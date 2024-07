Leggi anche Come proteggere i capelli d’estate

Idrata

Spalma una crema corpo idratante prima e dopo l’entrata in piscina e applica un prodotto protettivo sui capelli (un olio o un serio). Eviteranno l’assorbimento eccessivo del cloro e creeranno una barriera protettiva.

Doccia

Prima di entrare in piscina, fai una doccia completa per ridurre l’assorbimento del cloro e ricordati di indossare una cuffia. Bagnati anche una volta uscita dalla piscina, risciacquando bene i capelli e il corpo, per rimuovere eventuali tracce di cloro. Puoi anche provare un risciacquo con aceto di mele sui capelli.

Prodotti specifici

Per contrastare gli effetti del cloro sulla pelle e sui capelli, considera anche l’utilizzo di prodotti specifici, come detergenti e idratanti, presenti sul mercato.

Se noti effetti negativi sulla pelle e sui capelli, non esitare a contattare un dermatologo.