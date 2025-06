La piastra crea dipendenza, letteralmente. In effetti è difficile rinunciare a quell’effetto da piega wow e a quel finish così glossato e luminoso….così va a finire che giorno dopo giorno “ci prendi la mano” e diventa un’abitudine. Ecco il problema, dopo qualche mese di utilizzo troppo ravvicinato la piastra – anche la migliore piastra per capelli sul mercato – alla lunga peggiora la qualità della chioma, che diventa opaca e piena di doppie punte. E, come in un eterno circolo vizioso, proprio gli strumenti a caldo sembrano l’unica soluzione per tenere i capelli in ordine e dare un po’ di lucentezza. La tinta ha più o meno lo stesso effetto: stavolta sono ammoniaca o acqua ossigenata ad aprire le squame e indebolire il fusto. Ecco allora gli ingredienti che devi assolutamente introdurre nella tua hair routine per coccolare i tuoi capelli stressati da piastra o colore.

Bis-Aminopropil Diglicole Dimaleato

Un nome un po’ difficile per una molecola che in realtà è magica. È ciò che rende speciale OLAPLEX, il brand noto per i suoi prodotti brevettati, capaci di ristrutturare i capelli in profondità. Perché è così speciale? Perché è in grado di riparare davvero la struttura del capello dall’interno, cioè ripara i ponti disolfuro. I legami disolfuro sono una sorta di “impalcatura interna” che dà struttura e forza ai capelli, qualunque sia il loro tipo o consistenza. Quando questi legami sono integri, i capelli risultano elastici, flessibili e resistenti. Se invece iniziano a spezzarsi, i capelli diventano più fragili e soggetti alla rottura. Questa molecola riesce davvero a riparare tali legami: la trovi in tanti prodotti – dai un occhio alla linea Bonding Repair e al mitico Bonding Oil – che rendono i capelli più forti ma anche morbidi e pieni.

Crema idratante senza risciacquo ad azione immediata: Nº.5 Leave-In Conditioner di OLAPLEX (€ 31).

Acido ialuronico

Capelli stressati da piastra o colore? Grazie alla sua capacità di trattenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua, l’acido ialuronico fornisce un’idratazione intensa non solo alla pelle, ma anche alle doppie punte e ai capelli più secchi e assetati! Questo attivo crea un film protettivo attorno alla fibra capillare, migliorando l’elasticità dei capelli e levigando le cuticole. Il risultato? Una chioma più lucida, disciplinata, meno crespa e meno soggetta alla rottura. Questo significa anche capelli più gestibili e meno crespi dopo il lavaggio…una soluzione niente male per tenerli a bada senza piastra né stress.

Grazie all’acido ialuronico, Shampoo Hyalu-3 di Biopoint (€ 7,50) rivela una chioma piena, sana e lucente.

Con Miele Stabilizzato e Acido Ialuronico, garantisce 72 ore di idratazione intensa: Balsamo Leave In di Apivita (€ 15,90).

Proteine (come la cheratina)

La cheratina è il componente principale del capello e questo la dice lunga su quanto sia importante per ristrutturare i capelli stressati da piastra o colore. Si tratta di una proteina molto, molto resistente ed è un ingrediente essenziale per reintegrare le forze di capelli rovinati, secchi o fragili. L’utilizzo di prodotti arricchiti con cheratina (dallo shampoo allo spray booster) rafforzerà il capello e ne chiuderà le squame, rendendo la chioma meno porosa e più liscia al tatto. In salone, invece, puoi optare per un bagno di proteine, un trattamento extra intensivo che ripara anche i capelli secchi come paglia, e che in realtà contiene – generalmente – un mix di proteine, antiossidanti e vitamine.

Arricchito con Replenicore-5 e una speciale tecnologia di ricostruzione dei legami, riduce i danni ai capelli fino al 75%: The Comeback Kid Instant Damage Repair Treatment di Fenty Hair (€ 34,90).

Formulata per trasformare capelli ribelli e crespi in una chioma morbida e facilmente gestibile, Brazilian Keratin Smooth Hair Mask di OGX (€ 9,50) ha anche un profumo irresistibile.

Olio di Argan

Estratto dai frutti dell’Argania Spinosa, l’Olio di Argan racchiude un’eccezionale concentrazione di principi attivi: acidi grassi essenziali, vitamina E, steroli vegetali e carotenoidi, che danno all’olio proprietà ristrutturanti e nutrienti incredibili. Perché scegliere l’Argan al posto di altri oli? Per una questione di texture. A differenza ad esempio dell’olio di ricino, di batana o dell’olio di cocco o di oliva, ha una consistenza non untuosa che non appiccica, anzi rende i capelli più gestibili. Utilizzala sotto forma di impacco o semplicemente usane qualche goccia dopo il phon e ogni volta che hai tempo di dare un mini boost alla chioma, senza risciacquo. Oltre a ristrutturare i capelli stressati da piastra o colore, anche l’effetto glow è assicurato.

Formula multitasking per corpo e capelli: Olio di Argan Rougj (€ 12,90, in farmacia).

Miele

Il miele è un ingrediente naturale potentissimo e multitasking, perfetto per ristrutturare i capelli sfibrati. Non solo nutre in profondità e ripara, ma idrata intensamente grazie alla sua capacità umettante: attira e trattiene l’umidità, mantenendo la fibra capillare elastica e resistente. A renderlo così efficace sono i suoi attivi naturali: zuccheri, vitamine minerali e antiossidanti. Contiene inoltre enzimi e aminoacidi che favoriscono il rinnovo cellulare e la rigenerazione del capello. Sigilla le cuticole, migliora la brillantezza e previene la secchezza.

Honey Infused Hair Mask Ceramide di Gisou (da € 21, da Sephora) è una maschera intensiva arricchita con miele di Mirsalehi, ceramidi e olio di cocco.

La texture leggera di Elisir di Miele Siero Riparatore di Garnier (€ 6,40) applicato sui capelli umidi o asciutti (senza risciacquo) ha un effetto extra rinforzante.

