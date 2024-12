Anticrespo, lucidante, nutriente, disciplinante: sono tanti gli utilizzi dell’olio per capelli. Ma, occhio a non commettere un errore fondamentale, altrimenti più che nutrita la tua chioma si seccherà, anche se sembra un controsenso. Scopri perché.

Olio sui capelli: asciutti o bagnati?

Il primo dubbio sull’olio dei capelli riguarda la sua applicazione, in particolare quando applicarlo più che come farlo. L’olio si mette sui capelli asciutti o bagnati? Dipende dall’obiettivo: se vogliamo nutrire la chioma, è meglio applicare l’olio sui capelli appena bagnati, leggermente inumiditi. Il motivo? È tutto nella natura fisiologica dei capelli, i quali sono rivestiti da un’invisibile patina di sebo, costituita da parti grasse, dunque da oli.

Così, se applichiamo gli oli per capelli sui capelli asciutti, nell’immediato li nutriremo, ma nel lungo periodo li seccheremo ancora di più. Ciò perché, secondo le leggi della chimica, l’olio ha un’azione solvente dei propri simili, scioglie cioè gli altri oli presenti fisiologicamente nello stelo del capello, col risultato di impoverire la chioma. Dunque, applicare con frequenza e in abbondanza oli (anche naturali e di alta qualità!) sui capelli asciutti può renderli stopposi e molto più secchi di prima.

Meglio sui capelli inumiditi

In sintesi: il modo migliore per trarre i benefici dagli oli per capelli è applicarli sui capelli umidi. Per quale motivo? L’acqua funge da barriera tra gli oli cosmetici e gli oli della fibra capillare, evitando che gli uni sciolgano gli altri. In questo modo, gli oli vegetali (cocco, argan, semi di lino, solo per citare i più comuni) hanno la possibilità di penetrare efficacemente nella fibra capillare e di nutrirla adeguatamente.

Olio per capelli: prima o dopo la piastra?

L’olio per capelli può essere usato sia prima che dopo la piastra. Ma chiariamo bene in che modo e perché. Prima della piastra, l’olio agisce come termoprotettore, ma è sempre meglio applicarlo sui capelli bagnati, durante la pre-asciugatura. Dopo la messa in piega, l’olio è un finish lucidante.

Per una messa in piega luminosa e con zero effetto effetto crespo fai così: dopo aver lavato i capelli, asciugali con il phon per eliminare l’eccesso di umidità. Quando sono ancora umidi e non completamente asciutti, versa 3-4 gocce di olio sui palmi delle mani, e sfregali tra di loro per riscaldare il prodotto. Passa poi le mani “sporche di olio” sulle lunghezze dei capelli, come se volessi lisciarli. Continua ad asciugare i capelli col phon, e solo a capelli completamente asciutti procedi con la piastra.

Mai insieme alla piastra

A meno che non sia scritto sulla confezione, evita di applicare l’olio sui capelli asciutti prima di passare la piastra poiché il calore unito all’olio equivarrebbe a friggere i capelli! E invece l’obiettivo principale dell’olio è proteggere le fibre dalle alte temperature degli styler.

Olio per capelli asciutti: sì o no?

Come abbiamo visto, l’olio per capelli è consigliato sui capelli appena umidi, ma questo non vuol dire che sia vietato sui capelli asciutti. Lo si può applicare a piega finita per un effetto gloss. Per scongiurare il rischio untuosità non desiderate, è meglio andarci piano con le quantità di prodotto, e solo sulle lunghezze. Se hai i capelli ricci, l’olio ti aiuterà a disciplinarli.

Questo metodo può essere usato tutti i giorni sui capelli secchi, per tenere lontano l’effetto paglia meglio se leggermente inumiditi con un vaporizzatore. Giorno dopo giorno, liscerai le fibre capillari, rendendole lucenti e sane.

Come impacco pre-shampoo

Ma l’olio non è solo un prodotto pre-piega: può essere infatti usato come trattamento di nutrimento extra per i capelli lunghi, provati, sfruttati o fragilizzati dalle tinture. Prima di fare lo shampoo, inumidisci le lunghezze con l’acqua e poi versa 5-6 gocce del prodotto che preferisci, massaggiandolo delicatamente sulle punte.

Per un effetto più intenso, avvolgi la chioma in asciugamano bagnato con acqua calda. L’olio penetrerà nei fusti in modo ancora più efficace, col risultato di lisciare e lucidare la fibra. In seguito, al momento del lavaggio, se hai i capelli sottili puoi saltare il passaggio del balsamo.

La nostra top 10 degli oli per capelli tra cui scegliere

Elixire Ultime con olio di argan, arula e camelia, di Kerastase (30,50 €).

Golden Drops Oil Serum con oli di argan, cacay, jojoba, babassu, pracaxi, bisabololo, lino, macadamia, avocado, baobab di Freshly Cosmetics (22,95 €).

Elisir Setificante con olio di argan e di cipero, Orovivo Biopoint (16 €).

Glossy Oil con olio di moringa, olio di semi di melograno e olio di Neem di Coistel Beauty (35 €).

Honey infused hair oil, arricchito con miele di Mirsalehi di Gisou (da 22 €).

K-Pak Color Therapy Luster Lock Glossing Oil di JOICO (24,95 €).

Huileberry 10, miscela di 10 preziosi oli naturali per nutrire i capelli di Mulac (28,90 €).

Bouquet 7 oli della linea Refibra di Elgon (da 13,50 €).

Olio capelli al cartamo de I Provenzali (8,49 €).

Opuntia Oil a base di olio di fico d’India di RICA (28,50 €).

