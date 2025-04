Gli anni ’90 sono stato un momento incredibile per make up e beauty trend, anni che in qualche modo hanno “lasciato il segno”. Anche sulle sopracciglia, letteralmente. In quel periodo andavano di moda sottilissime, praticamente un filo, e oggi molte di noi stanno ancora cercando di rimediare ai danni di quella tendenza. Il problema? Una volta tolti troppi peli, spesso non ricrescono più come prima. Non è un caso che nei saloni di bellezza siano in aumento i trattamenti per infoltire le sopracciglia, e non parliamo solo di microblading (che non sempre è la soluzione migliore) o laminazione, ma anche di tecniche naturali per la stimolazione dei bulbi piliferi.

Il desiderio di sopracciglia folte e piene non riguarda solo chi ha subito l’effetto ’90, ma anche tante ragazze che, per natura, hanno un arco sottile. La buona notizia? È possibile riempire quei fastidiosi buchini vuoti e ottenere sopracciglia piene. Ma, attenzione, ci vuole pazienza e costanza. Ecco come fare in 7 tip.

1. Lascia crescere le sopracciglia naturalmente

Prima di iniziare qualsiasi trattamento o prodotto, è fondamentale interrompere la depilazione con pinzette o ceretta per un po’. Lascia che i peli delle sopracciglia ricrescano naturalmente, evitando di modellarle continuamente. Ciò ti permetterà di vedere e riprendere la forma e lo spessore naturali.

2. Usa l’olio di ricino

Non ci sono evidenze scientifiche che confermino l’efficacia dell’olio di ricino per infoltire le sopracciglia e i capelli, eppure, prova provata… funziona! La ragione è semplice: l’olio di ricino ha una composizione unica: è ricchissimo di acido ricinoleico, che a sua volta è in grado di stimolare la sintesi delle prostaglandine, altri acidi conosciuti per le loro proprietà vasodilatatrici. Massaggiato ogni giorno, agisce sulla circolazione dei bulbi, stimolandolo a “lavorare di più”. Questo significa facilitare la ricrescita dei peli. Se ti piacciono gli oli vegetali e cerchi una soluzione 100% naturale per il tuo trattamento brow, non avere dubbi, questo è l’olio che fa per te.

Certificato bio e 100% naturale: Huile de Ricin di Melvita (€ 14).

3. Prova sieri specifici

Anche i sieri appositamente formulati per stimolare la crescita dei peli sono un ottimo alleato e, se usati con costanza, possono fare la differenza. Questi prodotti contengono ingredienti attivi potenti come peptidi (che stimolano le cellule epidermiche nella produzione di cheratina), biotina e vitamine. Si tratta di elementi che lavorano in sinergia per rinforzare i peli esistenti e promuovere la ricrescita di quelli mancanti.

Massaggiata con lo scovolino integrato, Lash & Brow Masque di Revitalash Cosmetics (€ 63 su, revitalash.it) ripara e infoltisce con biotina e ginseng.

4. Massaggia ogni giorno

Quando parliamo di applicazione di sieri per infoltire le sopracciglia o di olio di ricino, stiamo parlando anche di massaggio. Stendere un prodotto sull’arco senza un minimo di massaggio è un’operazione del tutto inutile: solo se il principio attivo raggiunge il bulbo potrà effettivamente attivare la crescita dei peli. Come massaggiare? Il modo migliore è usare una spazzolina o un pettinino per sopracciglia (va benissimo anche lo scovolino pulito di un mascara finito), da strofinare in entrambe le direzioni (tipo pelo e contropelo) sulla zona interessata. Molti sieri contengono già l’applicatore giusto per “pettinare” le sopracciglia stimolando la circolazione del bulbo. In alternativa usa i polpastrelli, l’importante – proprio come per qualsiasi altro trattamento per il viso – è dedicare almeno uno o due minuti al massaggio.

Pettinino ciglia e sopracciglia di Royal Beauty (€ 3,10).

5. Integra la biotina nella tua alimentazione

La biotina (vitamina B7) è essenziale per la salute dei capelli e delle unghie, e può aiutare anche a rafforzare e stimolare la crescita dei peli delle sopracciglia. Puoi assumere integratori di biotina o includere nella tua dieta alimenti ricchi di questa vitamina, come uova, noci, semi e verdure a foglia verde.

Power Gummy di Goovi (€ 24,90) sono gelatine-integratori a base di vitamine, biotina e zinco.

6. Considera la laminazione

Se desideri un risultato più duraturo e immediato, prendi in considerazione la laminazione in salone o da un’estetista esperta. Questo trattamento permette di stirare e sollevare verso l’alto le sopracciglia, che mantengono questo aspetto molto a lungo, creando un look più folto e definito. In commercio esistono anche prodotti appositi per un effetto laminazione che dura un giorno (o fino a quando non ti strucchi). Al contrario ti sconsigliamo il microblading (una tecnica semi-permanente in cui vengono disegnati piccoli peli) perché il colore tende a sbiadire e perdere definizione col tempo, creando un effetto tipo-tattoo davvero poco naturale.

Il gel trasparente Brow Lamination di L’Oréal Paris (€ 15,95) tiene sollevate e più definite le sopracciglia fino a 24H.

7. Sii costante

Infoltire le sopracciglia richiede tempo, pazienza e costanza. Segui i trattamenti regolarmente e non aspettarti risultati immediati: possono volerci dalle 4 alle 8 settimane per notare cambiamenti significativi, con risultati più evidenti e duraturi dopo 2-3 mesi di utilizzo continuo. Dopo questo periodo noterai prima la crescita di una peluria molto fine, pian piano ricresceranno peli più forti. Questo è utilissimo non solo per dare definizione, pienezza e geometria ai due archi, ma anche perché la crescita di nuovi peli permette a eventuali matite o mascara per sopracciglia di aderire meglio e durare di più.