Ci sono momenti in cui noi donne abbiamo bisogno di cambiare qualcosa nel nostro look, e ciò che facciamo più volentieri sono proprio i cambi look capelli. Nuovo taglio? Una cosa drastica? Se la voglia c’è, ma non si vuole stravolgere tutto in maniera energica, una soluzione fai da te semplice e dai buonissimi risultati è lo shatush. Cos’è? È un modo per dare luce ai capelli e al viso, una colorazione che rende la chioma multi sfaccettata senza dover intervenire con colorazioni pesanti. In più lo shatush non è assolutamente una tecnica aggressiva perché non viene a contatto con la cute e con i nuovi decoloranti il tutto diventa anche molto veloce. Vediamo dunque come fare lo shatush in casa attraverso questi passi.

Shatush a casa

Lo shatush è una moda che ormai da un po’ di tempo spopola in tutto il mondo poiché ricrea il naturale effetto decolorato dei capelli, tipico della stagione estiva. Lo shatush ha ormai superato mèches e colpi di sole, sia per un fatto di moda sia di comodità; infatti è in grado di donare luminosità al viso senza richiedere continui ritocchi come avviene con altre tecniche.

Ma è possibile fare lo shatush a casa? La risposta è sì! Fare lo shatush non è per niente difficile e non richiede troppa precisione in quanto la sua caratteristica è proprio quella di non donare un colore uniforme al capello ma molto naturale. Vediamo dunque i passaggi per fare lo shatush in casa.

Come fare lo shatush a casa

Lo shatush si realizza applicando lo schiarente sui capelli temporaneamente cotonati. Non spaventatevi: l’effetto è particolarmente naturale, proprio come il capello schiarito da settimane di mare e di sole! Partiamo da una nota: la vera differenza con le classiche meches è che questo trattamento non va applicato in maniera uniforme alle singole ciocche, bensì viene distribuito solo sulle punte e nella parte finale del capello. Ricordatevi inoltre la cotonatura, in modo che il colore si spalmi in modo più disordinato e meno rigido, proprio per generare quell’effetto naturale che tanto desiderate. Passiamo ora alle vere e proprie fasi per realizzare lo shatush in casa.

Scegliere la tinta

La prima cosa che dobbiamo fare è scegliere la tinta decolorante per dare l’effetto alla nostra chioma. Per un effetto shatush professionale è bene non esagerare e scegliere un colore di due, massimo tre toni più chiari del nostro naturale. Poi occorre preparare la crema decolorante; sempre meglio utilizzare prodotti professionali e nella scelta del colore non eccedere: due o tre toni più chiari del colore di partenza saranno più che sufficienti per creare la sfumatura desiderate.

Dividere i capelli in ciocche

Si passa ora alla preparazione dei capelli. Soprattutto se lunga, la chioma va suddivisa in più zone per facilitare l’operazione di decolorazione. L’ideale è dividere i nostri capelli in cinque ciocche: due laterali, una centrale e due sulla nuca.

Shatush in casa: cotonare i capelli

Fatto ciò dobbiamo passare alla fase più importante, ovvero quella della cotonatura. Prendete le singole ciocche, tiratele verso l’alto in modo perpendicolare alla testa; poi prendete un pettine a denti stretti e pettinate la ciocca al contrario, ovvero verso la radice con un movimento veloce e ripetuto per circa sei volte. Il risultato potrebbe sembrare vagamente anni ’70, con un capello gonfio e leonino: non spaventatevi, l’effetto passerà velocemente!

Applicare la tintura

Una volta cotonate tutte le ciocche applicate con un pennello la tintura sulle punte e tenetela qualche minuto, dopodiché applicate il prodotto anche un po’ più su delle punte senza andare oltre la metà della chioma. Il colore andrà messo “picchiettando” su ogni coda cotonata. Non dovete applicarlo in maniera ordinata ricordatevelo, il segreto è proprio nella diversità intensità del colore. In alcuni punti sarà più chiaro, in altri più scuro e in altri ancora una via di mezzo, grazie proprio alla cotonatura. In sostanza il capello non deve risultare imbevuto di tinta. 15 minuti di posa dovrebbero bastare, ma ogni tipo di capello reagisce in modo diverso. Osservate il risultato dopo 10 minuti e ricontrollate poi ogni 5, fino a decidere quando togliere il tutto. Ricordatevi che più tenete la crema in posa e più il capello si schiarirà.

Shatush in casa: rimuovere la tintura

Finito il tempo di posa, shampoo, balsamo e la solita piega completeranno il tutto! Voilà, la magia è conclusa: in poco tempo luminosità e vivacità vi renderanno splendenti!

Shatush in casa: consigli

Normalmente lo shatush da un parrucchiere può variare dai 25-35 euro; vale quindi la pena provare a casa, per risparmiare qualche soldino. Non esagerate con questa tecnica, altrimenti avrete un effetto poco naturale e quindi si discosterà dal vostro colore. Non vi preoccupate per i vostri capelli, lo shatush non è invasivo, quindi fatto nel modo corretto non rovina i vostri capelli. Effettuate il trattamento per gradi, non cercate subito il risultato da voi preferito, così non stresserete inutilmente i vostri magnifici capelli. Il trattamento non è consigliabile per capelli molto ricci, mentre su capelli ondulati o lisci funziona bene.

