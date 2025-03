Che la vitamina C faccia bene alla salute è una cosa che sanno tutti. Contenuta nelle arance e in generale nella frutta e nella verdura fresca, ha il potere di far innalzare le barriere del sistema immunitario, per questo è preziosa soprattutto d’inverno. Inoltre aiuta l’organismo a prevenire il rischio di tumori e il suo apporto è fondamentale per la neutralizzazione dei radicali liberi rallentando l’invecchiamento. È un ingrediente fondamentale nella beauty routine grazie al potere antiossidante e ai suoi effetti illuminanti sulla pelle. Ma ecco una cosa che ti stupirà: è un valido aiuto anche nella cura dei capelli, dei quali stimola la crescita e potenzia la lucentezza.

I benefici della vitamina C

Gli effetti della vitamina C sui capelli sono simili a quelli che si hanno nella skincare: è antiossidante e neutralizza i radicali liberi. È indicata per tutti i tipi di capelli, ma soprattutto per quelli molto sottili e che tendono a spezzarsi. Le sue qualità sono portentose, soprattutto se abbinata a vitamina E, caffeina e ingredienti idratanti. Ma quali sono i benefici principali?

1. Previene la caduta

La vitamina C previene la caduta dei capelli poiché inibisce la produzione dell’ormone DHT. Quest’ultimo infatti può restringere e accorciare il ciclo di crescita dei capelli, rendendoli più sottili, fragili e tendenti a cadere.

2. Stimola la crescita dei capelli e li rinforza

La vitamina C ha un effetto boost sul collagene. Questo ha un’azione filmogena, inguainando la cuticola, rinforzandola e proteggendola. Così la chioma risulta più folta, forte e consistente.

3. Aggiunge brillantezza

La vitamina C contribuisce a diminuire il pH, aiutando a chiudere e a levigare la superficie del capello. Questi risulteranno così più luminosi e lucenti.

4 Neutralizza i danni dei radicali liberi

La vitamina C è un antiossidante che aiuta a neutralizzare i radicali liberi e a mantenere in salute il cuoio capelluto. Le sue proprietà infatti arginano gli effetti negativi dello stress ossidativo mantenendo giovani anche i capelli.

Come usare la vitamina C per i capelli

La vitamina C è un integratore essenziale per la salute in generale, non solo quella dei capelli. L’organismo non è in grado di sintetizzarla, perciò è necessario integrarla nell’alimentazione. Agrumi, pomodori, peperoni, frutti di bosco, kiwi, verdura verde e cavolo ne contengono in dosi abbondanti quindi non dimenticarne mai una porzione a tavola. Ma se cerchi un’azione specifica sui capelli, l’applicazione topica è più efficace su cuoio capelluto e sui follicoli piliferi. Esistono numerosi prodotti che contengono questo ingrediente: sieri, maschere, shampoo, spry. L’importante è scegliere quello giusto per le tue esigenze e seguire attentamente le indicazioni di utilizzo. Sebbene rari infatti, gli effetti indesiderati, come irritazioni causati da un’applicazione eccessiva, non sono da sottovalutare.

