, aiutano ben poco i capelli.

Impacchi naturali per capelli ricci

Chi ha i capelli ricci, ha un rapporto di amore/odio con la propria chioma, poiché questa tipologia di capello, a dispetto della parvenza naturale e selvaggia, in realtà è di molte pretese in quanto a cura e manutenzione. I capelli ricci sono voluminosi, corposi, affascinanti e originali perché ogni ciocca è diversa, ogni piega è una sorpresa. Ma hanno un acerrimo nemico: la disidratazione, che ha come conseguenza l’effetto crespo. Ecco che, così, ci si ritrova da principesse ricciolute, a streghe con in testa una chioma arida, stopposa e opaca. E l’umidità che accompagna le giornate piovose, non può che peggiorare una situazione già di per sé critica. Ma la natura ci viene in soccorso, ed ecco come, con pochi ingredienti facilmente reperibili in casa, possiamo realizzare dei buoni impacchi idratanti e nutrienti per i capelli ricci.

Impacchi naturali per capelli ricci: yogurt e banana

Una maschera nutriente e districante per capelli ricci è quella alla banana, facile da preparare e per la quale servono ingredienti che solitamente ognuno di noi ha in casa.

Ingredienti

un vasetto di yogurt bianco

una banana matura

4 cucchiai di olio di oliva

2 cucchiaini di miele

una cuffia da doccia o della pellicola trasparente

Preparazione

Innanzitutto proteggere le spalle con una mantellina, un asciugamano o una maglietta vecchia. In una ciotola mettere la banana sbucciata, e schiacciarla con una forchetta. Aggiungere il vasetto di yogurt, l’olio di oliva e il miele. Mischiare gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo.

Applicazione

Partendo dalle radici, applicare il composto su tutta la capigliatura, massaggiando i capelli (rigorosamente asciutti), insistendo sulle punte. Raccogliere i capelli in una coda, arrotolarla su se stessa e fissarla alla testa con una molletta. Coprire ora i capelli con una cuffia da doccia preferibilmente usa e getta, o con della pellicola da cucina trasparente. Quest’ultima operazione, grazie al calore che si sviluppa sotto la cuffia, permette alle squame del capello di aprirsi, facilitando l’assorbimento dell’impacco. Lasciare agire da un minimo di mezz’ora a un’ora.

Risciacquo

Terminato il tempo di posa, procedere al lavaggio dei capelli. Utilizzare uno shampoo adatto ai capelli ricci, rimuovere accuratamente l’impacco e pettinare i capelli solo in questa fase e solo con un pettine in legno a denti larghi. Effettuare l’ultimo risciacquo con acqua fredda, in quanto così facendo, le squame si richiuderanno, donando ai capelli un aspetto lucente e brillante. Avvolgere i capelli in un asciugamano, e tamponare fino a togliere l’acqua in eccesso. Asciugare, senza pettinare, con diffusore o, se la temperatura lo permette, all’aria. Potete aiutarvi “stropicciando” i ricci dal basso verso l’alto con le mani, questo movimento viene chiamato “scrunch” dagli esperti del settore. I ricci risulteranno idratati e nutriti dalle sostanze benefiche contenute nel vostro impacco. Per dare ulteriore lucentezza ai capelli, utilizzare, come ultimo risciacquo, un bicchiere di aceto di mele. I capelli saranno splendenti!

Impacchi naturali per capelli ricci: cetriolo

Per realizzare la maschera al cetriolo occorrono: mezzo cetriolo, due cucchiai di miele, 2 cucchiaini d’olio extravergine d’oliva, 5 cucchiai di hennè, 2 tuorli d’uovo.

Dopo aver sbucciato il cetriolo, frullatelo insieme ai tuorli d’uovo e versate il composto in una ciotola. Unite il miele, l’hennè e l’olio e lavorate il tutto.

La maschera così realizzata va applicata sui capelli asciutti e lasciata in posa per circa un’ora. Dopodiché occorre lavare i capelli con acqua tiepida e un po’ di aceto di mele.

Impacchi naturali per capelli ricci: latte di mandorle

Un altro impacco facile da preparare è quello a base di latte di mandorle. Gli ingredienti sono: 40 ml di latte di mandorla, 30 ml di yogurt naturale, 5 gocce di olio essenziale di arancia, 1 cucchiaio di olio di sesamo. Preparazione: mettete in una ciotola il latte di mandorla con lo yogurt e lavoratelo delicatamente. Unite l’olio di sesamo e l’olio essenziale di arancia e mescolate il tutto.

Applicate l’impacco sui capelli umidi per circa 40 minuti e poi lavate i capelli con uno shampoo delicato.

Impacchi naturali per capelli ricci: avocado

La maschera all’avocado è una maschera nutriente che potete applicare sui capelli due volte al mese. Per realizzarla occorrono, la polpa di mezzo avocado, 5 gocce di olio essenziale di lavanda e un po’ di succo di limone. Preparazione: frullate l’avocado fino a quando non avrà la consistenza di una crema; unite un po’ di succo di limone e l’olio essenziale di lavanda. Mescolate il tutto e applicate sui capelli per una trentina di minuti, dopodiché risciacquate con uno shampoo delicato.

Impacchi naturali per capelli ricci: aloe vera

L’impacco all’aloe vera è l’ideale contro i ricci crespi e secchi. Potete realizzarla unendo a del gel di aloe vera alcune gocce di olio essenziale di lavanda e due gocce di essenza di limone. Applicate sui capelli e fate agire per una mezz’ora; risciacquate con uno shampoo neutro.