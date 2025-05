Fragili, opachi e privi di volume: i capelli deboli che tendono a spezzarsi e a formare doppie punte rappresentano uno dei problemi più frequenti e, a prima vista, di difficile soluzione in materia di hair routine. Le cause di questo fenomeno sono diverse: uno styling errato, un’alimentazione povera di nutrienti ma anche l’inquinamento atmosferico, gli sbalzi ormonali e periodi di grande stress. In questo articolo ti sveleremo quali sono le 3 mosse per rendere più forti i capelli.

Gli oli vegetali: un aiuto low cost 100% naturale

Argan, cocco, ricino, jojoba, mandorla: gli oli naturali rappresentano il vero elisir di bellezza per i tuoi capelli. Il segreto però è lasciarli agire tutta la notte per permettere loro di rilasciare i numerosi effetti benefici che ti aiuteranno a rinvigorire la tua capigliatura. Puoi scegliere di applicarli su tutto il capello oppure concentrare l’azione soltanto sulla nuca o sulle punte. Puoi anche miscelarli tra loro e scegliere il mix più gradito alla tua chioma, l’importante è stenderli sempre sui capelli leggermente umidi.

Olio di ricino per capelli forti

L’olio vegetale migliore? In linea di massima vanno tutti bene però l’olio di ricino è quello più indicato in caso di capelli deboli e soggetti a caduta. Applicalo con cura, con un massaggio sulla nuca lento ma regolare per almeno 5 minuti. Avvolgi i capelli in una cuffia o un foulard, tieni su tutta la notte e risciacqua al mattino.

L’hennè: colore e forza

L’hennè non è soltanto una tinta 100% naturale. Questi pigmenti vegetali infatti non soltanto regalano ai nostri capelli infinite sfumature che vanno dal castano al rosso ciliegia, ma possono aiutarci a rinforzare e ispessire il fusto del capello.

Hennè neutro

Se non vuoi alterare il colore dei tuoi capelli (o li hai decolorati di recente) puoi scegliere l’Hennè neutro o Cassia Obovata, perfetto per rendere visibilmente più voluminosa la capigliatura perché regala, applicazione dopo applicazione, numerosi strati protettivi. La maschera all’hennè, preparata con della semplice acqua calda, può essere utilizzata anche più volte a settimana, lasciandola in posa per un minimo di 30 minuti fino a un massimo di 2 ore.

Curare l’alimentazione per avere capelli forti

Un’alimentazione sana è la base indispensabile per avere capelli più forti. Scegli cibi ricchi di vitamine A, B e C, ferro, Omega 3 e proteine ma anche alimenti ricchi di biotina come fegato, uova, funghi e legumi. Ricorda inoltre di bere almeno due litri di acqua al giorno: i capelli deboli e secchi necessitano di tanta idratazione!

