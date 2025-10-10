Dopo il successo delle onde morbide e dei caschetti destrutturati, un nuovo styling vintage conquista la scena: la piega con le punte all’insù. Questo look iconico, ribattezzato in tempi recenti «flipped ends», affonda le sue radici negli anni Sessanta, quando era sinonimo di eleganza e femminilità. Rilanciato negli anni Novanta come simbolo di freschezza, oggi è tornato a imporsi grazie ai social e alle celebrità che lo riscoprono come dettaglio glamour senza tempo.

Dalle dive del passato ai trend odierni

Il fascino senza età delle punte all’insù continua a conquistare. Questo stile fu reso celebre da alcune delle più grandi icone della storia del cinema e della moda, mantenendosi nel tempo come segno distintivo di uno charme raffinato. Negli ultimi anni, complice la nostalgia per i decenni passati e la diffusione dei contenuti online, questa piega è tornata sulle passerelle e negli shooting fotografici, adattandosi perfettamente ai gusti contemporanei.

Perché le punte all’insù piacciono ancora

Le punte all’insù si stanno ritagliando un posto sempre più centrale tra le tendenze capelli del momento, grazie alla loro capacità di coniugare eleganza e semplicità. Questo tipo di piega ha il pregio di esaltare la struttura del viso con un gesto minimale, senza l’uso eccessivo di prodotti o strumenti complessi. La forma curva delle punte verso l’esterno crea un effetto ottico che apre i lineamenti, rendendo il volto più luminoso e disteso. Al tempo stesso, questo styling dona ai capelli un senso di leggerezza e movimento, rendendoli visivamente più voluminosi e dinamici, anche nei giorni in cui manca il tempo per un brushing completo. Un altro motivo del successo delle punte all’insù è la loro estrema versatilità. Si adattano a molteplici tagli e texture di capelli, funzionando bene sia su chiome lisce che leggermente ondulate. Possono essere la soluzione ideale per chi cerca un cambiamento non drastico, ma comunque capace di dare carattere all’acconciatura. Inoltre, questo styling rappresenta un ponte tra passato e presente: evoca le atmosfere retrò degli anni Sessanta e Novanta, ma lo fa con un linguaggio estetico attuale, capace di dialogare con le nuove tendenze minimaliste, pulite e sofisticate.

I passaggi fondamentali per ricreare il look

Per ottenere questo effetto, è essenziale lavorare sulla direzione del capello durante l’asciugatura. L’uso di una spazzola tonda o di un ferro di diametro medio permette di modellare le punte verso l’esterno e poi sollevarle. È consigliabile procedere ciocca per ciocca, indirizzando il getto d’aria dal basso verso l’alto. Concludere il lavoro con un colpo d’aria fredda consente di fissare la forma. Un accorgimento importante è evitare l’uso eccessivo di prodotti fissanti: meglio puntare su texture leggere per mantenere volume e naturalezza.

I tagli che valorizzano le punte all’insù

Lo styling con punte all’insù si presta particolarmente a tagli definiti, come i bob medi o i caschetti pari. Su queste lunghezze, il movimento verso l’alto delle punte rompe la rigidità della linea, aggiungendo un tocco di brio. Anche i tagli lunghi e scalati beneficiano di questo effetto, che regala dinamismo e corpo alle ciocche. Pure gli shag cut e i long bob si adattano bene, poiché il gioco delle punte si fonde armoniosamente con le scalature naturali del taglio.

Mantenere la piega nei giorni successivi

Per far durare più a lungo questo tipo di piega, è utile adottare piccoli accorgimenti quotidiani. Nei giorni successivi allo styling iniziale, si può ripassare solo le punte con il phon o lo styler per ridare forma e slancio. È fondamentale evitare di sovraccaricare i capelli con cosmetici pesanti, preferendo soluzioni leggere che non alterino la forma acquisita. L’obiettivo è mantenere la struttura senza compromettere l’elasticità e la brillantezza del capello.