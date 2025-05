Quando si pensa alla protezione solare, l’attenzione va quasi sempre alla pelle di viso e corpo. Ma c’è un’area altrettanto vulnerabile, spesso dimenticata durante l’esposizione al sole: il cuoio capelluto. E insieme a lui, anche i capelli. In estate, con i raggi UV più forti e le temperature elevate, è fondamentale includere nella propria beauty routine anche una protezione solare dedicata a chioma e radici.

I danni dei raggi UV sui capelli

Il cuoio capelluto è una zona delicata e, in molti casi, esposta direttamente alla luce solare, soprattutto nelle aree dove i capelli sono diradati o la scriminatura, la linea che divide i capelli pettinati, è ben visibile. Le conseguenze del mancato utilizzo di un filtro solare adeguato possono andare da un semplice arrossamento a vere e proprie scottature, con il rischio, nei casi più gravi, di alterazioni cutanee. Ma a risentire dell’esposizione prolungata al sole non è solo la pelle: anche i capelli possono subire danni significativi. L’azione dei raggi UV, infatti, compromette la struttura della cheratina, la proteina principale che compone il capello. Questo si traduce in una chioma più secca, fragile, spenta e soggetta a doppie punte. Inoltre, il sole può alterare il colore naturale e sbiadire i trattamenti cosmetici, dal balayage alle tinte complete.

Cos’è la protezione solare per capelli

Proprio per prevenire questi danni, l’industria cosmetica ha sviluppato soluzioni mirate: i solari per capelli. Si tratta di prodotti formulati per creare un film protettivo invisibile su fusto e cuoio capelluto, in grado di schermare efficacemente i raggi UV. Generalmente disponibili in formato spray, olio leggero o lozione senza risciacquo, questi prodotti sono progettati per non ungere, non appesantire e non compromettere la piega. Al loro interno troviamo filtri solari, ma anche ingredienti idratanti e lenitivi come aloe vera, burro di karité, olio di argan o vitamina E. L’obiettivo è duplice: da un lato proteggere dai danni del sole, dall’altro nutrire e riparare i capelli stressati da calore, salsedine o cloro.

Come e quando si applica la protezione

Per ottenere una protezione efficace, il consiglio è di applicare il prodotto solare prima dell’esposizione diretta al sole, insistendo sulle zone più esposte come la scriminatura o le tempie. L’applicazione può essere fatta sia su capelli asciutti che leggermente umidi. Se si trascorre la giornata in spiaggia o in piscina, è bene riapplicare la protezione più volte, specialmente dopo i bagni. Il principio è lo stesso che si segue con le creme solari per il corpo: la durata dell’efficacia non è infinita, e l’acqua può ridurre la tenuta del prodotto.

I prodotti più efficaci per proteggere i capelli

Tra le proposte più apprezzate per la protezione solare di capelli e cuoio capelluto ci sono gli spray leggeri con SPF, perfetti per l’uso quotidiano. Comodi da portare in borsa o nello zaino da mare, si vaporizzano in pochi secondi e si asciugano rapidamente. Le lozioni no-rinse, invece, garantiscono una protezione continua e si possono usare anche come base idratante prima della piega. Molti di questi solari combinano efficaci filtri UV a sostanze nutrienti, permettendo così di trattare i capelli mentre li si protegge. Le formule bifasiche o 2-in-1 offrono un doppio vantaggio: mentre lo strato protettivo limita i danni causati dai raggi solari, gli attivi emollienti e riparatori aiutano a mantenere la chioma morbida, lucente e districata.

