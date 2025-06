Sole, salsedine, vento e cloro: questi i nemici della chioma nella bella stagione. Ecco perché è importante regalarsi trattamenti professionali per capelli da effettuare prima dell’estate. L’obiettivo? Preparare la fibra capillare ad affrontare le aggressioni estive, in modo che i capelli siano più forti e protetti.

Abbiamo selezionato 5 trattamenti capelli ideali in estate da fare in estate. Scopriamoli insieme.

1. Trattamenti di ricostruzione profonda per capelli più morbidi

Tra i trattamenti più consigliati prima dell’estate c’è sicuramente la ricostruzione capelli professionale, perfetta per chi ha capelli danneggiati, sfibrati o stressati da colorazioni e styling. Un esempio? Morphosis ReStructure di Framesi è un rituale in tre fasi che agisce dall’interno grazie a peptidi vegetali, fito-collagene e un prezioso estratto di riso fermentato. Il risultato è visibile fin da subito: capelli più forti, corposi, morbidi e lucenti. Un ciclo completo (con almeno quattro sedute) garantisce un effetto rimpolpante e protettivo che dura anche durante l’estate.

Johanna Ortiz -Launchmetrics/Spotlight

2. Trattamenti di laminazione per capelli lucenti in estate

Se sogni capelli lucidi come seta e perfettamente domati, il trattamento che fa per te è la laminazione capelli professionale. Sempre più saloni la propongono per la sua capacità di trasformare l’aspetto della chioma in poche mosse.

La laminazione è un trattamento che riveste i capelli con un film protettivo a base di cheratina, collagene e principi attivi lucidanti. Questo strato sigilla le cuticole, riflette la luce e crea un effetto “vetro”, ideale per chi desidera una chioma liscia, ordinata e priva di crespo. Ma non è solo una questione estetica: la laminazione agisce anche come barriera contro l’umidità e le aggressioni esterne (raggi UV, calore, inquinamento), rendendola un ottimo rimedio anticrespo estivo.

I benefici sono immediati: capelli più disciplinati, piega che dura più a lungo, maggiore brillantezza. Inoltre, il trattamento migliora la texture anche dei capelli colorati, prolungando la brillantezza della tinta.

Launchmetrics/Spotlight

3. Trattamenti specifici in salone per capelli ricci

I capelli ricci necessitano di cure particolari, soprattutto nei mesi estivi quando l’umidità può compromettere la definizione e aumentare l’effetto crespo. Tra i trattamenti consigliati prima dell’estate c’è Bond Shaper Curl Rebuilding di Olaplex, un rituale pensato per ricci e onde naturali: ristruttura la fibra capillare dall’interno e aiuta a ridefinire la forma del riccio con un effetto elastico e naturale.

Grazie alla Bond Shaping Technology™, questo trattamento professionale per capelli ricci garantisce risultati visibili fin dalla prima seduta e mantiene i ricci morbidi, lucenti e definiti fino a 15 lavaggi. A casa, si può continuare la cura con un prodotto specifico, che elimina il crespo e mantiene la forma senza irrigidire la capigliatura.

Stella McCartney -Launchmetrics/Spotlight

4. Trattamenti per proteggere il colore e rimuovere i metalli

Chi ha i capelli colorati o fa regolarmente schiariture dovrebbe considerare Metal Detox, il trattamento professionale firmato L’Oréal Professionnel. La sua forza sta nella capacità di neutralizzare i metalli pesanti (soprattutto il rame) che si accumulano nei capelli a causa dell’acqua e dell’ambiente.

Questi metalli interagiscono con i pigmenti del colore e possono alterarne il tono, rendendolo più caldo e meno brillante. Metal Detox, grazie alla molecola brevettata “glicoammina”, protegge la fibra e garantisce una maggiore tenuta del colore, soprattutto nelle tonalità fredde, molto richieste in estate. Inoltre, riduce il rischio di rottura fino al 96% e dona maggiore morbidezza e idratazione alla chioma.

Micheal Cinco – Launchmetrics/Spotlight

5. Schiariture che danneggiano meno i capelli

Estate è sinonimo di schiariture, ma spesso la paura di danneggiare i capelli scoraggia molte persone. Crystal Glow di Jean Paul Mynè rivoluziona l’approccio alla decolorazione con una formula che combina performance schiarente fino a 9 toni e rispetto assoluto per la struttura capillare.

Ideale per tecniche come balayage, shatush o decolorazioni totali, questo trattamento schiarente contiene oli vegetali antiossidanti (nocciolo di pesca, albicocca, rosa canina) che proteggono e nutrono i capelli durante tutto il processo. La sua texture cremosa e modulabile lo rende versatile per ogni tipo di applicazione, mentre l’effetto finale è sorprendente: capelli più chiari, luminosi, setosi al tatto e visibilmente sani.

Johanna Ortiz – Launchmetrics/Spotlight

Perché regalarsi un trattamento professionale prima dell’estate

Preparare i capelli all’estate con trattamenti professionali è un investimento in salute, bellezza e benessere. Che tu voglia rinforzare la fibra, eliminare il crespo, proteggere il colore o illuminare la chioma con nuove schiariture, i saloni offrono soluzioni efficaci e personalizzate per ogni esigenza.

Prenota il tuo trattamento prima di partire per le vacanze: i tuoi capelli ti ringrazieranno!