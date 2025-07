L’estate può essere il periodo più stressante per la tua chioma. Tra il sole, la salsedine, il vento, il cloro… rischi di tornare dalle vacanze con i capelli secchi e sciupati. Per evitare che questo accada non dovrai mai dimenticare la tua haircare. Ti servirà qualche minuto al giorno da dedicarle e un po’ di pazienza ma la tua routine doposole ti permetteranno di mantenere in salute la tua capigliatura, e i risultati ti faranno pensare che ne è davvero valsa la pena.

Non dimenticare la protezione solare

Quando ti esponi al sole non devi dimenticare mai la protezione solare. Questo vale tanto per la pelle quanto per i capelli. La routine doposole è importantissima per far sì che la chioma non si sciupi, ma ancora di più è fondamentale prevenire i danni. Applica il prodotto prima di andare al mare o in piscina su capelli asciutti o umidi, e poi riapplicalo ogni tanto proprio come fai sul corpo.

Eliminare i nodi

Sarà capitato anche a te di notare i capelli particolarmente secchi in spiaggia e di trovare più nodi del solito quando li pettini. Al mare e in piscina, porta con te una spazzola districante e abituati ad utilizzarla di tanto in tanto durante la giornata. Passala con attenzione e dolcezza sulla chioma partendo dalle punte per togliere tutti i nodi e poi procedendo su tutte le lunghezze. Dovrai essere molto delicata per evitare ulteriore stress al capello. È un passaggio fondamentale della routine doposole, che ti permetterà di avere la capigliatura morbida e forte.

Utilizza uno shampoo doposole

La tua routine doposole dovrà prevedere anche il lavaggio dei capelli con uno shampoo specifico dopo l’esposizione dei capelli ai raggi UV. Questi ti permetteranno non solo di eliminare cloro e salsedine oltre al sebo in eccesso, ma si prendono anche cura della chioma rinforzandola e detergendola con delicatezza.

Un boost di idratazione grazie all’olio doposole

Nella tua routine doposole, il passaggio successivo al lavaggio della chioma prevede di donarle un boost di idratazione applicando un olio specifico. Questi rendono i capelli morbidi e li nutrono in profondità, minimizzando i danni dell’esposizione al sole. Ricordati di applicarli solo sulle lunghezze e sulle punte tralasciando la radice, perché altrimenti appesantirai troppo la capigliatura.

Nuova luce ai capelli stressati

Una o due volte alla settimana, concediti qualche momento in più da dedicare alla tua routine doposole per i capelli. Applica una maschera specifica alla keratina, che darà nuova lucentezza alla tua chioma stressata. Distribuiscila uniformemente dalle radici alle punte sui capelli umidi, evitando il contatto con il cuoio capelluto. Lasciala in posa per il tempo indicato sulla confezione (solitamente tra i 5 e i 20 minuti) poi sciacqua con acqua tiepida assicurandoti di rimuovere ogni residuo.

