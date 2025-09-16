Il taglio bob: iconico e versatile

Il bob è molto più di un taglio: è un’icona che attraversa i decenni reinventandosi ogni volta. Nato negli anni ’20 e subito adottato dalle flapper girls come manifesto di emancipazione e ribellione (abbinato a frange corte, perle e labbra rosse), nel decennio seguente trova una testimonial d’eccezione in Coco Chanel, che lo trasforma in simbolo di eleganza contemporanea e allure intramontabile. Negli anni ’60, la svolta: Vidal Sassoon, il parrucchiere inglese della Swinging London, rivoluziona il caschetto con linee decise e geometriche. Da lì, il bob diventa un classico capace di rinnovarsi: minimale e chic nei ’90, oggi fa tendenza in tante varianti, adattandosi a tutte le personalità e a ogni tipo di capello.

Bob in versione capelli corti

Il taglio bob corto concentra il massimo dell’attitudine in pochi centimetri. Per definizione, si considera short bob quello che arriva a sfiorare la mandibola: un perimetro preciso che incornicia il viso e ne sottolinea i lineamenti. Gli hairstylist lo consigliano a chi ha tratti definiti e ama mettere in primo piano lo sguardo. Oggi fa tendenza in due particolari versioni: micro bob blunt (dritto e severo, perfetto per chi ama un look deciso) e french bob (frangia piena e lunghezza all’altezza della bocca, iper chic). Le celeb da copiare? Florence Pugh, Kristen Stewart e Jenna Ortega, capaci di trasformarlo in segno distintivo di carattere e femminilità. Il più fotografato su Instagram, invece, è il jawline bob. Se vuoi chiederlo al tuo parrucchiere, è il taglio decisamente geometrico che sfiora la mandibola, smussato agli angoli. Ideale per capelli lisci e mossi.

Morbido e chic con le ciocche che accarezzano il viso – Launchemetrcis/Spotlight

Leggermente mosso – Launchemetrcis/Spotlight

Portato con la riga di lato – Launchemetrcis/Spotlight

Bob corto con frangia a tendina – Launchemetrcis/Spotlight

Bob in versione lunga

Il taglio bob lungo detto anche long bob (o lob, per gli addetti ai lavori) resta il più democratico dei tagli e quello più richiesto: versatile, dinamico, adattabile a qualsiasi forma del viso. A differenza dello short, il lob arriva indicativamente alle clavicole, ma può spingersi anche poco oltre le spalle, regalando un movimento fluido che dà freschezza e volume, senza essere un taglio “lungo” in senso tradizionale. Le varianti più cool oggi hanno nomi che arrivano dritti dritti dai social: c’è il bottleneck lob, con frangia sfilata che incornicia il viso; il wavy lob, pensato per valorizzare il mosso naturale. E poi l’ormai amatissimo Italian bob, corposo, pieno e appena sopra le spalle, che regala un allure mediterranea e sofisticata. Gli esempi a cui ispirarsi? Hailey Bieber, Kaia Gerber e Zendaya, che sperimentano il bob in tutte le sue varianti. Ma anche Sydney Sweeney, Dua Lipa e, guardando indietro, Monica Bellucci, che qualche anno fa sfoggiava uno dei lob più richiesti in salone.

Caschetto liscio e bombato – Launchemetrcis/Spotlight

Un lob con frangia a tendina – Launchemetrcis/Spotlight

Bob lungo con punte sfilate – Launchemetrcis/Spotlight

Lungo alle spalle – Launchemetrcis/Spotlight

Asciugato con e punte all’insù – Launchemetrcis/Spotlight

Bob capelli corti: la manutenzione

Soprattutto nella sua versione corta, il caschetto è un taglio che richiede cure costanti per restare impeccabile. Lo short bob, proprio perché vive di linee nette e proporzioni precise, ha bisogno di essere rinfrescato spesso, almeno ogni 4 settimane, perché non perda il suo carattere grafico. Anche a casa lo styling deve essere attento: una mousse leggera dà corpo e valorizza le versioni dalla texture mossa; una passata di piastra è il segreto per rendere extra lucidi i bob pieni e netti. La piega a phon? Ci vuole se desideri muovere le punte. Il consiglio da insider? Utilizzare le cere in stick o gli spray idratanti per tenere a bada i baby hair e lasciare il profilo del taglio pulito e contemporaneo.

Elvive Olio Straordinario Siero Sublimatore del Capello di L’Oréal Paris (10,90 €), con olio di camelia e marula, si usa prima e dopo la piega per nutrire e aggiungere lucentezza.

K Sublime Glow Up Mist di Creattiva Professional (29 €) è un fluido spray con minerali bio attivi che dà subito lucentezza.

Per tenere sotto controllo il crespo, c’è Spray Anti-Frizz & Brillance di Franck Provost (da 27 €) che mantiene le ciocche morbide a lungo.

La piastra di ceramica Serie 5000 di Philips (79,90 € , su Qvc), infusa con olio di argan, lucida i capelli.

Bob capelli lunghi: la manutenzione

Il long bob, invece, ha una manutenzione decisamente più facile. È meno rigido nei ritocchi (la spuntatina è ok anche ogni 2-3 mesi) e permette di variare styling a piacere: dal liscio a specchio alle onde morbide ottenute con il ferro largo. Un alleato irrinunciabile è lo spray salino, che dà movimento naturale e un’allure vissuta. Ma anche la mousse utile per aggiungere volume alle radici. Per chi ama il finish glossy, invece, bastano due gocce di olio sulle punte perché i capelli abbiamo un’aria sana.

Per dare alle lunghezze una texture spettinata, basta una noce di Mousse Ravviva Ricci di Biopoint

(9,50 €) dalla formula idratante.

Con oli di cocco, jojoba e argan, il Siero Mossi & Ricci di L’Erbolario (17,90 €), che si usa sui capelli asciutti, rinfresca lo styling mosso.

Il ferro Chronos Curve Grand Tong di Ghd (249 €) è ideale per dare movimento a un long bob.

Con Vitamina C, niacinamide e centella asiatica, Expert Spray Hydratant di Jean Louis David (da 32 €) mantiene le lunghezze idratate senza appesantire.