D’estate non è facile tenere i capelli sciolti. Il caldo ti fa sudare e l’umidità mette a dura prova le chiome. Mai come in questo periodo dell’anno è inutile fare una piega dal parrucchiere: dopo mezz’ora le ciocche tornano al loro stato di partenza con l’aggiunta di un effetto frizz che non aiuta. Così al mare e in città la soluzione più semplice è quella di raccogliere la chioma e non pensarci più. Le pettinature da copiare? Qui di seguito ne trovate alcune, tutte facili da realizzare anche a casa.

Leggi anche Come fare uno chignon

Acconciature capelli con il caldo

Anche se molto femminili ed eleganti, i capelli di lunghezza media o lunga possono essere parecchio fastidiosi, soprattutto durante la stagione estiva, quando le alte temperature ci farebbero venire voglia di tagliarceli. In questo articolo vi proponiamo, pertanto, come fare un’acconciatura anti-caldo, in modo da gestire al meglio e tenere in ordine le vostre belle chiome lunghe, durante la calura estiva.

Acconciature capelli con il caldo: lo chignon

Tra le pettinature raccolte è da sempre quella più amata da tutte, facile da realizzare ti permette un look ordinato dalla mattina alla sera. Ed è perfetta anche in spiaggia (perché mette al riparo le lunghezze dagli Uv). Sì, lo chignon d’estate diventa indispensabile per sopravvivere all’afa permettendoti comunque di mantenere sempre un’allure sofisticata e chic.

Per realizzare un fantastico chignon bisognerà fare attenzione a non lasciare i ciuffi in disordine, servendosi delle forcine, oppure optare per una mise più informale dove lo chignon sarà più morbido e naturale, per cui potremo concederci anche qualche capello fuori posto. Per alcune di noi, inoltre, il problema sono i ciuffi asimmetrici e le frange che tendono ad essere perennemente spettinati ed in disordine quando le temperature cominciano ad essere molto elevate. In questo caso, sarà sufficiente utilizzare delle forcine, dei cerchielli o degli elastici per raccogliere e per nascondere le parti indomabili della chioma.

Il consiglio in più: per raccogliere le ciocche con facilità, applicate sulle chiome asciutte un prodotto antifrizz disciplinante. Se vi piace lasciare la parte finale che spara fuori, invece, sigillate le punte con un olio nutriente.

Acconciature capelli con il caldo: la treccia

Quando si hanno i capelli lunghi, intrecciarli o realizzare una coda con l’ausilio di un elastico o di un fermaglio può rivelarsi la soluzione ideale, sia per mantenere un aspetto ordinato da mattina a sera, senza rischiare di sudare troppo, sia per arrivare a fine giornata senza essere tutte scompigliate.

Potrete concedervi uno sfizio, scegliendo di raccogliere i capelli in una treccia a forma di spiga, a maglia stretta che vi conferirà un look ricercato, oppure scegliere di portare i capelli intrecciati, lasciati cadere in maniera morbida su una sola spalla.

Acconciature capelli con il caldo: la coda

La coda, invece, ottima per tenere insieme ed in ordine le chiome più lunghe, può essere realizzata in alto e tenere i capelli molto tirati, magari con l’aiuto di un gel a tenuta forte, per dare un bell’effetto bagnato ai capelli.

Oppure si potrà optare per una coda più morbida e bassa, in modo da raccogliere i capelli solo all’altezza della nuca. Chi, invece, vorrà intrigare con capelli più sbarazzini, anche se fossero solo di lunghezza media, potrà osare e farsi un paio di codini laterali, uno per lato, stile ‘Pippi calze lunghe’.

Leggi anche La treccia perfetta per capelli lunghi e corti

Acconciature capelli con il caldo: l’effetto wet per pettinature da sirena

Se avete i capelli corti o portate una media lunghezza e non riuscite a raccogliere in pettinature ordinate le chiome, potete sempre puntare sull’effetto wet. Lo styling da sirena appena uscita dall’acqua infatti è l’ideale con un pixie cut o un long bob. In questo caso un gel a effetto bagnato è quello che vi serve: applicatelo sulle ciocche ancora umide e pettina i capelli come più ti piace. Vi piace un look più naturale? Stendete il prodotto solo dalle radici a metà testa, lasciando le punte asciutte, il risultato sarà impeccabile, ma più naturale.

Acconciature capelli con il caldo: la bandana

Stile bandana, un po’ pirata, un po’ boho-chic, oppure indossato a mo’ di fascia, il foulard è un accessorio indispensabile quando fa caldo: non solo regala un tocco glam al tuo look, ma risolve alla grande i problemi di acconciatura al mare e in città e i classici bad hair day. Per proteggere bene i capelli dal sole ed evitare che le ciocche sbiadiscano, portatelo come un turbante. Se utilizzate un foulard di seta, è facile che tenda a scivolare: per evitare che si muova, fissatelo in punti nascosti con un paio di forcine.