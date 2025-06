Chi ha i capelli scuri li schiarisce, chi li ha chiari vira verso il castano: per quanto riguarda l’hairstyle, è l’anno delle mezze misure, è l’anno del bronde. Questa, nelle sue varie versioni, è una tonalità a metà tra il biondo e il castano, con un effetto particolarmente naturale, luminoso e bon ton. È una tendenza talmente tanto universale che contagia tutte: dalle influencer su TikTok alle principesse. Sì perché anche Kate Middleton l’ha scelto, nella versione mocha bronde, incoronandolo ad hair style più cool del momento.

Che colore è il mocha bronde

Il mocha bronde è una nuance che si trova a metà tra il biondo e il castano, un colore che ricorda quello caldo del caffèlatte. Ha una base castano medio e riflessi biondo cenere distribuiti in maniera molto naturale. Una delle sue particolarità è quella di variare in maniera significativa a seconda dell’illuminazione, facendo prevalere i riflessi chiari o la base scura a seconda che sia colpito direttamente o meno dai raggi del sole. L’effetto è luminoso e sfaccettato, come quello della chioma schiarita dopo una lunga esposizione al sole: per questo si adatta particolarmente all’estate.

Perché è un’idea geniale per tutte

Non c’è bisogno di essere Kate Middleton per sfoggiare il mocha bronde. Al contrario è un colore di capelli di una naturalezza e una versatilità che lo rende particolarmente adatto a ogni situazione e a ogni incarnato. Che tu abbia la pelle chiarissima oppure olivastra, potrai sperimentarlo senza problemi. E in più il mantenimento è semplicissimo, soprattutto se parti da un castano e lasci le tue radici del colore naturale. Questa è un opzione che farà felici anche le più pigre, perché permette di lasciar passare anche un bel po’ di tempo tra un ritocco e l’altro.

Come ottenerlo

Ottenere un mocha bronde degno di Kate Middleton da sola a casa potrebbe non essere semplice, ma nemmeno impossibile. Esistono kit per schiarire gradualmente i capelli e se hai una mano esperta potresti tentare. Il consiglio però è quello di rivolgersi a un professionista, che sappia bilanciare i toni e ottenere l’effetto naturale e sfaccettato che cerchi. Puoi sperimentarlo se parti da una base castana, ma sappi che se è molto scura potresti necessitare di un paio di sedute per arrivare al risultato che desideri. Se parti da un biondo occhio a non schiarire troppo. Nel caso in cui tu abbia già una colorazione precedente, meglio lasciarla scaricare del tutto prima di passare a questo nuovo stile. È tutta una questione sottile di equilibrio di nuance, che si devono fondersi insieme e mescolarsi alla perfezione come il latte nel caffè.

Come mantenere il mocha bronde

Versatile e sofisticato, il mocha bronde richiede davvero poca manutenzione. Ti basterà scegliere lo shampoo giusto per distanziare tra loro gli appuntamenti in salone e avere sempre una chioma invidiabile. Preferisci formule prive di solfati e ricche di antiossidanti. In questo modo avrai il triplice effetto di una fibra capillare nutrita, protetta e non appesantita. Inoltre punta su un prodotto con pigmenti neutri o leggermente dorati per conservare la brillantezza e la profondità del colore, evitando che questo viri troppo verso il rosso il giallo. Idratare la chioma con maschere specifiche è sempre una buona idea, e non dimenticare mai una protezione solare per i capelli che li metta al riparo dai raggi Uv.

Le altre varianti del bronde

La variante mocha scelta da Kate Middleton è solo una delle diverse possibilità del bronde. Se preferisci riflessi più dorati c’è la versione golden, al contrario se hai la pelle chiara puoi utilizzare per i riflessi un biondo più freddo. Oppure puoi sperimentare la versione raffia, intensa e dorata, che illumina la chioma con riflessi morbidi e caldi. In estate sono tutte varianti ideali perché ti permettono di avere un hairstyle molto naturale e semplice da mantenere, ma allo stesso tempo decisamente cool.

