Con l’arrivo della stagione calda, sempre più persone cercano un taglio di capelli pratico e alla moda. Tra le tendenze emergenti, il bob a collo di bottiglia si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse lunghezze. Questo stile, che trae ispirazione dalla frangia a collo di bottiglia molto popolare lo scorso anno, sta conquistando saloni e social media, diventando la scelta perfetta per chi desidera un look fresco e moderno.

L’evoluzione del bob

Il bob non è certo una novità nel mondo dell’hairstyling. Da sempre sinonimo di eleganza e praticità, questo taglio ha subito numerose reinterpretazioni nel corso degli anni. Dal caschetto ovale al caschetto Barbie voluminoso, fino al caschetto d’angelo amatissimo sui social, le opzioni non mancano. Tuttavia, il bob a collo di bottiglia introduce un elemento innovativo: una silhouette che incornicia il viso con delicatezza e carattere.

Perché si chiama bob a collo di bottiglia

A coniare il termine è stato Tom Smith, celebre hairstylist e trend forecaster, che ha spiegato come questa acconciatura prenda il nome dalla caratteristica forma della frangia a collo di bottiglia. «Il nome deriva dal modo in cui la frangia avvolge il viso: parte stretta e corta tra le sopracciglia, si allarga seguendo la linea dell’arcata sopracciliare e si fonde dolcemente con gli zigomi, fino a integrarsi nel contorno della guancia», ha raccontato alla rivista Stylist.

Adatto a ogni viso e lunghezza

Ma cosa rende questo taglio così amato? Secondo gli esperti, la sua principale forza sta nella versatilità. Questo taglio può essere facilmente personalizzato per adattarsi a diverse lunghezze e tipi di capelli. Funziona particolarmente bene su chi ha i capelli corti, ma è perfetto anche per chi li porta leggermente oltre le spalle.

Il taglio perfetto per l’estate

Facile da mantenere, adatto ai climi caldi e capace di esaltare le caratteristiche del viso, il bob a collo di bottiglia si conferma una scelta vincente per chi desidera un look raffinato senza rinunciare alla praticità. Con la sua silhouette dinamica e la possibilità di adattarlo alle proprie esigenze, questo taglio rappresenta la perfetta combinazione tra stile e funzionalità.

Tutti i tipi di bob

Il bob è un taglio di capelli intramontabile, con varianti adatte a ogni stile. Tra i più celebri c’è il bob classico, all’altezza del mento e dal taglio netto, e il lob (long bob), versione più lunga fino alle spalle. Il bob smussato è pieno e senza scalature, mentre lo scalato dona movimento e volume. Il bob francese, corto e con frangia, ha un’eleganza parigina senza tempo. Infine, il curly valorizza i capelli ricci con tagli studiati per definirne la forma.

Leggi anche Perdita dei capelli: le distinzioni tra uomini e donne

Leggi anche Shampoo solido o liquido? Scegli in base ai tuoi capelli