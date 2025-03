La stiratura dei capelli è un trattamento sempre più sofisticato, che oggi punta a rispettare la salute del capello senza comprometterne la bellezza. I nuovi prodotti per capelli lisci e setosi combinano tecnologie avanzate e ingredienti rigeneranti, offrendo risultati duraturi e naturali. Ma attenzione: la cura post-trattamento è fondamentale per mantenere capelli morbidi, lucenti e sani. Qui rispondiamo alle domande principali sulla stiratura, sfatando anche qualche falso mito.

La stiratura rovina i capelli?

«Oggi i prodotti utilizzati per la stiratura dei capelli professionale sono molto più attenti alla salute del capello rispetto al passato» spiega Salvo Filetti, hair designer di Compagnia della Bellezza. «Da qualche anno la sostanza incriminata, la formaldeide, è stata eliminata e sostituita con altre meno aggressive, come l’acido gliossilico o la carbocisteina. Queste, inoltre, grazie a nuove tecnologie come la nanoplastia (o nanoplastica), sono combinate con ingredienti rigeneranti (acido ialuronico, collagene, vitamina E e oli naturali, tipo quelli di argan, cocco, ricino) che vengono scomposti in minuscole molecole capaci di penetrare nei fusti, nutrirli e rinforzarli dall’interno. «In ogni caso, il lissage resta un trattamento che modifica la struttura interna del capello: va eseguito con cautela ed è sconsigliato su capelli danneggiati o già sottoposti a trattamenti chimici intensi». Inoltre, è bene rispettare l’intervallo di tempo consigliato tra un trattamento e l’altro per evitare di stressare la fibra capillare. Il consiglio è di non fare più di una stiratura all’anno.

Foto: Launchmetrics/Spotlight

La stiratura brasiliana è più leggera

«Rispetto alla stiratura chimica tradizionale, il trattamento lisciante alla cheratina brasiliana è meno aggressivo perché non altera la struttura dei capelli, ma la rilassa soltanto. Così però elimina il crespo ma non riesce a dare l’effetto spaghetto ultra liscio» spiega Filetti. «Per questo, è indicata per chi vuole dare ordine alle ciocche senza perdere del tutto volume e movimento naturale».

L’effetto super liscio è reversibile?

«Una volta fatta la stiratura chimica, la parte trattata del capello rimane liscia in modo permanente. Per tornare alla texture originale bisogna aspettare la naturale ricrescita» spiega l’hairstylist. «Che quindi va gestita bene: o facendo ritocchi di stiratura mirati alle radici oppure lavorando durante lo styling con la piastra per rendere omogeneo il passaggio tra il capello naturale alle radici e le lunghezze più lisce». Quale piastra scegliere? Se la ricrescita è poca, la migliore è quella con lamine sottili; se supera i 10 cm, meglio quella più larga.

Foto: Launchmetrics/Spotlight

Dopo il lissage, la tinta è da evitare?

«È consigliato aspettare almeno una o due settimane dopo la stiratura prima di tingere i capelli per non danneggiarli» suggerisce Filetti. «Comunque, quando si fa il lissage in salone sui capelli tinti, dopo vengono usati prodotti studiati apposta perché il colore non si opacizzi o perda intensità». Occhio poi: il lissage può creare problemi se vuoi fare colpi di sole o mèches: in questo caso, meglio aspettare un paio di mesi prima di applicare un decolorante. Così si evitano effetti indesiderati, come ciocche biondo platino che prendono antiestetiche sfumature indesiderate. Il consiglio è affidarsi a un colorista esperto, che potrebbe eseguire prima un test su una ciocca e mettere in agenda qualche trattamento professionale rigenerante per ricostruire i fusti danneggiati e rivitalizzare i capelli, per mantenerli morbidi e setosi.

Come prendersi cura dei capelli dopo la stiratura

Dopo la lisciatura chimica, è importante adattare la cura dei capelli, per aumentare protezione e nutrimento. Ricorri a maschere e oli rigeneranti per mantenere le ciocche morbide ed elastiche e a shampoo privi di solfati, sostanze dall’effetto disidratante (basta controllare che sull’etichetta ci sia la scritta “senza SLS”). «Anche l’asciugatura deve essere delicata: meglio tamponare la testa con una salvietta di microfibra e usare il phon a temperatura media» dice l’esperto. «Per migliorare il risultato, dopo, puoi passare anche la piastra, ma con moderazione: scegline una a temperatura controllata che non superi i 180°C e, prima, applica sulle ciocche prodotti termoprotettori che isolano i fusti».

Prodotti da avere nel beauty per capelli lisci e setosi

Smoothing Cream Lifestyling Smooth & Thermo di Milk_Shake (21 €) è una crema che lascia i capelli lisci, soffici e lucenti a lungo.

La Maschera Disciplinante Miracle Liss di Biopoint (15,90 €) contiene creatina, ceramidi

e bio-peptidi e ha una texture cremosa idratante e antifrizz.

Silk Mask Lucetherapy di Compagnia della Bellezza (26 €, su shop. lucetherapy.eu) è un trattamento setificante con miele, olio di cotone e burro di karité.

Per uno styling naturale c’è Smooth Me Serum 218 For Me di Framesi (23,50 €), che leviga, idrata con un mix di alghe e protegge dallo smog.

Sublime Karité Crema Lisciante Styling Professional di René Furterer (29,90 €) doma i capelli ribelli, nutre ed elimina il crespo.